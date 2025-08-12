Tasty Ragi Burelu in Telugu : రాగి పిండితో ఉదయాన్నే టిఫిన్స్లోకి ఇడ్లీ, దోసెలు చేస్తుంటాం. అలాగే హెల్దీగా రాగి జావ కూడా చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ రాగి పిండితో మనం కమ్మని బూరెలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా బూరెలు చేస్తే విరిగిపోకుండా ఎంతో మృదువుగా వస్తాయి. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు ఈ స్వీట్ తయారు చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. మరి సింపుల్గా టేస్టీ రాగి బూరెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!
రాగి బూరెలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఒక కప్పు - రాగి పిండి
- ఎండు కొబ్బరి - చిన్నది
- ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
- పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నువ్వులు
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - సరిపడా
- బెల్లం తురుము - కప్పు
- యాలకులు - నాలుగు
రాగి బూరెలు తయారీ విధానం
- ముందుగా చిన్న ఎండుకొబ్బరిని కత్తితో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి యాలకులు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
- ఆపై ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి కప్పు రాగి పిండి జల్లించుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోనే కప్పు గోధుమపిండి కూడా జల్లించుకోండి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టండి. ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు, కప్పు బెల్లం తరుగు వేసి కరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్స్పూన్లు నువ్వులు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్స్పూన్లు నెయ్యి వేసి కలపండి. ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ బెల్లం నీళ్లని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రాగి-గోధుమ పిండిలో పోసుకోండి. అలాగే ఇందులో పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి గరిటెతో తడిపొడిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలు, లేదా నీళ్లతో పిండిని సెమీ సాఫ్ట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ రాగి బూరెలు ప్రిపేర్ చేయడం కోసం పిండి కాస్త పల్చగానే కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రాగి బూరెలు చేయడం కోసం స్టవ్పై కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టండి. ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ మీద కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేయండి. ఆపై కొద్దిగా రాగి పిండిని తీసుకొని బూరెల మాదిరిగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై బూరెలను నిదానంగా వేడివేడి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మెల్లిగా గరిటెతో బూరె మీదికి కొద్దిగా ఆయిల్ తోస్తూ వేయించుకోవాలి. ఇలా బూరెలపైకి నూనె వేయడం వల్ల బాగా పొంగుతాయి. రాగి బూరెలు ఒక వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి.
బూరెలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలా టేస్టీ బూరెలు చేసుకుంటే సరి! ఈ రాగి బూరెలు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!
