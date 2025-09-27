పల్లీలు కాదు "వాల్నట్స్తో చట్నీ" చేసుకోండి - కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : September 27, 2025 at 12:43 PM IST
Tasty Walnut Chutney: జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. అందుకే చాలా మంది వీటిని నేరుగా తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే కేసరి, పాయసం, బిర్యానీ, పులిహోర లాంటి వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా డ్రైఫ్రూట్స్లో రారాజుగా పిలిచే వాల్నట్స్ను తినేవారి సంఖ్యా పెరిగింది. అయితే చాలా మంది వీటిని నేరుగా లేదా నానబెట్టి తింటుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా వాల్నట్స్తో చట్నీ చేశారా? లేదంటే ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. అదిరిపోయే రుచితో నచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడూ టిఫెన్స్లోకి పల్లీ చట్నీ తినేవారు ఓసారి కొత్తగా వాల్నట్స్ చట్నీ ట్రై చేయండి. ఎంతో బాగుంటుంది. తయారీ కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ వాల్నట్స్ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వాల్నట్స్ - 1 కప్పు
- నూనె - 2 చెంచాలు
- పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 3 చెంచాలు
- కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
- పచ్చిమిర్చి - 8
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- వెల్లుల్లి - 4 రెబ్బలు
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 చెంచాలు,
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 1
- కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ లైట్గా కాగిన తర్వాత వాల్నట్స్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అదే నూనెలో పుదీనా ఆకులు, పచ్చిమిర్చి వేసి మగ్గించుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన వాల్నట్స్, పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొబ్బరి తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి ఓసారి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం కొత్తిమీర వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు. జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వాల్నట్ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- వాల్నట్స్ను నూనెలో వేయించడం ఇష్టంలేని వారు వాటిని ఓసారి కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టి ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇక పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వద్దనుకుంటే కారం లేదా ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు.
