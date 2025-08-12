ETV Bharat / offbeat

రాగి పిండితో ఎప్పుడైనా ఇలా బూరెలు చేశారా? -మృదువుగా ఎంతో రుచికరంగా ఉంటాయి!

Tasty Ragi Burelu in Telugu
Tasty Ragi Burelu in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 3:39 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 4:35 PM IST

Tasty Ragi Burelu in Telugu : రాగి పిండితో ఉదయాన్నే టిఫిన్స్​లోకి ఇడ్లీ, దోసెలు చేస్తుంటాం. అలాగే హెల్దీగా రాగి జావ కూడా చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ రాగి పిండితో మనం కమ్మని బూరెలు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టోరీలో చెప్పిన విధంగా బూరెలు చేస్తే విరిగిపోకుండా ఎంతో మృదువుగా వస్తాయి. ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అప్పటికప్పుడు ఈ స్వీట్​ తయారు చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. మరి సింపుల్​గా టేస్టీ రాగి బూరెలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దామా!

నువ్వులు
నువ్వులు (getty images)

రాగి బూరెలు తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఒక కప్పు - రాగి పిండి
  • ఎండు కొబ్బరి - చిన్నది
  • ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
  • పావు టీ స్పూన్ - వంటసోడా
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - సరిపడా
  • బెల్లం తురుము - కప్పు
  • యాలకులు - నాలుగు
రాగి పిండి
రాగి పిండి (getty images)

రాగి బూరెలు తయారీ విధానం

  • ముందుగా చిన్న ఎండుకొబ్బరిని కత్తితో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మిక్సీ జార్లోకి యాలకులు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్లోకి కప్పు రాగి పిండి జల్లించుకోవాలి. అనంతరం ఇందులోనే కప్పు గోధుమపిండి కూడా జల్లించుకోండి. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేసుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి కడాయి పెట్టండి. ఇందులో అర కప్పు నీళ్లు, కప్పు బెల్లం తరుగు వేసి కరిగించుకోవాలి.
గోధుమపిండి
గోధుమపిండి (getty images)
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్​స్పూన్లు నువ్వులు, ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన ఎండుకొబ్బరి పొడి వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత రెండు టేబుల్​స్పూన్లు నెయ్యి వేసి కలపండి. ఆపై స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ బెల్లం నీళ్లని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న రాగి-గోధుమ పిండిలో పోసుకోండి. అలాగే ఇందులో పావు టీ స్పూన్ వంటసోడా వేసి గరిటెతో తడిపొడిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కాచి చల్లార్చిన పాలు, లేదా నీళ్లతో పిండిని సెమీ సాఫ్ట్​గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ రాగి బూరెలు ప్రిపేర్​ చేయడం కోసం పిండి కాస్త పల్చగానే కలుపుకోవాలి.
బెల్లం
బెల్లం (getty images)
  • ఇప్పుడు రాగి బూరెలు చేయడం కోసం స్టవ్​పై కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టండి. ఇందులో డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
  • ఇప్పుడు బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ మీద కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేయండి. ఆపై కొద్దిగా రాగి పిండిని తీసుకొని బూరెల మాదిరిగా రెడీ చేసుకోవాలి. ఆపై బూరెలను నిదానంగా వేడివేడి ఆయిల్లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మెల్లిగా గరిటెతో బూరె మీదికి కొద్దిగా ఆయిల్​ తోస్తూ వేయించుకోవాలి. ఇలా బూరెలపైకి నూనె వేయడం వల్ల బాగా పొంగుతాయి. రాగి బూరెలు ఒక వైపు కాల్చుకున్న తర్వాత మరో వైపు తిప్పుకొని కాల్చుకోవాలి.
ghee
ghee (getty images)

బూరెలు చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండితో ఇలా టేస్టీ బూరెలు చేసుకుంటే సరి! ఈ రాగి బూరెలు తయారీ విధానం నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇంట్లో ప్రయత్నించండి!

