ETV Bharat / offbeat

కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే అద్దిరిపోయే "పచ్చి పులుసు" - ఎక్కువ టైమ్​ లేనప్పుడు సింపుల్​గా ఇలా చేసుకోండి!

"​పచ్చి పులుసు" - ఇలా చేస్తే వేపుడు, పప్పులోకి రుచి అమృతం!

pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pachi Pulusu Recipe in Telugu : వేసవి కాలంలో భోజనంలోకి సాంబార్, రసం వంటివి లేకపోతే ఏ కర్రీతోనూ అన్నం తినాలనిపించదు. రోజూ వీటిని చేసుకోవాలంటే ఇంట్లో సమయం ఉండదు. అలాంటి వారు ఒక్కసారి తెలంగాణ స్టైల్ పచ్చి పులుసు ట్రై చేయండి. ఈ పచ్చి పులుసుని కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఈ పచ్చిపులుసు ముద్దపప్పు, ఏ వేపుడులోకైనా రుచి చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్​గా తెలంగాణ స్టైల్లో పచ్చిపులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కమ్మని "దొండకాయ రోటి పచ్చడి" - వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే సూపర్ టేస్ట్!

pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజులో
  • పచ్చి మిర్చి - 4
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 2
  • ఉల్లిపాయలు- 3
  • రాళ్ల ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ధనియాల పొడి - టీ స్పూన్​
pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా చింతపండు నీటిలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోండి. ఆపై చింతపండు రసం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.
  • ఆపై రొట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోండి. పచ్చి పులుసులో ఈ జీలకర్ర, వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవడం వల్ల రుచి చాలా బాగుంటుంది.
  • అలాగే కొత్తిమీర సన్నగా తురుముకోండి. పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోండి.
pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • పచ్చిపులుసులోకి ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్​ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై పాన్ పెట్టి​ కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాసేపు వేపుకోండి.
  • అనంతరం కరివేపాకులు, పసుపు వేసి ఫ్రై చేయండి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి జీలకర్ర ముద్ద వేసి వేపండి.
pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • అలాగే ధనియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేపండి.
  • ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు రసం వేసుకుని కలపండి. ఈ స్టేజ్​లోనే పచ్చిపులుసులోకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్​ చేయండి.
pachi_pulusu_recipe_in_telugu
pachi_pulusu_recipe_in_telugu (Getty images)
  • తర్వాత కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి చేతితో కలుపుకోండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకుంటే కమ్మటి తెలంగాణ స్టైల్ పచ్చిపులుసు రెడీ!
  • ఈ పచ్చిపులుసు నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.

బేకరీ స్టైల్​ "వెజ్ శాండ్​విచ్ "​ - యమ్మీ యమ్మీగా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

రాయలసీమ స్పెషల్ "చిట్లం పొడి" - ఆరు నెలలు నిల్వ! -అన్నం, టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

RASAM RECIPES IN TELUGURAW TAMARIND RASAMEASY LUNCH RECIPESపచ్చి పులుసు తయారీ విధానంPACHI PULUSU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.