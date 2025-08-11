Tasty Masala Aloo Bonda in Telugu : వాతావరణం చల్లగా మారిపోయి చిన్నగా చినుకులు పడుతున్నప్పుడు వేడివేడిగా మిర్చీ బజ్జీ, పకోడీ వంటివి తినాలనిపిస్తుంటుంది. ఈ స్నాక్స్ ఎప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాం కదా. ఓసారి ఇలా స్పెషల్గా ఆలూ మసాలా బోండాలు ట్రై చేయండి. వేడివేడిగా ఈ మసాలా బోండాలు పైన క్రిస్పీగా, లోపల ఆలూ స్టఫింగ్తో టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి.
ఆలూ మసాలా బోండా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
- ఆలూ - 2
- 2 టేబుల్స్పూన్లు - ఆయిల్
- జీడిపప్పు - 15
- అర టీ స్పూన్ - ఆవాలు
- టీ స్పూన్ - మినప్పప్పు
- టీ స్పూన్ - అల్లం తరుగు
- టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఆనియన్స్ - 1
- కరివేపాకు - 2
- పావు టీ స్పూన్ - పసుపు
- రుచికి సరిపడా - ఉప్పు
- కొద్దిగా - నిమ్మరసం
- కొద్దిగా- సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు
- కప్పు - శనగపిండి
- అర కప్పు - బియ్యం పిండి
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
మసాలా ఆలూ బోండా తయారీ విధానం
- ముందుగా ఆలూ శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లోకి తీసుకోండి. ఇందులో గ్లాసు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి. అనంతరం కుక్కర్లో ఆవిరి పోయిన తర్వాత ఆలూ పై పొట్టు తీసేసుకోవాలి. అలాగే ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మ్యాషర్తో బాగా మెదుపుకోవాలి. ఈ ఆలూ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి 2 టేబుల్స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి. నూనె వేడయ్యాక జీడిపప్పు వేసి ఎర్రగా వేయించండి. జీడిపప్పు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
- ఇప్పుడు అదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, టీ స్పూన్ చొప్పున మినప్పప్పు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు తరుగు వేసి ఫ్రై చేయండి.
- తాలింపు దోరగా ఫ్రై అయ్యాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఆనియన్స్ ముక్కలు వేసి వేయించండి.
- ఆనియన్స్ లేత గులాబీ రంగులోకి మారిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపండి. ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న ఆలూ తురుము వేసి అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేయండి.
- చివరిగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, వేయించిన జీడిపప్పు వేయండి. అలాగే కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఆలూ మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత చిన్న బాల్స్ మాదిరిగా రెడీ చేసుకొని ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మరొక మిక్సింగ్ బౌల్లో కప్పు శనగపిండి, అర కప్పు బియ్యం పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం, కొద్దిగా పసుపు వేసి మిక్స్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు, టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి విస్కర్తో రెండు మూడు నిమిషాలు బాగా బీట్ చేయండి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని 15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. పావు గంట తర్వాత కొద్దిగా వంటసోడా వేసి కలపండి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కాస్త లోతుగా ఉండే కడాయి పెట్టి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేయండి.
- నూనె బాగా వేడయ్యాక ఆలూ బాల్ని శనగపిండిలో ముంచి ఆయిల్లో వేయండి. కడాయిలో సరిపడా ఆలూ మసాలా బోండాలు వేసిన తర్వాత నిదానంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలా బోండాలు చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోండి.
మిగిలిన ఆలూ బాల్స్, పిండితో సింపుల్గా ఇలా ఆలూ మసాలా బోండాలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంతే ఇలా సులభంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మసాలా బోండాలు మీ ముందుంటాయి. వేడివేడిగా ఈ మసాలా ఆలూ బోండాలు టమోటా కెచప్, పుదీనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి.
