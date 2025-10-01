ETV Bharat / offbeat

దసరా స్పెషల్​: తెలంగాణ స్టైల్​ "బోటీ ఫ్రై" - నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!

-బోటీని ఇలా క్లీన్ చేసి ఫ్రై చేయండి - నీచు వాసన లేకుండా అద్దిరిపోతుంది!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read
Telangana Style Boti Fry: దసరా వచ్చిందంటే పిండి వంటలతో పాటు నాన్​వెజ్​ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. చికెన్​, మటన్​, తలకాయ, బోటీ అంటూ నచ్చినవి తెచ్చుకుని వండుకుంటుంటారు. అయితే మిగతా వాటి సంగతి ఎలా ఉన్నా, బోటీ అంటే చాలు చాలా మందికి నోరూరుతుంది. మంచిగా ఫ్రై చేసి నిమ్మకాయ రసం పిండుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే బోటీ ఫ్రై చేయడం అందరికీ రాదు. ఇక క్లీనింగ్​ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే సరిగ్గా క్లీన్​ అవ్వకపోయినా, పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై చేయకపోయినా నీచు వాసన వస్తుంది. అయితే ఇకపై ఆ సమస్య లేకుండా ఉండేలా బోటీని ఎలా క్లీన్​ చేసుకోవాలి? తెలంగాణ స్టైల్లో రుచికరంగా ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలిపే రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. మరి లేట్​ చేయకుండా బోటీ క్లీనింగ్​ సహా ఫ్రై తయారీ విధానం చూసేయండి.

బోటీ క్లీనింగ్​ కోసం:

  • బోటీ - 1 కేజీ
  • ఉప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జొన్న పిండి - 2 టీస్పూన్లు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఉల్లిపాయ - 1
బోటీ క్లీన్​ చేసే విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బోటీ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, జొన్న పిండి, నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా ప్రెస్​ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
  • సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు వీటిని కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్​తో వాష్​ చేసి మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి క్లీన్​ చేసుకున్న బోటీ వేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా పసుపు, బోటీ మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి కలిపి మూత పెట్టి స్టవ్​ మీద పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 6 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని వడకట్టాలి. కావాలనుకుంటే బొంతపై ఉండే పొట్టు తీసుకోవచ్చు. ఇలా పొట్టు తీసిన తర్వాత మరోసారి నార్మల్​ వాటర్​తో కడిగి కావాల్సిన సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుంటే బోటీ రెడీగా ఉంటుంది.
బోటీ ఫ్రై కోసం:

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉడికించిన బోటీ
  • నూనె - పావు కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కారం - రుచికి సరిపడా
  • ధనియాల పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఈ ఫ్రై కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అల్లం వేగిన తర్వాత ఉడికించిన బోటీ వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బోటీ ముక్కలు నూనెలో వేగి అందులోని నీరు ఇంకిపోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, గరం మసాలా వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు అన్నీ బోటీ ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే ఎంతో స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే బోటీ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • బోటీ క్లీన్​ చేసుకునేటప్పుడు జొన్న పిండి బదులు గోధుమ, శనగపిండి సహా వేరేవి కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
  • బోటీ ఉడికించుకునేందుకు పసుపుతో పాటు ఉప్పు కూడా వేసి కుక్​ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం చూసి వేసుకోవాలి.
  • బోటీ ముక్కలను ఆయిల్​లో మంచిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే టేస్ట్​ బాగుంటుంది. అంటే బోటీ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్​గా ఫ్రై అయ్యి నూనె పైకి తేలినప్పుడు కారం వేసుకోవచ్చు.
  • బోటీ ఫ్రై కోసం కారం కాస్త ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది స్పైసీగా ఉంటేనే నచ్చుతుంది.

