Tasty Veg Sandwich: శాండ్విచ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్విచ్ను టమాటా సాస్తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. నిజానికి ఈ స్నాక్ ఐటమ్కు ఫ్యాన్స్ కూడా ఎక్కువే. ఇక వీటిలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ శాండ్విచ్లను తినాలంటే బేకరీకి పోయి కొనాల్సిందే. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పలు రకాల కూరగాయలతో. కేవలం పావుగంటలో ఎంతో టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ వెజ్ శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- క్యాబేజీ - చిన్న ముక్క
- క్యాప్సికం - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - 2
- ఉప్పు - సరిపడా
- కారం - తగినంత
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - తగినన్నీ
తయారీ విధానం:
- ఈ శాండ్విచ్కు కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి.
- క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చాప్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజీ, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగును వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
- అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపలపై పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకోవడం లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవడం చేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్, క్యాబేజీ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓసారి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- కూరగాయల మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి మరోసారి కలిపి రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి. శాండ్విచ్కు కావాల్సిన స్టఫ్ఫింగ్ రెడీ.
- ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ను తీసుకుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న కూరగాయల స్టఫ్పింగ్ను బ్రెడ్ మొత్తం పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని ఇంకో బ్రెడ్ స్లైస్తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి. మిగిలిన బ్రెడ్ స్లైస్లను కూడా ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫ్రైయింగ్ పాన్ పెట్టి కొద్దిగా బటర్ వేసి పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ స్లైస్లను ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా క్రిస్పీగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగతా బ్రెడ్ స్లైస్లను కూడా బటర్ వేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఇక ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్లో పెట్టుకుని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే టమాటా సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్ శాండ్విచ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ శాండ్విచ్కు తాజా బ్రెడ్ అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది. కావాలనుకుంటే బ్రౌన్ బ్రెడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- ఈ స్టఫ్ఫింగ్ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాట, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ సహా మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు.
- ఈ స్టఫ్ఫింగ్ను ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే రెండు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదా స్నాక్స్గా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు.
కమ్మని "బాదం లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు - పిల్లలకూ నచ్చుతుంది!
కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్!