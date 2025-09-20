తెలంగాణ స్పెషల్ "చికెన్ చట్నీ పులావ్" - ఈ సండే ఇలా చేశారంటే కుమ్మేస్తారంతే!
- సైడ్ డిష్ లేకుండానే అద్దిరిపోయే 'చికెన్ పులావ్' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
Published : September 20, 2025 at 10:22 AM IST
Telangana Special Chicken Chutney Pulao : రెగ్యులర్గా ఎప్పుడూ చేసుకునే బిర్యానీలు, చికెన్ కూరలు తిని బోర్ కొట్టేసిందా? ఈ సండే స్పెషల్గా ఏదైనా కొత్త వంటకాన్ని ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీ కోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, తెలంగాణ స్పెషల్ "చికెన్ చట్నీ పులావ్". దీన్ని ఒక్కసారి టేస్ట్ చేశారంటే నాన్వెజ్ ప్రియులతోపాటు ఇంట్లో ఎవరైనా సరే రుచి అద్దిరిపోయిందనాల్సిందే! పుదీనా చట్నీ ఘుమాయింపుతో ఈ పులావ్ మిగతా రెసిపీల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. సైడ్ డిష్ లేకుండానే దీన్ని హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. మరి, ఈ ఘుమఘుమలాడే చికెన్ చట్నీ పులావ్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మారినేషన్ కోసం :
- కిలో - చికెన్
- రెండు చెంచాలు - కారం
- రెండు చెంచాలు - పసుపు
- రెండు చెంచాలు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- పెరుగు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఘుమఘుమలాడే చికెన్ చట్నీ పులావ్ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- అనంతరం చికెన్ను మారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో శుభ్రంగా కడిగిన చికెన్ ముక్కలు, కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, పెరుగు వేసి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంటపాటు పక్కనపెట్టుకోవాలి. ఆలోపు చట్నీని రెడీ చేసుకోవాలి
చట్నీ కోసం :
- ఒక కప్పు - పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు
- ఆరేడు - పచ్చిమిర్చి
- ఆరు స్పూన్లు - వేయించిన పల్లీలు
- అంగుళం ముక్క - అల్లం
- రెండు గుప్పెళ్లు - పుదీనా
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- చట్నీ ప్రిపరేషన్ కోసం మిక్సీ జార్లో సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి, వేయించిన పల్లీలు, అల్లం ముక్కలు, పుదీనా, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం చికెన్ చట్నీ పులావ్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
పులావ్ కోసం :
- అర కిలో - బాస్మతి బియ్యం
- నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు - నెయ్యి
- రెండు - బిర్యానీ ఆకులు
- నాలుగు - లవంగాలు
- అంగుళం ముక్క - దాల్చిన చెక్క
- రెండు - స్టార్ ఫ్లవర్
- ఒక కప్పు - సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద చికెన్ చట్నీ పులావ్కు అనుగుణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక లవంగాలు, దాల్చినచెక్క, బిర్యానీ ఆకులు, స్టార్ ఫ్లవర్స్ వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక అందులో అరగంట పాటు మ్యారినేట్ చేసి పక్కనుంచిన చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో గరిటెతో కలుపుతూ కాసేపు వేయించాలి.
- చికెన్ ముక్కలు కొంచెం మగ్గాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పుదీనా చట్నీ మిశ్రమాన్ని జత చేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై పాన్పై మూత ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. అనంతరం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని వాటర్ వడకట్టి వేసుకొని కలుపుతూ మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి సన్నని సెగ మీద పులావ్ మంచిగా కుక్ అయ్యే వరకు ఉడికించాలి.
- పులావ్ చక్కగా ఉడికి మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు పైన సన్నని కొత్తిమీర తరుగుతో గార్నిష్ చేసుకుని దింపుకోండి. అంతే, తెలంగాణ స్టైల్లో మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "చికెన్ చట్నీ పులావ్" మీ ముందు ఉంటుంది!
