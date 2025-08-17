ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి" - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు! - TASTY KOBBARI PUDINA CHUTNEY

-టిఫెన్స్​లోకి ఎప్పుడూ చేసే కొబ్బరి పచ్చడి కాకుండా - ఇలా సరికొత్తగా చేసుకోండి!

Kobbari Pudina Chutney
Kobbari Pudina Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read

Tasty Kobbari Pudina Chutney: కొబ్బరి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. పల్లీ చట్నీ తర్వాత టిఫెన్స్​లోకి ఎక్కువ మంది దీనిని తయారు చేస్తుంటారు. ఇడ్లీ, దోశ, బోండా, పొంగనాలు, ఊతప్పం సహా ఎన్నో రకాల టిఫెన్స్​లోకి ఈ కొబ్బరి చట్నీని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా కాస్త పుదీనా యాడ్​ చేసుకుని చేయండి, సూపర్​గా ఉంటుంది. కారంగా, పుల్లగా ఉండే ఈ చట్ని రుచి అద్దిరిపోతుంది. పైగా తయారు చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. పిల్లలు కూడా చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, నోరూరించే కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Coconut
కొబ్బరి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • పుదీనా ఆకులు - గుప్పెడు
  • పచ్చిమిర్చి - 15
  • పుట్నాల పప్పు - పావు కప్పు
  • కొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Mint
పుదీనా (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
Green Chilli
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా పుదీనా ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లు లేకుండా జల్లి గిన్నెలో వేసి కొద్దిసేపు పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈలోపు కొబ్బరిని తురుముకుని కప్పు కొలతగా తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి హీట్​ చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర, అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, చింతపండు, పచ్చిమిర్చి వేసి మరికాసేపు వేయించాలి.
  • అనంతరం పుదీనా ఆకులు వేసి వాటిని లైట్​గా మగ్గించుకోవాలి.
Putnala Pappu
పుట్నాలపప్పు (Getty Images)
  • పుదీనా ఆకులు మగ్గిన తర్వాత పుట్నాల పప్పు, పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • కొబ్బరి మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్​ పోసి మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకుని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత మినప్పప్పు, ఆవాలు వేయి వేయించాలి.
  • ఆవాలు వేగి చిటపటలాడుతున్నప్పుడు స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేలి కలపి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఈ తాలింపును ముందే గ్రైండ్​ చేసుకున్న కొబ్బరి మిశ్రమంలో కలుపుకుని ఏదైనా టిఫెన్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి రెడీ.
Kobbari Pudina Chutney
కొబ్బరి పుదీనా పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ పచ్చడి కోసం కేవలం గుప్పెడు పుదీనా ఆకులు సరిపోతాయి. కాడలు అవసరం లేదు.
  • అలాగే కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టు తీసేసి కేవలం తెల్లటి మిశ్రమాన్ని సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మీకు స్పైసీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మిర్చిని ఎక్కువగా తీసుకుంటే సరి.

