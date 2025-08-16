ETV Bharat / offbeat

కన్నడ స్పెషల్ "తట్టే ఇడ్లీ" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే! - THATTE IDLI

- ఇంటిల్లిపాదీ సరికొత్త టేస్ట్ కు ఫిదా అవుతారు - ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి

Thatte idli
Thatte idli (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read

Thatte idli : ఇడ్లీ రెసిపీల్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. ముందు రోజు నానబెట్టి తయారు చేసే రెగ్యులర్ ఇడ్లీ మొదలు.. అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇన్​స్టంట్​ రెసిపీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంకా మిల్లెట్స్​ తో ప్రిపేర్ ఇడ్లీలు కూడా అందరికీ తెలుసు. కానీ, మీకు తట్టే ఇడ్లీ తెలుసా? ఫుడీస్ లో కొందరికి తెలిసినప్పటికీ చాలా మందికి మాత్రం దీని గురించి తెలిసి ఉండదు. దీని టేస్ట్ మాత్రమే కాదు, తయారీ విధానం, ఉపయోగించే పాత్రలు కూడా కొత్తగా ఉంటాయి. తిన్న తర్వాత ఫీల్ కూడా కొత్తగానే ఉంటుంది.

ఇది కర్ణాటక స్పెషల్ రెసిపీ. కన్నడ ప్రజలు ఈ ఇడ్లీని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మన సాధారణ ఇడ్లీలతో పోలిస్తే ఇవి కాస్త పలుచగా ఉంటాయి. ఇంకా వెడల్పుగా కూడా ఉంటాయి. అందుకే వీటికోసం కాస్త వెడల్పు ప్లేట్లు ఉపయోగిస్తారు. మరి, తట్టే ఇడ్లీని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Thatte idli
Thatte idli (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • 3 కప్పుల రేషన్ బియ్యం
  • 1 కప్పు మినప పప్పు
  • 1 స్పూన్ మెంతులు
  • అర కప్పు అటుకులు
  • పావు కప్పు సగ్గు బియ్యం
  • 2 చిటికెళ్ల బేకింగ్ సోడా
  • తగినంత ఉప్పు
Thatte idli
Thatte idli (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో రేషన్ బియ్యం, మినప పప్పు, మెంతులు వేసి, నీళ్లు పోసి రెండుసార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత శుభ్రమైన నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి
  • మరో బౌల్ లో అటుకులు, సగ్గుబియ్యం వేసి వాటిని కూడా రెండుసార్లు క్లీన్ చేసుకొని, శుభ్రమైన నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి
  • ఇవిరెండూ కనీసం ఐదారు గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ రెండిటినీ కలిపి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పలుకులు లేకుండా ఫైన్ పేస్టులాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత 8 నుంచి 9 గంటలపాటు పులియబెట్టాలి. ఉదయం టిఫెన్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకునేవాళ్లు. రాత్రంతా ఫర్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది
  • తెల్లవారే సరికి చక్కగా ఫర్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ పిండిలోంచి కావాల్సినంత మేర మరో గిన్నెలోకి తీసుకొని, మిగిలిన పిండిని ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోవచ్చు.
Thatte idli
Thatte idli (ETV Abhiruchi)
  • ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. దాంతోపాటుగా ఇడ్లీలు హోటల్ స్టైల్ లో రావాలంటే తప్పకుండా 2 చిటికెళ్ల వంటసోడా వేయాలి. వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు
  • తర్వాత ఇడ్లీ పాత్ర లేదా ఏదైనా వెడల్పు గిన్నె తీసుకోవాలి. అందులో ఆవిరికి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు జల్లిగిన్నెలాంటి గిన్నె ఒకటి దానిపైన పెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ప్లేట్లు ఒక నాలుగు తీసుకోవాలి. ఇవి ఇడ్లీపాత్రలోని గుంతలకన్నా పెద్దగా ఉండాలి. వాటికి కాస్త ఆయిల్ అప్లై చేసి, ఇండ్లీ పిండి వేసి ఆ జల్లిగిన్నె పైన పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి.
  • వీటిని తీయడానికి ఇబ్బంది లేకుండా వాటి కింద చిన్న గిన్నెలను బోర్లించి, వాడి మీద ఇడ్లీ పిండి వేసిన ప్లేట్లను ఉంచుతారు. ఈ ప్లేట్ల కింద చిన్న గిన్నెలను తట్టిలా పెడతారు కాబట్టే.. వీటిని తట్టే ఇడ్లీ అని పిలుస్తారు.
  • 15 నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి. అద్దిరిపోయే తట్టే ఇడ్లీ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఇడ్లీ పిండి గట్టిగా కాకుండా కాస్త పలుచగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేదంటే ఇడ్లీలు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇంకా మీకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తాయి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ప్రిపేర్ చేయండి.

