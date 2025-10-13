దీపావళి స్పెషల్ "డ్రైఫ్రూట్స్ బర్ఫీ" - పంచదార, బెల్లం అవసరం లేదు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- ఎప్పుడూ చేసే స్వీట్లు కాకుండా - ఇలా డ్రైఫ్రూట్స్తో ట్రై చేయండి! - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి!
Published : October 13, 2025 at 5:24 PM IST
Tasty Dry Fruits Barfi: పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా జరుపుకునే దీపావళి పండగ వచ్చేస్తోంది. దీపావళి కేవలం బాణసంచా పండగ మాత్రమే కాదు స్వీట్స్ పండగ కూడా. ఎందుకంటే దీపావళికి చాలా మంది రకరకాల స్వీట్స్ను ఇంట్లో తయారు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు కూడా పంపిస్తుంటారు. ఇక స్వీట్స్ అనగానే చాలా మందికి ఎన్నో రకాలు గుర్తొస్తుంటాయి. అయితే మిఠాయిలు చేయాలంటే పంచదార, బెల్లం వంటివి తప్పనిసరి. కానీ అవి లేకుండా కూడా ఎంతో రుచికరమైన స్వీట్స్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే డ్రైఫ్రూట్స్తో. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయేలా డ్రైఫ్రూట్స్ బర్ఫీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. తయారీ చాలా సింపుల్. మరి లేట్ చేయకుండా డ్రైఫ్రూట్స్ బర్ఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- బాదం పలుకులు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
- పిస్తా పప్పు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పుచ్చపప్పు - 1 టేబుల్స్పూన్
- గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- సన్ఫ్లవర్ గింజలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కిస్మిస్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- అంజీర్ పలుకులు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండు కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- సీడ్లెస్ ఖర్జూరం - పావు కేజీ
- జాజికాయ పొడి - చిటికెడు
- గసగసాలు - అర టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- బాదం పప్పు, జీడిపప్పును సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పావు కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టాలి. అలాగే పిస్తా పప్పు, అంజీర్ను కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులు వేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే దోరగా వేయించుకోవాలి.
- బాదం లైట్గా వేగిన తర్వాత పుచ్చ గింజలు, సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్, గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
- గింజలు వేగిన తర్వాత కిస్మిస్, అంజీర్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి యాలకుల పొడి వేసి కలిపి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ఖర్జూరాలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 1 టేబుల్స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కాగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన ఖర్జూరం పేస్ట్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఖర్జూరం పేస్ట్ నెయ్యిలో మగ్గి దగ్గరపడిన తర్వాత వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు, జాజికాయ పొడి వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్, ఖర్జూరం పేస్ట్ అంతా కలిసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అదే పాన్లోకి గసగసాలు వేసి జస్ట్ అవి వేడిగా అయ్యేవరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఓ చేతితో అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చపాతీ పీట లేదా ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్ మీద డ్రైఫ్రూట్స్ మిశ్రమం ఉంచి రోల్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమాన్ని టైట్గా రోల్ చేసిన తర్వాత గసగసాలు అద్దుకోవాలి. అనంతరం బటర్ పేపర్ లేదా అల్యూమినియం ఫాయిల్లో ఈ రోల్ను ఉంచి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రిజ్లో అరగంట పాటు ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత బయటికి తీసి కట్ చేసుకుంటే సరి. టేస్టీ అండ్ హెల్దీ డ్రైఫ్రూట్స్ బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి పదార్థాలను పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. అయితే పెంచినా తగ్గించినా బాదం, జీడిపప్పు ఒకటే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ మొత్తాన్ని కేవలం లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి.
- డ్రైఫ్రూట్స్ మిక్స్ను రోల్ మాదిరి చేసుకోవడం రాకపోతే వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి ముందుగా గసగసాలను తీసుకోవాలి. ఆపై ఆ ప్లేట్లోకి ఖర్జూరం మిశ్రమం వేసి స్ప్రెడ్ చేసి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన తర్వాత నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదంతా చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటే సరి. ఫ్రిజ్లో పెట్టాల్సిన పనిలేదు.
