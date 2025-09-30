క్రంచీ, టేస్టీ "సకినాలు" - ఓసారి ఇలా చేశారంటే కమ్మగా, కరకరలాడుతాయి!
సకినాలను ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి - ఎవరైనా వావ్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 4:35 PM IST
Sakinalu Recipe Making in Telugu : దసరా సందర్భంగా ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. వీటిల్లో కారప్పూస, జంతికలు, చెక్క గారెలు, ఆకు పకోడి, లడ్డూలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు లాంటివి ఉంటాయి. ఇందులో సకినాలు కూడా ఒకటి. వీటిని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇలా చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాక సింపుల్గా వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ, క్రంచీక్రంచీ సకినాలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 కేజీ
- తెల్లనువ్వులు - 100 గ్రాములు
- వాము - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- కారం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - సరిపడినంతా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కేజీ దొడ్డు బియ్యాన్ని తీసుకొని 12 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. 12 గంటల తర్వాత బియ్యాన్ని మర పట్టించుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పెద్ద గిన్నెలో బియ్యప్పిండిని వేయాలి. అదేవిధంగా వంద గ్రాముల తెల్ల నువ్వులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వాము వేసుకోవాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసి బాగా కలపాలి.
- అదేవిధంగా కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని బాగా కలిపి మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- 15 నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా పిండిని వేరే గిన్నెలో తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిపై మూతపెట్టాలి.
- ఇప్పుడు తీసుకున్న పిండిలో కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కాటన్ క్లాత్ మీద పిండిని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేతితో రౌండ్గా తిప్పుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న సకినాలను వేసుకొవాలి.
- ఒక నిమిషం పాటు సకినాలను అలాగే ఉంచి ఆ తర్వాత వాటిని అటుఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
- సకినాలు వేగిన తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే టేస్టీ, క్రంచీ సకినాలు మీ ముందుటాయి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు ఇంకోటి కావాలంటారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకూ ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి!
