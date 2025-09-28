ETV Bharat / offbeat

దసరా స్పెషల్ "కరకరలాడే కజ్జికాయలు" - ఇలా ఇంట్లో తియ్యని వేడుక చేసుకోండి!

సింపుల్​గా కజ్జికాయలు ఇలా చేసేయండి - పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Kajjikayalu
Kajjikayalu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 12:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kajjikayalu Preparation in Telugu : పండుగ సమయాల్లో ఇంట్లో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులో స్వీట్, హాట్ ఉంటాయి. ఇక స్వీట్స్​ విషయానికి వస్తే చాలా మంది కజ్జికాయలు చేస్తారు. ఇప్పుడు దసరా సెలవులు కావడంతో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటారు. అందుకో వారికోసం ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో కజ్జికాయలు చేశారంటే సూపర్​గా వస్తాయి. అంతేకాక ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

అమ్మవారికి నైవేద్యం, పిల్లలకు ప్రసాదం - "బూందీ లడ్డూ" పర్ఫెక్ట్​గా ఇలా చేసుకోండి!

Kajjikayalu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - ముప్పావు కప్పు
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • డ్రైఫ్రూట్స్ - ముప్పావు కప్పు
  • ఎండుకొబ్బరి తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • నూనె - సరిపడినంతా
Kajjikayalu
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో రెండు కప్పుల మైదాపిండి వేసుకోవాలి. (లేదంటే మైదాపిండికి బదులు గోధుమపిండి వాడొచ్చు). అలాగే పావు కప్పు బొంబాయి రవ్వ, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి పిండిని కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలపాలి. అనంతరం పిండిపై మూతపెట్టి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Kajjikayalu
పంచదార (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసి దోరగా వేయించాలి.
  • అనంతరం ఇందులోనే అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక కప్పు తురిమిన ఎండు కొబ్బరి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Kajjikayalu
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పంచదార వేసి కాస్త బరకగా ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎండుకొబ్బరిరవ్వ మిశ్రమంలో పంచదార పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
  • మరోవైపు 15 నిమిషాల తర్వాత మైదాపిండిని మరో రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. ఆ తర్వాత దీనిని చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
  • చపాతీ పీటపై పిండిని తీసుకొని పూరీ టైపులో చేసుకోవాలి. అలా మిగతా వాటిని ఈ విధంగా చేయాలి.
  • ఇప్పుడు కజ్జికాయల మౌల్డ్​లో పూరీని పెట్టి అందులో రెడీ చేసుకున్న స్టఫింగ్​ను వేసి మౌల్డ్​ అంచులకు లైట్​గా తడి అంటించి క్లోజ్​ చేసి గట్టిగా ప్రెస్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన పిండి తీసేసి మౌల్డ్​ ఓపెన్​ చేసి కజ్జికాయలను ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కజ్జికాయలను వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఇవి లైట్ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు మూడు నిమిషాల పాటు అటూ ఇటూ తిప్పుతూ వేగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత కజ్జికాయలను ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇవి కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఎయిర్​టైట్​ డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఇక అంతే ఎంతో రుచికరంగా కజ్జికాయలు సిద్ధమైనట్లే. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

క్రిస్పీ,​ స్పైసీ "కాజూ బూందీ మిక్చర్​" - ఇలా చేస్తే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా - టేస్ట్​ సూపర్​!

దాబా​ స్టైల్​ "కాజు టమోటా కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు​!

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJJIKAYALU MAKING IN TELUGUకజ్జికాయలు తయారీ విధానంKARANJI RECIPE PROCESSKAJJIKAYALU PREPARATION IN TELUGUKAJJIKAYALU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.