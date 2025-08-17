Tasty Kobbari Pudina Chutney: కొబ్బరి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పల్లీ చట్నీ తర్వాత టిఫెన్స్లోకి ఎక్కువ మంది దీనిని తయారు చేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, పొంగనాలు, ఊతప్పం సహా ఎన్నో రకాల టిఫెన్స్లోకి ఈ కొబ్బరి చట్నీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త పుదీనా యాడ్ చేసుకుని చేయండి, సూపర్గా ఉంటుంది. కారంగా, పుల్లగా ఉండే ఈ చట్ని రుచి అద్దిరిపోతుంది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
- పచ్చిమిర్చి - 15
- పుట్నాల పప్పు - పావు కప్పు
- కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- ముందుగా పుదీనా ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
- ఈలోపు కొబ్బరిని తురుముకుని కప్పు కొలతగా తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- ఇవి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పచ్చిమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
- అనంతరం పుదీనా ఆకులు వేసి వాటిని లైట్గా మగ్గించుకోవాలి.
- పుదీనా ఆకులు మగ్గిన తర్వాత పుట్నాల పప్పు, పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- కొబ్బరి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, ఆవాలు వేయి వేయించాలి.
- ఆవాలు వేగి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేలి కలపి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ తాలింపును ముందే గ్రైండ్ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమంలో కలుపుకుని ఏదైనా టిఫెన్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి రెడీ.
చిట్కాలు:
- ఈ పచ్చడి కోసం కేవలం గుప్పెడు పుదీనా ఆకులు సరిపోతాయి. కాడలు అవసరం లేదు.
- అలాగే కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టు తీసేసి కేవలం తెల్లటి మిశ్రమాన్ని సన్నగా తురుముకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు స్పైసీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మిర్చిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే సరి.
