ETV Bharat / offbeat

ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రహదారి - రెండు ఖండాలు, 14దేశాల మీదుగా ప్రయాణం - LONGEST ROAD IN THE WORLD

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

The longest road in the world : ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రహదారి ఎక్కడ ఉందో మీరు ఊహించగలరా? మహా అయితే రెండు, మూడు వేల కిలోమీటర్లు లేదంటే పది వేల కిలోమీటర్లు ఉండొచ్చని అంచనా వేసుంటారు. కానీ ఆ అతిపెద్ద హైవే పొడవు 30వేల కిలోమీటర్లు అంటే మీరు నమ్మగలరా? దాదాపు 14 దేశాల మీదుగా వెళ్లే రహదారిని పాన్-అమెరికన్ హైవే గా పిలుస్తారు. ఈ హైవే అలాస్కాలోని ప్రూడో బే నుంచి అర్జెంటీనాలోని ఉషుయా వరకు విస్తరించి ఉంది. ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లో విస్తరించిన ఈ రహదారిని 1889లో మొదట ప్రతిపాదించారు. ఈ రహదారిలో వివిధ వాతావరణాలు, ప్రకృతి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. రహదారిపై డ్రైవ్ పూర్తి చేయడానికి నెలలు సమయం పడుతుందని అంచనా.

పాన్ అమెరికా రహదారి తర్వాత ఆస్ట్రేలియా హైవే ద్వితీయ స్థానంలో నిలుస్తోంది. దాదాపు 14,500 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ హైవే ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి. ఆస్ట్రేలియాలోని అన్ని ప్రధాన నగరాల మీదుగా, ఎడారులు, అడవులు, అందమైన బీచ్‌లను కలుపుకొని వెళ్తుంది. ఇక మనదేశంలో అతి పొడవైన జాతీయ రహదారి 44వ నంబర్ రహదారి. ఇది జమ్మూ కశ్మీర్​లోని శ్రీనగర్​లో ప్రారంభమై తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించి ఉంది. ఈ రహదారి ఉత్తర, దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలను కలుపుతూ వెళ్తుంది. దాదాపు 3,700 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రోడ్డు జమ్మూ కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా వెళ్తుంది.

పాన్ - అమెరికా రహదారి విషయానికొస్తే