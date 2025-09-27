ఉడుపి స్టైల్ "వెజ్ పులావ్" - ఇలా చేశారంటే ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
రెగ్యూలర్ చేసుకునే దానికంటే భిన్నంగా వెజ్ పులావ్ - ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 4:51 PM IST
Udupi Veg Pulao : పులావ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. స్పైసీగా ఉండే దీనిని కమ్మని రైతాతో కలిపి తింటుంటే సూపర్గా ఉంటుంది. ఇక వీటిల్లో వెజ్, చికెన్, మటన్, ప్రాన్స్ ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. కానీ రోజూ ఒకటే స్టైల్లో ఇవి తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ ఉడుపి స్టైల్లో చేసుకునే వెజ్ పులావ్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. పైగా దీన్ని నిమిషాల్లో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ దీనిని చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ, స్పైసీ వెజ్ పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- దాల్చినచెక్క - కొద్దిగా
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- అనాసపువ్వు - 1
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ధనియాలు - ఒకటిముప్పావు టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చి కొబ్బరి - పావు కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మసాలా పేస్ట్ కోసం మిక్సీజార్లో నాలుగు లవంగాలు, మూడు యాలకులు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక అనాసపువ్వు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు, మూడు పచ్చిమిర్చి, ఒకటి ముప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, పావు కప్పు పచ్చికొబ్బరి యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పేస్ట్ను గిన్నెలో తీసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఏడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక బిర్యానీ ఆకు, ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి. ఆనియన్స్ లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- అనంతరం కొద్దిగా పుదీనా ఆకుల తరుగు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే గ్రైండ్ చేసి పెట్టకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలా వేగిన తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అలాగే 8 క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు, 12 క్యారెట్ ముక్కలు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బీన్స్, పావు కప్పు బంగాళదుంప ముక్కలతో పాటు అర కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి 12 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బఠానీలు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి. అదేవిదంగా ఒక టీ స్పూన్ పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు వేగనివ్వాలి.
- టమోటా, బఠానీలు మగ్గిన తర్వాత గంటసేపు నానబెట్టిన ఒకటిన్నర కప్పుల బాస్మతీ బియ్యం యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇలా ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత రెండున్నర కప్పలు వేడి నీళ్లు, అర చెక్క నిమ్మకాయ రసం , కొద్దిగా పుదీనా తరగు వేసి మూతపెట్టాలి. మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి ఉడుపి స్టైల్ వెజు పులావ్ మీ ముందుటుంది!
