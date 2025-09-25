ETV Bharat / offbeat

టెంపుల్ స్టైల్ "గూడాన్న పాయసం" - సింపుల్​గా ఇలా చేసేయండి!

కమ్మగా నోరూరించే "గూడాన్న పాయసం" - ఆలయాల్లో దేవుళ్లకు నైవేద్యంగా పెడతారు!

temple_style_prasadam_recipe
temple_style_prasadam_recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Templ Style Prasadam recipe : నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా ఎన్నో ఆహార పదార్థాలు పెడుతుంటారు. అదే విధంగా చక్కెర పొంగలి, పులిహోర, క్షీరాన్న పాయసాలు నివేదిస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో ఆలయాల్లోనూ దేవుళ్లకు ప్రత్యేకంగా ప్రసాదాలు తయారు చేసి భక్తులకు వితరణ చేస్తుంటారు. వాటిల్లో ప్రధానంగా కట్టె పొంగలి, గూడాన్నపాయసం ఉంటాయి. దేవాలయాల్లో పంచే ఈ ప్రసాదం ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అదే టేస్ట్ రావాలంటే ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చినట్లుగా సింపుల్​గా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చేయండి.

temple_style_prasadam_recipe
temple_style_prasadam_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • బెల్లం - 1.5 గ్లాసు
  • నెయ్యి - అర గ్లాసు
  • పచ్చ కర్పూరం - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - పావు స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 15
  • కిస్మిస్ - 20
temple_style_prasadam_recipe
temple_style_prasadam_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కుక్కర్​లోకి 1 గ్లాసు బియ్యం రెండు, మూడు సార్లు కడిగి తీసుకోవాలి.
  • 1 గ్లాసు బియ్యంలోకి 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. మీరు 2 గ్లాసుల బియ్యం తీసుకుంటే 4 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. గూడాన్న పాయసం రుచిగా రావాలంటే కొలతలు పక్కాగా ఉండాలి.
  • స్టవ్ పై కుక్కర్​పెట్టుకుని రెండూ, మూడు విజిల్స్ ఇవ్వాలి. ప్రెజర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి గరిటెతో కలపాలి.
  • కుక్కర్​లో కాకుండా గిన్నెలో అయితే బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. అన్నం మెత్తగా ఉడుకుతుంది.
temple_style_prasadam_recipe
temple_style_prasadam_recipe (Getty images)
  • కుక్కర్​లో అయితే నీళ్లు కొద్దిగా అదనంగా పోసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. లేదంటే అన్నం ఉడికిన తర్వాత గరిటెతో బాగా కలుపుకోవచ్చు.
  • అన్నం రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మరో గిన్నెలోకి 1.5 గ్లాసుల బెల్లం తీసుకుని కరిగించాలి. 1 గ్లాసు నీళ్లు పోసుకుని కరిగిస్తే చాలు. పాకం అవసరం లేదు. బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత జల్లెడతో వడబోసుకోవాలి. వ్యర్థాలు లేకుండా మరో గిన్నెలోకి పోసుకుని మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం నీళ్లు ఒక పొంగు రాగానే ఉడికించిన అన్నం వేసుకుని బాగా కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకోవడం వల్ల అన్నం, పాకం దగ్గరపడుతుంది. మధ్య మధ్యలో నెయ్యి వేస్తూ ఉడికించుకుంటే స్వీట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది.
temple_style_prasadam_recipe
temple_style_prasadam_recipe (Getty images)
  • ఇలా అర గ్లాసు నెయ్యి రెండు, మూడు దఫాలుగా మధ్య మధ్యలో వేస్తూ కలుపుతూ బాగా ఉడికించుకోవాలి. నెయ్యి సెపరేట్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకుని కొద్దిగా పచ్చ కర్పూరం, యాలకుల పొడి వేసి కలపాలి.
  • ఇపుడు చిన్న పొయ్యి మీద పోపు కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకుని వేడి చేయాలి. అందులోకి జీడిపప్పు పలుకులు సగం వేగగానే, కిస్మిస్ వేసుకుని దోరగా వేయించుకుని అన్నంలో కలపాలి. అంతే! గూడాన్న పాయసం రెడీ.
  • పండుగల సమయంలో ఇలాంటి స్వీట్ ఈజీగా తయారు చేయడమే గాకుండా పూజల్లో నైవేద్యంగా పెట్టుకోవచ్చు.

