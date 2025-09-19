ETV Bharat / offbeat

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

- రాగి సూప్​ను ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా, ఈ పద్ధతిలో చేసుకోండి - అదుర్స్​!

Tasty Ragi Soup Recipe
Tasty Ragi Soup Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 11:31 AM IST

Tasty Ragi Soup Recipe: చిరుజల్లుల్లు పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది వేడివేడిగా సూప్​లు చేసుకుని తాగుతుంటారు. సూప్​లు అనగానే చాలా మందికి టమాటా, క్యారెట్​, బీట్​రూట్​ వంటివి గుర్తొస్తాయి. కానీ కాల్షియం పుష్కలంగా లభించి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగులతో కూడా రుచికరమైన సూప్​ తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది. తయారీ కూడా ఈజీనే. పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇక జలుబు, దగ్గు లాంటివి ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా వీటిని తాగితే మస్త్​ రిలీఫ్​ ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా రుచికరమైన రాగి సూప్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Ragi Flour
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రాగి పిండి - పావు కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యారెట్​ - సగం ముక్క
  • స్వీట్​ కార్న్​ గింజలు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Ginger Garlic
అల్లం వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారు చేసే విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర కప్పు వాటర్​ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
  • సూప్​లోకి అవసరమయ్యే అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి చిన్నగా తరగాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ వేడెక్కాక అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Veggies
కూరగాయలు (Getty Images)
  • ఇవి లైట్​గా వేగిన తర్వాత స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​, క్యారెట్​ తురుము, మొక్కజొన్న గింజలు వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • కూరగాయ ముక్కలు వేగిన అనంతరం మూడు కప్పుల వాటర్​ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
Pepper
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • రాగి మిశ్రమం ఉడికి కాస్త చిక్కబడినప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలుపుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి పోసుకుని లైట్​గా నిమ్మరసం పిండి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రాగి సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Ragi Soup
రాగి సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • స్ప్రింగ్​ ఆనియన్స్​ లేకుంటే దాని బదులు ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి అయినా వేసుకోవచ్చు.
  • అలాగే క్యారెట్​ మాత్రమే కాకుండా బీన్స్​, క్యాప్సికం సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.

