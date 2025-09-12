ETV Bharat / offbeat

చేదు లేకుండా టేస్టీ "కాకరకాయ కారం"! - నెల రోజులు నిల్వ!

- ఈ స్టైల్​లో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయండి - పిల్లలు కూడా వద్దనకుండా తినేస్తారు!

Tasty Kakarakaya Karam Podi Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 11:56 AM IST

3 Min Read
Tasty Kakarakaya Karam Podi Recipe : వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడి వేడి అన్నంలో ఏదైనా కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎక్కువ మంది నువ్వుల కారం, పల్లీల కారం, కొబ్బరి కారం వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అలాగే, కొందరు కాకరకాయ కారాన్ని తయారు చేస్తుంటారు. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో రెడీ చేస్తారు. కానీ, కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా కాస్త చేదుగానే అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "కాకరకాయ కారం" ట్రై చేసి చూడండి. అస్సలు చేదు లేకుండా భలే రుచిగా కుదురుతుంది. పిల్లలతో పాటు ఇంటిల్లిపాదీ వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. అంతేకాదు, ఇది నెల రోజుల పాటు తాజాగా నిల్వ కూడా ఉంటుంది! పైగా దీన్ని ఎవరైనా చాలా తక్కువ టైమ్​లో రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ రుచికరమైన కాకరకాయ కారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - 800 గ్రాములు
  • పల్లీలు - అరకిలో
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత
  • కరివేపాకు - రెండు గుప్పెళ్లు
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి పాయలు - రెండు(రెబ్బలైతే 40)
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి. ఆ తర్వాత రౌండ్ షేప్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే కాకరకాయలపై ఉండే గరుకు భాగాన్ని లైట్​గా తొలగించుకొని ఆపై కడిగి, తడి లేకుండా క్లాత్​తో తుడిచి గుండ్రటి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు.
వెల్లుల్లిపాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి. అలాగని మరీ ఎక్కువగా మాడిపోయేంత వరకు వేయించవద్దు.

కారం (Getty Images)
  • కాకరకాయ ముక్కలను మంచిగా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని బాగా ఆరనివ్వాలి.
  • తర్వాత అదే నూనెలో పల్లీలను వేసి ఎర్రగా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే ఆయిల్​లో తాజా కరివేపాకును వేసుకుని క్రిస్పీగా వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని వేయించి పక్కనుంచిన కాకరకాయ ముక్కలు, రెండు టేబుల్​స్పూన్ల వేయించుకున్న పల్లీలు, టేస్ట్​కి సరిపడా కారం, చింతపండు, జీలకర్ర, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అలాగే, వెల్లుల్లి పాయలు, వేయించుకున్న కరివేపాకును కొద్దిగా వేసుకుని ఒకసారి కలిపి అన్నింటినీ మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ చాలకపోతే మీ టేస్ట్​కి తగినవిధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో మిగిలిన పల్లీలు, కరివేపాకు వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, చేదు లేకుండా నోరూరించే కమ్మని "కాకరకాయ కారం" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • దీన్ని ఏదైనా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే దాదాపు నెల రోజుల పైనే తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది!

