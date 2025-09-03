ETV Bharat / offbeat

Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
Tasty Gongura Ulli Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read

Tasty Gongura Ulli Karam Recipe : ఆకుకూరల్లో గోంగూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ జనాలు గోంగూరతో పచ్చడి, పప్పు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే కాస్త బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవి కాకుండా ఒక వెరైటీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర ఉల్లి కారం". ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. పైగా ఈ రెసిపీని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే వారం వరకు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది! సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ రుచికరమైన గోంగూర ఉల్లి కారాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెద్ద సైజ్ గోంగూర కట్ట - ఒకటి
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • మెంతులు - పావుటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
  • ధనియాలు - ఒకటీస్పూన్
  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
  • పసుపు - పావుటీస్పూన్

Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా గోంగూరను తీసుకొని కాడల నుంచి ఆకులను వేరు చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్​లో వాటన్నింటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే పాన్​లో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఆపై కరివేపాకును వేసి వేయించాలి.
  • అది మంచిగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
కారం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో గోంగూరను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
  • గోంగూర మగ్గే గ్యాప్​లో చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న ధనియాల మిశ్రమం వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ పొడిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత అదే మిక్సీ జార్​లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.

Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడికించుకుంటున్న గోంగూర మెత్తగా మగ్గిందనుకున్నాక మూత తీసి గరిటెతో ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడు అది మెత్తటి గుజ్జులా మారిపోతుంది.
  • ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లికారం పేస్ట్​, పసుపు యాడ్ చేసుకొని స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి గరిటెతో కంటిన్యూస్​గా కలుపుతూ ఉండాలి.
  • అంటే, ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలోని పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూస్​గా కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యలో ఒకసారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ సరిపోకపోతే మీ టేస్ట్​కి తగినవిధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కలుపుతూ నూనె తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Tasty Gongura Ulli Karam Recipe
మసాలాలు (Getty Images)
  • అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత చివర్లో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ధనియాల పొడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆ పొడి కూడా గోంగూర మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసిపోయి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అది చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలు. కనీసం వారం పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది! అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "గోంగూర ఉల్లికారం" రెడీ తయారవుతుంది!

