"తోటకూర పులుసు" వంకాయతో ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

తోటకూరతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - ఆకుకూరలు నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తినేస్తారు!

Thotakura Pulusu
Thotakura Pulusu (ETV Bharat)
Published : September 8, 2025 at 12:00 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 1:00 PM IST

Thotakura Pulusu : ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది తినే వాటిలో తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర వంటివి ఉంటాయి. అందులోనూ తోటకూరను ఎక్కువగా తింటుంటారు. అయితే మీరు దీనితో ఎక్కువగా పప్పు, ఫ్రై, కర్రీ వంటివి చేసుకొని ఉంటారు. ఎప్పుడూ అవేకాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే తోటకూర పులుసు. ఈ రెసిపీ అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. చాలా టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు వేడి వేడి అన్నంలో వేసుకొని తింటే రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా తింటారు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలతో పాటు పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు! మరి, ఈ రుచికరమైన తోటకూర పులుసు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Thotakura Pulusu
తోటకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తోటకూర - ఒక కట్ట
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • టమోటాలు- మూడు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడు
  • వంకాయలు - మూడు
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • కారం - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Thotakura Pulusu
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • తొలుత తోటకూర కట్టను తీసుకోని మూడుసార్లు బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత వాటి ఆకులను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు కొద్దిగా చింతపండు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకొని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • కట్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర ఆకులను కుక్కర్​లో వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కట్​ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, పచ్చిమిర్చి, వంకాయ ముక్కలను యాడ్ చేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక కప్పు నీరు వేయాలి.
Thotakura Pulusu
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి. కుక్కర్​పై మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు వీటిని ఉడికించాలి. మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి.
  • ఈ క్రమంలోనే ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా చింతపండు రసం వేసి మూడు నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించాలి.
Thotakura Pulusu
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • మరోవైపు ఇందులో తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు యాడ్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా దంచిపెట్టుకున్న పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు ఎండుమిరపకాయలను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ మెంతులు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ ముక్కలను యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Thotakura Pulusu
కుక్కర్​లో వేసిన తోటకూర (ETV Bharat)
  • ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఇంగువ వేసుకోవచ్చు. (లేదంటే ఇంగువ లేకుండానే చేసుకోవచ్చు)
  • తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత తయారు చేసుకున్న తోటకూర పులుసును వేయాలి. ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కకు దించుకున్నారంటే వేడివేడి తోటకూర పులుసు రెడీ అయినట్లే

