శ్రావణ మాసం స్పెషల్ "శనగపప్పు పాయసం" - గోధుమ రవ్వతో చేస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది! - SENAGAPAPPU PAYASAM MAKING

అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పాయసం -మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా శనగపప్పుతో ట్రై చేశారా? టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది!

Senagapappu Payasam Recipe in Telugu
Senagapappu Payasam Recipe in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 1:02 PM IST

Senagapappu Payasam Recipe in Telugu : పాయసం అనగానే మనందరికీ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసిన రెసిపీ గుర్తుకొస్తుంటుంది. తియ్యని పాయసం ఒక కప్పు తింటే మరొక కప్పు తినాలనిపిస్తుంటుంది. అయితే, శనగపప్పుతో కూడా రుచికరంగా పాయసం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ పాయసం తయారీలో సగ్గుబియ్యం కాకుండా గోధుమ రవ్వ ఉపయోగిస్తున్నాం. టేస్టీగా ఉండే శనగపప్పు పాయసం పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతుంది. ఈ శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయండి. చక్కగా ఎంతో బాగుంటుంది.

జీడిపప్పు
జీడిపప్పు (getty images)

శనగపప్పు పాయసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • శనగపప్పు - కప్పు
  • బెల్లం - కప్పున్నర
  • టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు - 15
  • కిస్​మిస్​ - 15
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • చిక్కటి పాలు - అర లీటర్​
శనగపప్పు
శనగపప్పు (getty images)

శనగపప్పు పాయసం తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కప్పు శనగపప్పు తీసుకొని రెండు మూడుసార్లు కడగండి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి శనగపప్పు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. శనగపప్పు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడకట్టుకోవాలి. శనగపప్పు ఉడికించిన నీళ్లను బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ పై మరొక కడాయి పెట్టి 4 స్పూన్లు నెయ్యి వేసి వేడి చేయండి.
  • నెయ్యి వేడయ్యాక జీడిపప్పు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయండి. జీడిపప్పు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కిస్​మిస్​ వేసి వేయించండి. అనంతరం డ్రై ఫ్రూట్స్​ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
బెల్లం
బెల్లం (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో అర కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసి నిమిషంపాటు వేయించి మరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ పై కడాయి పెట్టి అర లీటర్ పాలు పోయండి. ఇందులో శనగపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు, మరో అర లీటర్ మంచి నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • పాలు మరిగేటప్పుడు ముందుగా ఉడికించిన శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • అనంతరం ఇందులో నెయ్యిలో వేయించిన గోధుమరవ్వ వేసి కలపండి. గోధుమరవ్వ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయండి.
పాలు
పాలు (getty images)
  • బెల్లం పాయసంలో పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఇందులో టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలపండి.
  • ఓ 2 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాస్త చల్లారనివ్వండి.
  • అంతే ఇలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మని శనగపప్పు పాయసం మీ ముందుంటుంది. రుచికరమైన శనగపప్పు పాయసం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
నెయ్యి
నెయ్యి (getty images)

చిట్కా

కుక్కర్లో శనగపప్పు ఉడికించాలనుకుంటే- పప్పు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.

