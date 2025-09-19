చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
- రాగి సూప్ను ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా, ఈ పద్ధతిలో చేసుకోండి - అదుర్స్!
Published : September 19, 2025 at 11:31 AM IST
Tasty Ragi Soup Recipe: చిరుజల్లుల్లు పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏదైనా తాగాలనిపిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది వేడివేడిగా సూప్లు చేసుకుని తాగుతుంటారు. సూప్లు అనగానే చాలా మందికి టమాటా, క్యారెట్, బీట్రూట్ వంటివి గుర్తొస్తాయి. కానీ కాల్షియం పుష్కలంగా లభించి, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే రాగులతో కూడా రుచికరమైన సూప్ తయారు చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. తయారీ కూడా ఈజీనే. పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు. ఇక జలుబు, దగ్గు లాంటివి ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా వీటిని తాగితే మస్త్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా రుచికరమైన రాగి సూప్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రాగి పిండి - పావు కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 3
- పచ్చిమిర్చి - 2
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- క్యారెట్ - సగం ముక్క
- స్వీట్ కార్న్ గింజలు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారు చేసే విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి రాగి పిండి తీసుకోవాలి. అందులోకి అర కప్పు వాటర్ పోసి ఉండలు లేకుండా కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- సూప్లోకి అవసరమయ్యే అల్లం ముక్కపై పొట్టు తీసేసి చిన్నగా తరగాలి. అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి తురిమి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక అల్లం తరుగు, వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఓ నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇవి లైట్గా వేగిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, క్యారెట్ తురుము, మొక్కజొన్న గింజలు వేసి కలిపి మరికాసేపు వేయించాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు వేగిన అనంతరం మూడు కప్పుల వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- రాగి మిశ్రమం ఉడికి కాస్త చిక్కబడినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర తరుగు చల్లి కలుపుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ గిన్నెలోకి పోసుకుని లైట్గా నిమ్మరసం పిండి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రాగి సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లేకుంటే దాని బదులు ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి అయినా వేసుకోవచ్చు.
- అలాగే క్యారెట్ మాత్రమే కాకుండా బీన్స్, క్యాప్సికం సహా మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
