Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

బేకరీ స్టైల్​ "వెజ్​ శాండ్​విచ్​" - నిమిషాల్లో రెడీ - పిల్లలకు స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​! - BAKERY STYLE TASTY VEG SANDWICH

- యమ్మీ యమ్మీగా 'శాండ్​విచ్' - ఇంట్లోనే నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Veg Sandwich
Veg Sandwich (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read

Tasty Veg Sandwich: శాండ్​విచ్​​ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్​విచ్​ను టమాటా సాస్​తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. నిజానికి ఈ స్నాక్​ ఐటమ్​కు ఫ్యాన్స్​ కూడా ఎక్కువే. ఇక వీటిలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ శాండ్​విచ్​లను తినాలంటే బేకరీకి పోయి కొనాల్సిందే. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పలు రకాల కూరగాయలతో. కేవలం పావుగంటలో ఎంతో టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ వెజ్​ శాండ్విచ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాబేజీ - చిన్న ముక్క
  • క్యాప్సికం - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - 2
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - తగినన్నీ
Bread
బ్రెడ్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ శాండ్​విచ్​కు కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చాప్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజీ, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగును వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపలపై పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకోవడం లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవడం చేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్​, క్యాబేజీ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓసారి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
Veggies
కూరగాయలు (Getty Images)
  • కూరగాయల మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి మరోసారి కలిపి రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. శాండ్​విచ్​కు కావాల్సిన స్టఫ్ఫింగ్​ రెడీ.
  • ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ను తీసుకుని ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కూరగాయల స్టఫ్పింగ్​ను బ్రెడ్​ మొత్తం పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని ఇంకో బ్రెడ్​ స్లైస్​తో క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. మిగిలిన బ్రెడ్​ స్లైస్​లను కూడా ఇలానే ప్రిపేర్​ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Butter
బటర్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా బటర్​ వేసి పాన్​ మొత్తం స్ప్రెడ్​ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందే ప్రిపేర్​ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్​ స్లైస్​లను ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా క్రిస్పీగా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగతా బ్రెడ్​ స్లైస్​లను కూడా బటర్​ వేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఇక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లో పెట్టుకుని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే టమాటా సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్​ శాండ్విచ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Veg Sandwich
వెజ్​ శాండ్​విచ్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ శాండ్​విచ్​కు తాజా బ్రెడ్​ అయితే టేస్ట్​ బాగుంటుంది. కావాలనుకుంటే బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • ఈ స్టఫ్ఫింగ్​ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాట, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ సహా మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్టఫ్ఫింగ్​ను ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుంటే రెండు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ లేదా స్నాక్స్​గా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు.

కమ్మని "బాదం లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు - పిల్లలకూ నచ్చుతుంది!

కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్​!

Tasty Veg Sandwich: శాండ్​విచ్​​ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పక్కర్లేదు. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్​విచ్​ను టమాటా సాస్​తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. నిజానికి ఈ స్నాక్​ ఐటమ్​కు ఫ్యాన్స్​ కూడా ఎక్కువే. ఇక వీటిలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ శాండ్​విచ్​లను తినాలంటే బేకరీకి పోయి కొనాల్సిందే. అయితే ఇకపై అలాంటి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా పలు రకాల కూరగాయలతో. కేవలం పావుగంటలో ఎంతో టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ వెజ్​ శాండ్విచ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Potato
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • క్యాబేజీ - చిన్న ముక్క
  • క్యాప్సికం - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉడికించిన బంగాళదుంపలు - 2
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • కారం - తగినంత
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - తగినన్నీ
Bread
బ్రెడ్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఈ శాండ్​విచ్​కు కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయలను సన్నగా పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా చాప్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజీ, పచ్చిమిర్చి, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగును వీలైనంత సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి.
  • అలాగే ఉడికించిన బంగాళాదుంపలపై పొట్టు తీసేసి మెత్తగా మెదుపుకోవడం లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవడం చేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, క్యారెట్​, క్యాబేజీ, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి వేసి ఓసారి కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
Veggies
కూరగాయలు (Getty Images)
  • కూరగాయల మిశ్రమం మంచిగా మగ్గిన తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలు వేసి మరోసారి కలిపి రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే సరి. శాండ్​విచ్​కు కావాల్సిన స్టఫ్ఫింగ్​ రెడీ.
  • ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ను తీసుకుని ముందుగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కూరగాయల స్టఫ్పింగ్​ను బ్రెడ్​ మొత్తం పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిని ఇంకో బ్రెడ్​ స్లైస్​తో క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. మిగిలిన బ్రెడ్​ స్లైస్​లను కూడా ఇలానే ప్రిపేర్​ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Butter
బటర్​ (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి ఫ్రైయింగ్​ పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా బటర్​ వేసి పాన్​ మొత్తం స్ప్రెడ్​ అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ముందే ప్రిపేర్​ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్​ స్లైస్​లను ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా క్రిస్పీగా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగతా బ్రెడ్​ స్లైస్​లను కూడా బటర్​ వేస్తూ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఇక ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని ప్లేట్​లో పెట్టుకుని వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే టమాటా సాస్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వెజ్​ శాండ్విచ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Veg Sandwich
వెజ్​ శాండ్​విచ్​ (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • ఈ శాండ్​విచ్​కు తాజా బ్రెడ్​ అయితే టేస్ట్​ బాగుంటుంది. కావాలనుకుంటే బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • ఈ స్టఫ్ఫింగ్​ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాట, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ సహా మీకు నచ్చినవి వేసుకోవచ్చు.
  • ఈ స్టఫ్ఫింగ్​ను ఒక్కసారి ప్రిపేర్​ చేసుకుని ఫ్రిజ్​లో పెట్టుకుంటే రెండు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ లేదా స్నాక్స్​గా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు చేసుకోవచ్చు.

కమ్మని "బాదం లడ్డూలు" - పంచదార అవసరం లేదు - పిల్లలకూ నచ్చుతుంది!

కరకరలాడే "మొక్కజొన్న పకోడీలు" - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి - పది నిమిషాల్లో తయార్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

BAKERY STYLE TASTY VEG SANDWICHVEG SANDWICH RECIPEHOMEMADE VEG SANDWICHవెజ్​ శాండ్​విచ్​ ఎలా చేయాలిBAKERY STYLE TASTY VEG SANDWICH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.