ఆహా అనిపించే "తోటకూర నువ్వుల కారం" - ఆకుకూరలంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!
- తోటకూరతో ఎన్నడూ చేయని రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!
Published : September 28, 2025 at 4:48 PM IST
Thotakura Nuvvula Karam Recipe : ఆకుకూరల్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి తోటకూర. నార్మల్గా దీనితో పప్పు, వేపుడు, ఉల్లిపాయతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడు అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, రుచికరమైన "తోటకూర నువ్వుల కారం వేపుడు". ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ చేసిన నువ్వులకారంతో రెడీ చేసుకునే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
అలాగే, పప్పుచారు, సాంబార్ వంటివి చేసినపప్పుడు వాటిల్లోకి సైడ్ డిష్గానూ ఇది సూపర్గా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే తోటకూర అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ టైమ్లో మంచి రుచికరంగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, కమ్మ కమ్మగా నోరూరించే తోటకూర నువ్వుల కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర - 10 నుంచి 12 కట్టలు
- నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుకొబ్బరి పొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
నువ్వుల కారం కోసం :
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - రుచికి తగినంత
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను తీసుకుని వేరు భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై తోటకూరను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి మీడియం సైజ్లో తరుక్కుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక తెల్ల నువ్వులు జత చేసి అన్నింటినీ మరీ మాడిపోకుండా చక్కగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, కరివేపాకు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. అనంతరం ముందుగా కట్ చేసి శుభ్రంగా చేసి పెట్టుకున్న తోటకూరను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మూతపెట్టి వాటర్ ఏమి పోయకుండా లో ఫ్లేమ్లో ఆవిరి మీదనే మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ తోటకూరను బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- తోటకూర మగ్గే గ్యాప్లో రెసిపీలోకి ప్రధానమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయిన నువ్వుల కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న నువ్వులు ధనియాల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకుని వీటన్నింటినీ ఒకసారి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో పొట్టుతో సహా వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని ఇవి కచ్చాపచ్చాగా నలిగే వరకు లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉన్న తోటకూర మిశ్రమం బాగా మగ్గిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల కారం మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివర్లో ఎండుకొబ్బరి పొడిని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అదంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపించే "తోటకూర నువ్వుల కారం వేపుడు" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూరతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ని కాస్త తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
