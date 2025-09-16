ETV Bharat / offbeat

పిల్లలకు నచ్చే "పల్లీ రైస్​" - ప్రతి మెతుకూ ఇష్టంగా తింటారు - లంచ్​బాక్స్​కు పర్ఫెక్ట్​!

- లంచ్​ బాక్స్​ కోసం ఎప్పుడూ రొటీన్​ వంటలే చేస్తున్నారా? - ఓసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి!

Tasty Peanut Rice
Tasty Peanut Rice (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tasty Peanut Rice : స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలకు రుచికరంగా, కడుపునిండా అన్నం తినిపించడం అమ్మలకు పెద్ద టాస్క్​. ఆ కూర నచ్చలేదని, ఈ కూర నచ్చలేదని రకరకాల కారణాలు చెబుతుంటారు. పోనీ వాళ్లకు నచ్చినట్లు చేస్తే ఎప్పుడూ అదేనా, కొత్తగా ఏమైనా చేయమంటుంటారు. అలాంటి వారికి అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే పల్లీ రైస్​. ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండే వీటిని చట్నీల్లోకి మాత్రమే కాకుండా రుచికరమైన రైస్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు చాలా బాగా హెల్ప్​ అవుతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా ఈజీనే. పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే పల్లీ రైస్​ను ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • పల్లీలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 2 టీస్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాలు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)

రైస్​ కోసం:

  • నూనె -2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • జీడిపప్పు - కొద్దిగా
  • అన్నం - 4 కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Masala
మసాలా (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. పీనట్స్​ పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, నువ్వులు, ధనియాలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవి కూడా వేగి మంచి వాసన వస్తున్నప్పుడు ఎండుమిర్చి, కొబ్బరి పొడి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి కూడా వేగి పదార్థాలు అన్నీ లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కాస్త అడుగు మందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. పీనట్స్​ వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
Rice
అన్నం (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి ఇంగువ, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయి వేయించాలి.
  • ఇవి క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత పసుపు, జీడిపప్పు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు మిశ్రమం పర్ఫెక్ట్​గా ప్రై అయినప్పుడు ఉడికించిన అన్నం, గ్రైండ్​ చేసుకున్న పల్లీల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు, నిమ్మరసం పోసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే పీనట్ రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Tasty Peanut Rice
పల్లీ రైస్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలు సహా మసాలా పొడి కోసం ఉపయోగించే పదార్థాలు అన్నీ లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకోవాలి. అప్పుడే అవి లోపలి వరకు వేగి రైస్​ మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
  • అన్నం ముద్దగా కాకుండా పొడిపొడిగా ఉడికించుకుంటే పల్లీ రైస్​ చాలా బాగుంటుంది.
  • ఇందులో కారం వేసుకోవడం లేదు కాబట్టి, మిరపకాయలను మీరు తినే రుచికి సరిపడేలా వేసుకోవాలి.

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

పిల్లలకు "ఫ్రైంచ్ ఫ్రైస్" దుకాణంలో కొనకండి - ఇడ్లీలతో చేస్తే కరకరలాడుతాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

PEANUT RICE AT HOME IN TELUGUPEANUT RICE FOR LUNCH BOXTASTY AND SPICY PEANUT RICEలంచ్​ బాక్స్​ స్పెషల్​ పల్లీ రైస్​PEANUT RICE FOR LUNCH BOX

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.