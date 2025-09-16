పిల్లలకు నచ్చే "పల్లీ రైస్" - ప్రతి మెతుకూ ఇష్టంగా తింటారు - లంచ్బాక్స్కు పర్ఫెక్ట్!
- లంచ్ బాక్స్ కోసం ఎప్పుడూ రొటీన్ వంటలే చేస్తున్నారా? - ఓసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి!
Published : September 16, 2025 at 1:59 PM IST
Tasty Peanut Rice : స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలకు రుచికరంగా, కడుపునిండా అన్నం తినిపించడం అమ్మలకు పెద్ద టాస్క్. ఆ కూర నచ్చలేదని, ఈ కూర నచ్చలేదని రకరకాల కారణాలు చెబుతుంటారు. పోనీ వాళ్లకు నచ్చినట్లు చేస్తే ఎప్పుడూ అదేనా, కొత్తగా ఏమైనా చేయమంటుంటారు. అలాంటి వారికి అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పల్లీ రైస్. ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే వీటిని చట్నీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా రుచికరమైన రైస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పల్లీ రైస్ను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పొడి కోసం:
- పల్లీలు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- మినప్పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 5
- కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
రైస్ కోసం:
- నూనె -2 టేబుల్స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- జీడిపప్పు - కొద్దిగా
- అన్నం - 4 కప్పులు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. పీనట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, నువ్వులు, ధనియాలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవి కూడా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి, కొబ్బరి పొడి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి కూడా వేగి పదార్థాలు అన్నీ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కాస్త అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. పీనట్స్ వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఇంగువ, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయి వేయించాలి.
- ఇవి క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత పసుపు, జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్గా ప్రై అయినప్పుడు ఉడికించిన అన్నం, గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం పోసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పీనట్ రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- పల్లీలు సహా మసాలా పొడి కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలు అన్నీ లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు వేగి రైస్ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
- అన్నం ముద్దగా కాకుండా పొడిపొడిగా ఉడికించుకుంటే పల్లీ రైస్ చాలా బాగుంటుంది.
- ఇందులో కారం వేసుకోవడం లేదు కాబట్టి, మిరపకాయలను మీరు తినే రుచికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.
