నోరూరించే "గోంగూర పులుసు" - అన్నం, జొన్నరొట్టెల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

గోంగూరతో కొత్తగా ఇలా ట్రై చేయండి - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Gongura Pulusu
Gongura Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Gongura Pulusu Making : గోంగూరతో పచ్చడి లేదా పప్పు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోంగూర పులుసు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. అంతేకాక గోంగూరంటే నచ్చనివాళ్లూ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. ఈ కర్రీ పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉండి వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది! పిల్లలకు కూడా ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, వండుతుంటేనే నోరూరిపోయే ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Gongura Pulusu
గోంగూర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • గోంగూర - 6 కట్టలు
  • టమోటాలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • బియ్యప్పిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 2
  • ఇంగువ పొడి - కొంచెం
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Gongura Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో పావు కప్పు శనగప్పు, నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా గోంగూర ఆకులను తుంచుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో గోంగూర వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా నానబెట్టిన శనగపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి కుక్కర్ మూతపెట్టాలి.
Gongura Pulusu
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
  • మూడు విజిల్స్ అయిన తర్వాత పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యప్పిండి, పావు కప్పు నీరు పోసి కలపాలి. (బియ్యప్పిండి లేదంటే శనగపిండి వాడుకోవచ్చు)
  • పులుసు వేడైన తర్వాత బియ్యప్పిండి మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి. పులుసు దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Gongura Pulusu
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, మూడు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి రంగు మారేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
  • మినపప్పు వేగిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
  • వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగువ పొడి, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Gongura Pulusu
శనగపప్పు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే వేడివేడి గోంగూర పులుసు మీ ముందుటుంది.
  • దీనిని అన్నంతో పాటు జొన్న రొట్టెలు వేసుకొని తినారంటే అద్దిరిపోతుంది.

