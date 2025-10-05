ETV Bharat / offbeat

జ్యూసీ జ్యూసీగా "సూర్యకళ స్వీట్" - చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది!

సరికొత్త రుచితో అద్దిరిపోయే స్వీట్ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!

Suryakala Sweet
Suryakala Sweet (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
Suryakala Sweet Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్వీట్లు చేస్తుంటారు. ఇందులో లడ్డూ, అరిసెలు, కజ్జికాయలు లాంటివి ఉంటాయి. అయితే వీటిని ఎప్పుడూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అలా కాకుండా ఓసారి ఇలా సూర్యకళ స్వీట్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. పైకి క్రిస్పీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే వీటిని ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే. మరి ఈ సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కమ్మని " వెల్లుల్లి పప్పుల పొడి" - టిఫిన్స్​ , వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా బాగుంటుంది!

Suryakala Sweet
పాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పాలు - లీటర్​న్నర
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • మైదాపిండి - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • వంటసోడా - 2 చిటికెడ్లు
  • నెయ్యి - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • ఫుడ్​కలర్ - కొంచెం
  • నిమ్మరసం - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
Suryakala Sweet
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని లీటర్​న్నర పాలు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి అరగంట పాటు మిల్క్​ను మరిగించాలి. ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కోవా మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు ప్లేట్​లో రెండు కప్పుల మైదా పిండి, చిటికెడు ఉప్పు, రెండు చిటికెడ్ల వంటసోడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత పావు కప్పు నెయ్యి వేసి పిండిని బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఇందులో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Suryakala Sweet
డ్రైఫ్రూట్స్​ (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని రెండు కప్పుల పంచదార, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ మరిగించాలి.
  • పంచదార పాకానికి వచ్చాక పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, కొంచెం ఫుడ్​కలర్​ యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Suryakala Sweet
పంచదార (Getty Images)
  • అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కాస్తా కరిగిన తర్వాత దంచిపెట్టుకున్న నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న బాదం,జీడిపప్పు పలుకులను తయారు చేసి పెట్టుకున్న కోవా మిశ్రమంలో వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం కావాల్సిన సైజులో ఉండలుగా చుట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న మైదాపిండిలోంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చపాతీ పీటపై వేసి కర్రతో చపాతీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత కింద ఫొటోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఓ గిన్నెతో చిన్న సైజు పూరీ మాదిరిగా కట్ చేసుకోవాలి.
Suryakala Sweet
ఫొటోలో చూపిన విధంగా కట్ చేసుకోవాలి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత ఒక పూరీని తీసుకొని అందులో కోవా మిశ్రమాన్ని పెట్టి పైన మరో పూరీని పైన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత అంచులకు కొద్దిగా వాటర్​ అద్ది ఫోర్క్​తో సైడ్స్​ను ఒత్తుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సూర్యకళను వేసుకోవాలి. మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని 10 నిమిషాల పాటు అటూఇటూ తిప్పుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం వీటిని బయటకు తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఉంచాలి.
  • అంతే టేస్టీగా, జ్యూసీగా ఉండే సూర్యకళ స్వీట్ తయారైనట్లే!

పచ్చికొబ్బరి కారంతో "బెండకాయ ఫ్రై" - ఇలా చేస్తే జిగురు కూడా ఉండదు!

ఘుమఘుమలాడే "ఫిష్ దమ్ బిర్యానీ" - ఒక్కో ముద్ద నోట్లోకి వెళ్తుంటే వహ్వా అనాల్సిందే!

