జొన్న పిండితో కమ్మని "హల్వా" - పావు గంటలో రెడీ - నోట్లో వేయగానే కరిగిపోతుంది!

Tasty Jowar Halwa
Tasty Jowar Halwa (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 12:13 PM IST

Tasty Jowar Halwa: జొన్నలు ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ఇందులోని పోషకాలు షుగర్​ను తగ్గించడం, వెయిట్​ లాస్​ సహా ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. అందుకే ప్రస్తుతం వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. జొన్నలను పిండిగా పట్టించి ఇడ్లీలు, దోశలు, చెక్క గారెలు, మురుకులు సహా ఎన్నో రకాల వంటలు చేస్తున్నారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే కాకుండా జొన్న పిండితో స్వీట్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదే హల్వా. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే ఈ స్వీట్​ రుచి చాలా బాగుంటుంది. ప్రిపరేషన్​ కూడా సింపులే. పాలు, పంచదార వంటివి లేకుండానే చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే జొన్న పిండి హల్వా ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Jowar
జొన్న పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • జొన్న పిండి - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 కప్పు
  • బెల్లం తురుము - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Jaggery
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా జొన్న పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి జల్లించిన పిండి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి నెయ్యి వేసి మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి రెండు కప్పుల వాటర్​ పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కలుపుతూ మరిగించుకోవాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టాలి. ఇక్కడ పాకం రావాల్సిన అవసరం లేదు. బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది.
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈలోపు నెయ్యిలో పిండి వేగి లైట్​గా కలర్​ మారి మంచి వాసనతో పాటు పైన బుడగలు వస్తున్నప్పుడు మంటను సిమ్​లో పెట్టి కరిగించిన బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకుని ఉడికించుకోవాలి.
  • జొన్న పిండి మొత్తం బెల్లం వాటర్​లో పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత యాలకుల పొడి, ఉప్పు వేసి కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • జొన్న మిశ్రమం మొత్తం ఉడికి దగ్గర పడి పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయ్యి, నెయ్యి పైకి తేలిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Cardamom
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ గిన్నె లేదా ట్రే తీసుకుని దాని లోపల నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి. అందులోకి ప్రిపేర్​ చేసుకున్న హల్వా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్​​ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • హల్వా పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మరో ప్లేట్​లోకి డీమౌల్డ్​ చేసుకుని నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుని సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జొన్న పిండి హల్వా రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Jowar Halwa
జొన్న పిండి హల్వా (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • జొన్న పిండి ఏ కప్పుతో అయితే తీసుకుంటామో అదే కప్పుతో నెయ్యి, బెల్లం తీసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ నెయ్యి ఎక్కువవుతుంది అనిపిస్తే కప్పు పిండికి ముప్పావు కప్పు తీసుకోవచ్చు. అలాగే బెల్లం మీరు తినే తీపికి తగినట్లుగా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
  • బెల్లం కరిగించుకుంటే సరిపోతుంది. పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు.

