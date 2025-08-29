Dosakaya Thotakura Curry Recipe : ఎక్కువ మంది ఇష్టంగా తినే ఆకుకూరల్లో ఒకటి తోటకూర. అయితే, నార్మల్గా చాలా మంది తోటకూరతో పప్పు, ఫ్రై వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఎప్పుడైనా దోసకాయతో కలిపి తోటకూర కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకున్నారా? లేదు అంటే మాత్రం ఓసారి ఇలా ప్రయత్నించి చూడండి. మీరు ఇప్పటి వరకు ట్రై చేయని ఈ కొత్తరకం కాంబినేషన్ కర్రీ అద్భుతమైన రుచితో నోరూరిస్తుంది. వేడివేడి అన్నంలోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఆకుకూరలు అంటే నచ్చని వాళ్లూ "దోసకాయ తోటకూర కర్రీ"ని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ రెసిపీని చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన దోసకాయ తోటకూర ముద్దకూర కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు అవసరైన పదార్థాలేంటి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :
- తోటకూర - ఆరు కట్టలు(చిన్న)
- దోసకాయలు - 600 గ్రాములు
- నూనె - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10 నుంచి 12
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- టమాటాలు - మూడు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు(తగినంత)
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా తోటకూరను కాడల నుంచి వేరు చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరుక్కొని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి అవసరమైన దోసకాయలను చెక్కు తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు గింజలు వద్దనుకుంటే వాటిని తీసేసుకోవచ్చు.
- ఇక్కడ దోసకాయలు ఎక్కువగా ఉండి తోటకూర క్వాంటిటీ కాస్త తక్కువగా ఉండే అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
- ఇప్పుడు కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే గిన్నెను పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె వేడయ్యాక తాలింపు గింజలు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినపప్పు) వేసి ఆవాలు చిటపటమనేవరకు వేయించుకోవాలి. ఆపై అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి.
- అవి చక్కగా వేగాక సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి అవి మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకునే క్రమంలోనే అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకొని వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ సగం వరకు వేగిన తర్వాత కరివేపాకుని జత చేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు కాస్త మెత్తబడే వేయించుకున్నాక టమాటా ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర తరుగుని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ అవన్నీ చక్కగా మగ్గేంత వరకు పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- దోసకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా మగ్గాయనుకున్నాక గరిటెతో ఒకసారి తోటకూరను మాష్ చేస్తున్నట్లు కలుపుకోవాలి.
- ఆపై మీరు తినే రుచిని బట్టి తగినంత కారం, ధనియాల పొడి వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మూతపెట్టి మరో రెండు నిమిషాల పాటు సన్నని సెగ మీద మగ్గించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "దోసకాయ తోటకూర కర్రీ" రెడీ అయిపోతుంది!
