క్రిస్పీ "ఆలూ మసాలా బోండా" - వర్షం పడుతున్నప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకోండి - ఎంతో బాగుంటాయి! - MASALA ALOO BONDA PROCESS

ఈవెనింగ్ బెస్ట్ స్నాక్స్​ ఆలూ మసాలా బోండా -పిల్లలకు ఎంతో నచ్చుతాయి!

Tasty Masala Aloo Bonda in Telugu
Tasty Masala Aloo Bonda in Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 4:24 PM IST

Tasty Masala Aloo Bonda in Telugu : వాతావరణం చల్లగా మారిపోయి చిన్నగా చినుకులు పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా మిర్చీ బజ్జీ, పకోడీ వంటివి తినాలనిపిస్తుంటుంది. ఈ స్నాక్స్​ ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాం కదా. ఓసారి ఇలా స్పెషల్​గా ఆలూ మసాలా బోండాలు ట్రై చేయండి. వేడివేడిగా ఈ మసాలా బోండాలు పైన క్రిస్పీగా, లోపల ఆలూ స్టఫింగ్​తో టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి.

శనగపిండి, ఉప్పు
శనగపిండి, ఉప్పు (getty images)

ఆలూ మసాలా బోండా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు

  • ఆలూ - 2
  • 2 టేబుల్​స్పూన్లు - ఆయిల్
  • జీడిపప్పు - 15
  • అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
  • టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
  • టీ స్పూన్ - అల్లం తరుగు
  • టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఆనియన్స్​ - 1
  • కరివేపాకు - 2
  • పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
  • రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
  • కొద్దిగా - నిమ్మరసం
  • కొద్దిగా- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
  • కప్పు - శనగపిండి
  • అర కప్పు - బియ్యం పిండి
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
Aloo
Aloo (getty images)

మసాలా ఆలూ బోండా తయారీ విధానం

  • ముందుగా ఆలూ శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో గ్లాసు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అనంతరం కుక్కర్లో ఆవిరి పోయిన తర్వాత ఆలూ పై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మ్యాషర్​తో బాగా మెదుపుకోవాలి. ఈ ఆలూ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి 2 టేబుల్​స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి. నూనె వేడయ్యాక జీడిపప్పు వేసి ఎర్రగా వేయించండి. జీడిపప్పు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
onion
onion (getty images)
  • ఇప్పుడు అదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
  • తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఆనియన్స్​ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
  • ఆనియన్స్​ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపండి. ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న ఆలూ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయండి.
  • చివరిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, వేయించిన జీడిపప్పు వేయండి. అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఆలూ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చిన్న బాల్స్​ మాదిరిగా రెడీ చేసుకొని ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
rice Flour
rice Flour (getty images)
  • ఇప్పుడు మరొక మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు బియ్యం పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు, టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి విస్కర్​తో రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేయండి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. పావు గంట తర్వాత కొద్దిగా వంటసోడా వేసి కలపండి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ వెలిగించి కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
mirchi
mirchi (getty images)
  • నూనె బాగా వేడయ్యాక ఆలూ బాల్​ని శనగపిండిలో ముంచి ఆయిల్లో వేయండి. కడాయిలో సరిపడా ఆలూ మసాలా బోండాలు వేసిన తర్వాత నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలా బోండాలు చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.

మిగిలిన ఆలూ బాల్స్​, పిండితో సింపుల్​గా ఇలా ఆలూ మసాలా బోండాలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మసాలా బోండాలు మీ ముందుంటాయి. వేడివేడిగా ఈ మసాలా ఆలూ బోండాలు టమోటా కెచప్​​, పుదీనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.

