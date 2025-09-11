కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే అద్దిరిపోయే "పచ్చి పులుసు" - ఎక్కువ టైమ్ లేనప్పుడు సింపుల్గా ఇలా చేసుకోండి!
"పచ్చి పులుసు" - ఇలా చేస్తే వేపుడు, పప్పులోకి రుచి అమృతం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 10:05 AM IST
Pachi Pulusu Recipe in Telugu : వేసవి కాలంలో భోజనంలోకి సాంబార్, రసం వంటివి లేకపోతే ఏ కర్రీతోనూ అన్నం తినాలనిపించదు. రోజూ వీటిని చేసుకోవాలంటే ఇంట్లో సమయం ఉండదు. అలాంటి వారు ఒక్కసారి తెలంగాణ స్టైల్ పచ్చి పులుసు ట్రై చేయండి. ఈ పచ్చి పులుసుని కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పచ్చిపులుసు ముద్దపప్పు, ఏ వేపుడులోకైనా రుచి చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా సింపుల్గా తెలంగాణ స్టైల్లో పచ్చిపులుసు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజులో
- పచ్చి మిర్చి - 4
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 2
- ఉల్లిపాయలు- 3
- రాళ్ల ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ధనియాల పొడి - టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా చింతపండు నీటిలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోండి. ఆపై చింతపండు రసం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి.
- ఆపై రొట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోండి. పచ్చి పులుసులో ఈ జీలకర్ర, వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవడం వల్ల రుచి చాలా బాగుంటుంది.
- అలాగే కొత్తిమీర సన్నగా తురుముకోండి. పచ్చిమిర్చి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి.
- పచ్చిపులుసులోకి ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్పై పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి వేడి చేయండి. ఆపై ఆవాలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కాసేపు వేపుకోండి.
- అనంతరం కరివేపాకులు, పసుపు వేసి ఫ్రై చేయండి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి జీలకర్ర ముద్ద వేసి వేపండి.
- అలాగే ధనియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేపండి.
- ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చింతపండు రసం వేసుకుని కలపండి. ఈ స్టేజ్లోనే పచ్చిపులుసులోకి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
- తర్వాత కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి చేతితో కలుపుకోండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా చేసుకుంటే కమ్మటి తెలంగాణ స్టైల్ పచ్చిపులుసు రెడీ!
- ఈ పచ్చిపులుసు నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి.
