Tasty Gongura Ulli Karam Recipe : ఆకుకూరల్లో గోంగూరకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ జనాలు గోంగూరతో పచ్చడి, పప్పు వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే కాస్త బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్గా చేసుకునేవి కాకుండా ఒక వెరైటీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కమ్మని "గోంగూర ఉల్లి కారం". ఇది వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. పైగా ఈ రెసిపీని ఒక్కసారి ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే వారం వరకు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది! సూపర్ టేస్టీగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, ఈ రుచికరమైన గోంగూర ఉల్లి కారాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద సైజ్ గోంగూర కట్ట - ఒకటి
- ఉల్లిపాయలు - రెండు(మీడియం సైజ్వి)
- మెంతులు - పావుటీస్పూన్
- జీలకర్ర - అరటీస్పూన్
- ధనియాలు - ఒకటీస్పూన్
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - పావుటీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఏడెనిమిది
- పసుపు - పావుటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కాస్త లేతగా ఉండే తాజా గోంగూరను తీసుకొని కాడల నుంచి ఆకులను వేరు చేసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా జల్లిగిన్నెలో వేసి పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని మెంతులు, జీలకర్ర, ధనియాలు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో వాటన్నింటిని దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి మంచిగా వేగాక ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం అదే పాన్లో ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి. ఆపై కరివేపాకును వేసి వేయించాలి.
- అది మంచిగా వేగిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరను వేసుకొని ఒకసారి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో ఫ్లేమ్లో గోంగూరను మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- గోంగూర మగ్గే గ్యాప్లో చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ముందుగా వేయించుకున్న ధనియాల మిశ్రమం వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై ఆ పొడిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత అదే మిక్సీ జార్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు వేసుకొని ఆ మిశ్రమాన్ని మరీ మెత్తని పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఉడికించుకుంటున్న గోంగూర మెత్తగా మగ్గిందనుకున్నాక మూత తీసి గరిటెతో ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. అప్పుడు అది మెత్తటి గుజ్జులా మారిపోతుంది.
- ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లికారం పేస్ట్, పసుపు యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి గరిటెతో కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి.
- అంటే, ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలోని పచ్చివాసన పోయి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యలో ఒకసారి ఉప్పు, కారం చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ సరిపోకపోతే మీ టేస్ట్కి తగినవిధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకొని కలుపుతూ నూనె తేలే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత చివర్లో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ధనియాల పొడి మిశ్రమాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మరో రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా మగ్గించుకోవాలి.
- ఆ పొడి కూడా గోంగూర మిశ్రమంలో చక్కగా కలిసిపోయి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అది చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలు. కనీసం వారం పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటుంది! అంతే, కమ్మని రుచితో నోరూరించే "గోంగూర ఉల్లికారం" రెడీ తయారవుతుంది!
