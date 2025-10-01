దసరా స్పెషల్: తెలంగాణ స్టైల్ "బోటీ ఫ్రై" - నచ్చని వారు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!
-బోటీని ఇలా క్లీన్ చేసి ఫ్రై చేయండి - నీచు వాసన లేకుండా అద్దిరిపోతుంది!
October 1, 2025
Telangana Style Boti Fry: దసరా వచ్చిందంటే పిండి వంటలతో పాటు నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. చికెన్, మటన్, తలకాయ, బోటీ అంటూ నచ్చినవి తెచ్చుకుని వండుకుంటుంటారు. అయితే మిగతా వాటి సంగతి ఎలా ఉన్నా, బోటీ అంటే చాలు చాలా మందికి నోరూరుతుంది. మంచిగా ఫ్రై చేసి నిమ్మకాయ రసం పిండుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. అయితే బోటీ ఫ్రై చేయడం అందరికీ రాదు. ఇక క్లీనింగ్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే సరిగ్గా క్లీన్ అవ్వకపోయినా, పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై చేయకపోయినా నీచు వాసన వస్తుంది. అయితే ఇకపై ఆ సమస్య లేకుండా ఉండేలా బోటీని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి? తెలంగాణ స్టైల్లో రుచికరంగా ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలిపే రెసిపీని మీకోసం తీసుకొచ్చాం. మరి లేట్ చేయకుండా బోటీ క్లీనింగ్ సహా ఫ్రై తయారీ విధానం చూసేయండి.
బోటీ క్లీనింగ్ కోసం:
- బోటీ - 1 కేజీ
- ఉప్పు - 1 టీస్పూన్
- జొన్న పిండి - 2 టీస్పూన్లు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- ఉల్లిపాయ - 1
బోటీ క్లీన్ చేసే విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బోటీ తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉప్పు, జొన్న పిండి, నిమ్మరసం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోవాలి.
- సుమారు 5 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు వీటిని కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్తో వాష్ చేసి మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి క్లీన్ చేసుకున్న బోటీ వేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా పసుపు, బోటీ మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి కలిపి మూత పెట్టి స్టవ్ మీద పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 6 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరిపోయిన తర్వాత మూత తీసి నీటిని వడకట్టాలి. కావాలనుకుంటే బొంతపై ఉండే పొట్టు తీసుకోవచ్చు. ఇలా పొట్టు తీసిన తర్వాత మరోసారి నార్మల్ వాటర్తో కడిగి కావాల్సిన సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే బోటీ రెడీగా ఉంటుంది.
బోటీ ఫ్రై కోసం:
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉడికించిన బోటీ
- నూనె - పావు కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 5
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కారం - రుచికి సరిపడా
- ధనియాల పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ ఫ్రై కోసం అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చిని సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అల్లం వేగిన తర్వాత ఉడికించిన బోటీ వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బోటీ ముక్కలు నూనెలో వేగి అందులోని నీరు ఇంకిపోయిన తర్వాత ధనియాల పొడి, కారం, గరం మసాలా వేసి మరో 5 నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు అన్నీ బోటీ ముక్కలకు పట్టిన తర్వాత కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంతో స్పైసీగా, టేస్టీగా ఉండే బోటీ ఫ్రై రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బోటీ క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు జొన్న పిండి బదులు గోధుమ, శనగపిండి సహా వేరేవి కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- బోటీ ఉడికించుకునేందుకు పసుపుతో పాటు ఉప్పు కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం చూసి వేసుకోవాలి.
- బోటీ ముక్కలను ఆయిల్లో మంచిగా వేయించుకోవాలి. అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది. అంటే బోటీ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యి నూనె పైకి తేలినప్పుడు కారం వేసుకోవచ్చు.
- బోటీ ఫ్రై కోసం కారం కాస్త ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది స్పైసీగా ఉంటేనే నచ్చుతుంది.
