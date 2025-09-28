ETV Bharat / offbeat

ఆహా అనిపించే "తోటకూర నువ్వుల కారం" - ఆకుకూరలంటే నచ్చనివాళ్లూ ఇష్టంగా తింటారు!

- తోటకూరతో ఎన్నడూ చేయని రెసిపీ - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Thotakura Nuvvula Karam Recipe : ఆకుకూరల్లో ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో ఒకటి తోటకూర. నార్మల్​గా దీనితో పప్పు, వేపుడు, ఉల్లిపాయతో కలిపి కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎప్పుడు అవేకాకుండా ఈసారి వెరైటీగా ట్రై చేయండి. అదే, రుచికరమైన "తోటకూర నువ్వుల కారం వేపుడు". ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ చేసిన నువ్వులకారంతో రెడీ చేసుకునే ఈ రెసిపీ వేడివేడి అన్నంలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది.

అలాగే, పప్పుచారు, సాంబార్ వంటివి చేసినపప్పుడు వాటిల్లోకి సైడ్​ డిష్​గానూ ఇది సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే తోటకూర అంటే ఇష్టపడని పిల్లలు కూడా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అలాగే, దీని కోసం ఎక్కువ శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. తక్కువ టైమ్​లో మంచి రుచికరంగా దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, కమ్మ కమ్మగా నోరూరించే తోటకూర నువ్వుల కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తోటకూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • తోటకూర - 10 నుంచి 12 కట్టలు
  • నూనె - మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు

తెల్ల నువ్వులు (Getty Images)

నువ్వుల కారం కోసం :

  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • తెల్ల నువ్వులు - నాలుగైదు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
ధనియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను తీసుకుని వేరు భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఆపై తోటకూరను శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టి మీడియం సైజ్​లో తరుక్కుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక తెల్ల నువ్వులు జత చేసి అన్నింటినీ మరీ మాడిపోకుండా చక్కగా వేయించి ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు(జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసుకుని ఆవాలు చిటపటమనే వరకు వేయించాలి.
కారం (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, కరివేపాకు వేసి మరికాసేపు వేయించాలి. అనంతరం ముందుగా కట్ చేసి శుభ్రంగా చేసి పెట్టుకున్న తోటకూరను జత చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై మూతపెట్టి వాటర్ ఏమి పోయకుండా లో ఫ్లేమ్​లో ఆవిరి మీదనే మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ తోటకూరను బాగా మగ్గించుకోవాలి.

వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • తోటకూర మగ్గే గ్యాప్​లో రెసిపీలోకి ప్రధానమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయిన నువ్వుల కారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న నువ్వులు ధనియాల మిశ్రమం, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకుని వీటన్నింటినీ ఒకసారి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ పొడిలో పొట్టుతో సహా వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసుకుని ఇవి కచ్చాపచ్చాగా నలిగే వరకు లైట్​గా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ మీద ఉన్న తోటకూర మిశ్రమం బాగా మగ్గిందనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల కారం మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక చివర్లో ఎండుకొబ్బరి పొడిని యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అదంతా బాగా కలిసేలా కలుపుతూ ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపించే "తోటకూర నువ్వుల కారం వేపుడు" రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ మొత్తంలో ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే తోటకూరతో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ని కాస్త తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

