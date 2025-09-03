Tiffin Center Chutney : స్ట్రీట్ ఫుడ్ చట్నీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి గట్టిగా, మరీ లూజుగా కాకుండా చాలా చిక్కగా అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో చేసిన చట్నీ కంటే టేస్టీగా అనిపిస్తుంది. అలా ఉండడానికి అందులో వేసే పదార్థాలు మాత్రమే కాదు చేసే విధానం కూడా ముఖ్యమే. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో పల్లీ చట్నీకి అవసరమైన పదార్థాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు వేయించి రెడీగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పోపు కలుపుతుంటారు. ఆ విధానమే ఇది.
"ఉడిపి హోటల్ స్టైల్ చట్నీ" సీక్రెట్ ఇదే - ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- పల్లీలు - కప్పు
- నూనె - 2 స్పూన్లు
- పచ్చి మిర్చి - 5
- పచ్చి కొబ్బరి - 1 కప్పు
- పుట్నాల పప్పు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- చింతపండు - చిన్న పీస్
- వెల్లుల్లి - 5
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
ఇలా చేయండి :
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని కప్పు పల్లీలు వేసుకుని పొట్టు రంగు మారే వరకు సన్నటి మంటపై వేయించుకోవాలి. తొందరగా వేగడానికి మంట ఎక్కువగా పెట్టడం వల్ల పల్లీల పైపొట్టు మాడిపోయి చట్నీ రుచి తేడా వస్తుంది.
- పచ్చి పల్లీలు లో ప్లేమ్లోనే వేయిస్తే చట్నీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. లైట్గా రంగు మారిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని కారానికి తగ్గట్లుగా ఐదారు పచ్చి మిర్చి వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, అర కప్పు పుట్నాల పప్పుతోపాటు 1 రెమ్మ కరివేపాకు ఒక చిన్న చింతపండు ముక్క వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీయకుండానే వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై బాగా కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాల పాటు వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు తాలింపు కోసం గిన్నెలోకి 1 స్పూన్ నూనె, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిటపటలాడించి 2 ఎండు మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి. కరివేపాకు, అవసరం అనుకుంటే ఇంగువ కూడా వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించి దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పోపులోకి మినప్పప్పు, పచ్చిశనగపప్పు అవసరమైతేనే వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు చట్నీకి అవసరమైన పదార్థాలన్నీ చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా గట్టి చట్నీ చేసుకుని ఆ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు రెడీగా ఉన్న పోపు మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకుని కలపాలి. వేడి వేడి ఇడ్లీ, దోసె, వడల్లోకి ఈ చట్నీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
