జొన్న పిండితో కమ్మని "హల్వా" - పావు గంటలో రెడీ - నోట్లో వేయగానే కరిగిపోతుంది!
- జొన్న పిండితో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాకుండా - ఇలా స్వీట్ ట్రై చేయండి, అద్దిరిపోతుంది!
Published : September 18, 2025 at 12:13 PM IST
Tasty Jowar Halwa: జొన్నలు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ఇందులోని పోషకాలు షుగర్ను తగ్గించడం, వెయిట్ లాస్ సహా ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. జొన్నలను పిండిగా పట్టించి ఇడ్లీలు, దోశలు, చెక్క గారెలు, మురుకులు సహా ఎన్నో రకాల వంటలు చేస్తున్నారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా జొన్న పిండితో స్వీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే హల్వా. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ స్వీట్ రుచి చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్ కూడా సింపులే. పాలు, పంచదార వంటివి లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే జొన్న పిండి హల్వా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- జొన్న పిండి - 1 కప్పు
- నెయ్యి - 1 కప్పు
- బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా జొన్న పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి జల్లించిన పిండి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి నెయ్యి వేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు కప్పుల వాటర్ పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక్కడ పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది.
- ఈలోపు నెయ్యిలో పిండి వేగి లైట్గా కలర్ మారి మంచి వాసనతో పాటు పైన బుడగలు వస్తున్నప్పుడు మంటను సిమ్లో పెట్టి కరిగించిన బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
- జొన్న పిండి మొత్తం బెల్లం వాటర్లో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత యాలకుల పొడి, ఉప్పు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- జొన్న మిశ్రమం మొత్తం ఉడికి దగ్గర పడి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయ్యి, నెయ్యి పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు ఓ గిన్నె లేదా ట్రే తీసుకుని దాని లోపల నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అందులోకి ప్రిపేర్ చేసుకున్న హల్వా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- హల్వా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మరో ప్లేట్లోకి డీమౌల్డ్ చేసుకుని నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న పిండి హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- జొన్న పిండి ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో నెయ్యి, బెల్లం తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ నెయ్యి ఎక్కువవుతుంది అనిపిస్తే కప్పు పిండికి ముప్పావు కప్పు తీసుకోవచ్చు. అలాగే బెల్లం మీరు తినే తీపికి తగినట్లుగా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
- బెల్లం కరిగించుకుంటే సరిపోతుంది. పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు.
