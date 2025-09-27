ETV Bharat / offbeat

పల్లీలు కాదు "వాల్​నట్స్​తో చట్నీ" చేసుకోండి - కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

- వాల్​నట్స్​ను నేరుగా తినడం కాదు - ఇలా చట్నీ టైప్​లో చేసుకోండి, అద్దిరిపోతుంది!

Tasty Walnut Chutney
Tasty Walnut Chutney (Eenadu)
September 27, 2025

Tasty Walnut Chutney: జీడిపప్పు, బాదం, కిస్​మిస్​ సహా ఇతర డ్రైఫ్రూట్స్​ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. అందుకే చాలా మంది వీటిని నేరుగా తినడం చేస్తుంటారు. లేదంటే కేసరి, పాయసం, బిర్యానీ, పులిహోర లాంటి వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా డ్రైఫ్రూట్స్​లో రారాజుగా పిలిచే వాల్‌నట్స్​ను తినేవారి సంఖ్యా పెరిగింది. అయితే చాలా మంది వీటిని నేరుగా లేదా నానబెట్టి తింటుంటారు. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా వాల్​నట్స్​తో చట్నీ చేశారా? లేదంటే ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి. అదిరిపోయే రుచితో నచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడూ టిఫెన్స్​లోకి పల్లీ చట్నీ తినేవారు ఓసారి కొత్తగా వాల్​నట్స్​ చట్నీ ట్రై చేయండి. ఎంతో బాగుంటుంది. తయారీ కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ వాల్​నట్స్​ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వాల్​నట్స్​ - 1 కప్పు
  • నూనె - 2 చెంచాలు
  • పుదీనా ఆకులు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 3 చెంచాలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - చారెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 8
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • వెల్లుల్లి - 4 రెబ్బలు
Walnuts
వాల్​నట్స్​ (Eenadu)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 చెంచాలు,
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెబ్బలు
Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ లైట్​గా కాగిన తర్వాత వాల్​నట్స్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే నూనెలో పుదీనా ఆకులు, పచ్చిమిర్చి వేసి మగ్గించుకోవాలి. ఇవి వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన వాల్​నట్స్​, పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి కొబ్బరి తురుము, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర వేసి ఓసారి గ్రైండ్​ చేయాలి.
Mint _ coriander
పుదీనా - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అనంతరం కొత్తిమీర వేసి కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు. జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేసి క్రిస్పీగా వేయించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్​ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి కలుపుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా ఉండే వాల్​నట్​ చట్నీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Popu
తాలింపు (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • వాల్​నట్స్​ను నూనెలో వేయించడం ఇష్టంలేని వారు వాటిని ఓసారి కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టి ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇక పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి వద్దనుకుంటే కారం లేదా ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవచ్చు.
Walnut Chutney
వాల్​నట్స్​ చట్నీ (Eenadu)

