తెలంగాణ స్పెషల్ "చికెన్ చట్నీ పులావ్" - ఈ సండే ఇలా చేశారంటే కుమ్మేస్తారంతే!

- సైడ్ డిష్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే 'చికెన్ పులావ్' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

Telangana Special Chicken Chutney Pulao
Telangana Special Chicken Chutney Pulao (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Telangana Special Chicken Chutney Pulao : రెగ్యులర్​గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బిర్యానీలు, చికెన్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టేసిందా? ఈ సండే స్పెషల్​గా ఏదైనా కొత్త వంటకాన్ని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, తెలంగాణ స్పెషల్ "చికెన్ చట్నీ పులావ్". దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే నాన్​వెజ్ ప్రియులతోపాటు ఇంట్లో ఎవరైనా సరే రుచి అద్దిరిపోయిందనాల్సిందే! పుదీనా చట్నీ ఘుమాయింపుతో ఈ పులావ్‌ మిగతా రెసిపీల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. సైడ్‌ డిష్‌ లేకుండానే దీన్ని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే చికెన్ చట్నీ పులావ్​ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మారినేషన్ కోసం :

  • కిలో - చికెన్
  • రెండు చెంచాలు - కారం
  • రెండు చెంచాలు - పసుపు
  • రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • పెరుగు - తగినంత

తయారీ విధానం :

  • ఘుమఘుమలాడే చికెన్ చట్నీ పులావ్ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • అనంతరం చికెన్​ను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంటపాటు పక్కనపెట్టుకోవాలి. ఆలోపు చట్నీని రెడీ చేసుకోవాలి

చట్నీ కోసం :

  • ఒక కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
  • ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
  • ఆరు స్పూన్లు - వేయించిన పల్లీలు
  • అంగుళం ముక్క - అల్లం
  • రెండు గుప్పెళ్లు - పుదీనా
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం మిక్సీ జార్​లో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, వేయించిన పల్లీలు, అల్లం ముక్కలు, పుదీనా, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం చికెన్ చట్నీ పులావ్​ని రెడీ చేసుకోవాలి.

పులావ్ కోసం :

  • అర కిలో - బాస్మతి బియ్యం
  • నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్లు - నెయ్యి
  • రెండు - బిర్యానీ ఆకులు
  • నాలుగు - లవంగాలు
  • అంగుళం ముక్క - దాల్చిన చెక్క
  • రెండు - స్టార్ ఫ్లవర్
  • ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చికెన్ చట్నీ పులావ్​కు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు, స్టార్ ఫ్లవర్స్ వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక అందులో అరగంట పాటు మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన చికెన్​ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో గరిటెతో కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
  • చికెన్ ముక్కలు కొంచెం మగ్గాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పుదీనా చట్నీ మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూత ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. అనంతరం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్​ని వాటర్​ వడకట్టి వేసుకొని కలుపుతూ మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి సన్నని సెగ మీద పులావ్ మంచిగా కుక్ అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
  • పులావ్ చక్కగా ఉడికి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు పైన సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని దింపుకోండి. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్​లో మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ చట్నీ పులావ్" మీ ముందు ఉంటుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

