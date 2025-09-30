అమ్మవారికి ప్రసాదంగా కమ్మని "తిరుపాగం" - ఓసారి కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి!
సింపుల్గా చేసుకునే తిరుపాగం రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Thirupagam Sweet Making in Telugu : శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా వివిధ నైవేద్యాలను అమ్మవారికి ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. ఇందులో దద్దోజనం, చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, క్షీరాన్నం, కదంబం లాంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇవి ఎప్పుడూ చేసేవే. అలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా తమిళనాడు స్టైల్లో తిరుపాగం చేసి అమ్మవారికి సమర్పించారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. తక్కువ పదార్థాలతోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి ప్రసాదం పెట్టిన తర్వాత ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తినొచ్చు. తిరుపాగం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- జీడిపప్పు - పావు కప్పు
- పాలు - 1 కప్పు
- యాలకులు - 4
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 కప్పు
- పంచదార - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కుంకుమపువ్వు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో పావు కప్పు జీడిపప్పు, నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు కుంకుమపువ్వును వేడి నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన జీడిపప్పును మిక్సీజార్లో వేయాలి. అదేవిధంగా ఒక కప్పు పాలు, నాలుగు యాలకులు వేసి మెత్తగా గ్రెండ్ చేసుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలో ఒక కప్పు శనగపిండి, పావు కప్పు నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ గిన్నె పెట్టుకొని శనగపిండి మిశ్రమాన్ని వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి పది నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి.
- శనగపిండి పొంగి కొంచెం రంగు మారిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అనంతరం మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి గ్రైండ్చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్టు వేసి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత అర కప్పు పంచదార మిక్స్ చేసి మరోసారి కలపాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం తురుము వేసి మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- బెల్లం కరిగిన తర్వాత అర కప్పు పంచదార, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత మిగిలిన నెయ్యి వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా వేడి నీళ్లలో నానబెట్టిన చిటికెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి మరోసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే తమిళనాడు స్టైల్ తిరుపాగం సిద్ధమైనట్లే!
- మీరూ ఓసారి ఇలా చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
- అంతేకాక ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
- ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
