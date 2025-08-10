Senagapappu Payasam Recipe in Telugu : పాయసం అనగానే మనందరికీ సేమియా, సగ్గుబియ్యంతో చేసిన రెసిపీ గుర్తుకొస్తుంటుంది. తియ్యని పాయసం ఒక కప్పు తింటే మరొక కప్పు తినాలనిపిస్తుంటుంది. అయితే, శనగపప్పుతో కూడా రుచికరంగా పాయసం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ పాయసం తయారీలో సగ్గుబియ్యం కాకుండా గోధుమ రవ్వ ఉపయోగిస్తున్నాం. టేస్టీగా ఉండే శనగపప్పు పాయసం పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతుంది. ఈ శ్రావణ మాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం రోజు ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయండి. చక్కగా ఎంతో బాగుంటుంది.
శనగపప్పు పాయసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- శనగపప్పు - కప్పు
- బెల్లం - కప్పున్నర
- టీ స్పూన్ - యాలకుల పొడి
- గోధుమ రవ్వ - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - 15
- కిస్మిస్ - 15
- నెయ్యి - సరిపడా
- చిక్కటి పాలు - అర లీటర్
శనగపప్పు పాయసం తయారీ విధానం
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కప్పు శనగపప్పు తీసుకొని రెండు మూడుసార్లు కడగండి. ఆపై సరిపడా నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి శనగపప్పు మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. శనగపప్పు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడకట్టుకోవాలి. శనగపప్పు ఉడికించిన నీళ్లను బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ పై మరొక కడాయి పెట్టి 4 స్పూన్లు నెయ్యి వేసి వేడి చేయండి.
- నెయ్యి వేడయ్యాక జీడిపప్పు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయండి. జీడిపప్పు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక కిస్మిస్ వేసి వేయించండి. అనంతరం డ్రై ఫ్రూట్స్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే నెయ్యిలో అర కప్పు గోధుమ రవ్వ వేసి నిమిషంపాటు వేయించి మరొక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టి అర లీటర్ పాలు పోయండి. ఇందులో శనగపప్పు ఉడికించిన నీళ్లు, మరో అర లీటర్ మంచి నీళ్లు పోసి మరిగించుకోవాలి.
- పాలు మరిగేటప్పుడు ముందుగా ఉడికించిన శనగపప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులో నెయ్యిలో వేయించిన గోధుమరవ్వ వేసి కలపండి. గోధుమరవ్వ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం వేసి మిక్స్ చేయండి.
- బెల్లం పాయసంలో పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత ఇందులో టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి కలపండి.
- ఓ 2 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కాస్త చల్లారనివ్వండి.
- అంతే ఇలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఎంతో కమ్మని శనగపప్పు పాయసం మీ ముందుంటుంది. రుచికరమైన శనగపప్పు పాయసం తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి!
చిట్కా
కుక్కర్లో శనగపప్పు ఉడికించాలనుకుంటే- పప్పు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
