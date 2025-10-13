ETV Bharat / offbeat

దీపావళి స్పెషల్​ "డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ" - పంచదార, బెల్లం అవసరం లేదు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- ఎప్పుడూ చేసే స్వీట్లు కాకుండా - ఇలా డ్రైఫ్రూట్స్​తో ట్రై చేయండి! - చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి!

Dry Fruits Barfi
Dry Fruits Barfi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 5:24 PM IST

Tasty Dry Fruits Barfi: పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా జరుపుకునే దీపావళి పండగ వచ్చేస్తోంది. దీపావళి కేవలం బాణసంచా పండగ మాత్రమే కాదు స్వీట్స్​ పండగ కూడా. ఎందుకంటే దీపావళికి చాలా మంది రకరకాల స్వీట్స్​ను ఇంట్లో తయారు చేస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్​, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​కు కూడా పంపిస్తుంటారు. ఇక స్వీట్స్​ అనగానే చాలా మందికి ఎన్నో రకాలు గుర్తొస్తుంటాయి. అయితే మిఠాయిలు చేయాలంటే పంచదార, బెల్లం వంటివి తప్పనిసరి. కానీ అవి లేకుండా కూడా ఎంతో రుచికరమైన స్వీట్స్​ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే డ్రైఫ్రూట్స్​తో. అందుకే మీకోసం అద్దిరిపోయేలా డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. తయారీ చాలా సింపుల్​. మరి లేట్​ చేయకుండా డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dry Fruits Barfi
నెయ్యి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • బాదం పలుకులు - పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు పలుకులు - పావు కప్పు
  • పిస్తా పప్పు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పుచ్చపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • గుమ్మడి గింజలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్​ఫ్లవర్​ గింజలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కిస్​మిస్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • అంజీర్​ పలుకులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి తురుము - పావు కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • సీడ్​లెస్​ ఖర్జూరం - పావు కేజీ
  • జాజికాయ పొడి - చిటికెడు
  • గసగసాలు - అర టీస్పూన్​
Dry Fruits Barfi
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బాదం పప్పు, జీడిపప్పును సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పావు కప్పు కొలత ప్రకారం పక్కన పెట్టాలి. అలాగే పిస్తా పప్పు, అంజీర్​ను కూడా ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న పాన్​ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా పలుకులు వేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్​లోనే దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • బాదం లైట్​గా వేగిన తర్వాత పుచ్చ గింజలు, సన్​ఫ్లవర్​ సీడ్స్​, గుమ్మడి గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
Dry Fruits Barfi
గుమ్మడి గింజలు (Getty Images)
  • గింజలు వేగిన తర్వాత కిస్​మిస్​, అంజీర్​ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి కూడా వేగిన తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి యాలకుల పొడి వేసి కలిపి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ఖర్జూరాలు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 1 టేబుల్​స్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కాగిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన ఖర్జూరం పేస్ట్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఖర్జూరం పేస్ట్​ నెయ్యిలో మగ్గి దగ్గరపడిన తర్వాత వేయించుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు, జాజికాయ పొడి వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Dates
ఖర్జూరం (Getty Images)
  • డ్రైఫ్రూట్స్​, ఖర్జూరం పేస్ట్​ అంతా కలిసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అదే పాన్​లోకి గసగసాలు వేసి జస్ట్​ అవి వేడిగా అయ్యేవరకు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఓ చేతితో అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చపాతీ పీట లేదా ఓ వెడల్పాటి ప్లేట్​ మీద డ్రైఫ్రూట్స్​ మిశ్రమం ఉంచి రోల్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని టైట్​గా రోల్​ చేసిన తర్వాత గసగసాలు అద్దుకోవాలి. అనంతరం బటర్​ పేపర్​ లేదా అల్యూమినియం ఫాయిల్​లో ఈ రోల్​ను ఉంచి క్లోజ్​ చేసిన తర్వాత ఫ్రిజ్​లో అరగంట పాటు ఉంచాలి.
  • ఆ తర్వాత బయటికి తీసి కట్​ చేసుకుంటే సరి. టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dry Fruits Barfi
డ్రైఫ్రూట్స్​ బర్ఫీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు చేసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి పదార్థాలను పెంచి లేదా తగ్గించి తీసుకోవచ్చు. అయితే పెంచినా తగ్గించినా బాదం, జీడిపప్పు ఒకటే కొలత ప్రకారం తీసుకోవాలి.
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ మొత్తాన్ని కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే వేయించుకోవాలి.
  • డ్రైఫ్రూట్స్​ మిక్స్​ను రోల్​ మాదిరి చేసుకోవడం రాకపోతే వెడల్పాటి ప్లేట్​లోకి ముందుగా గసగసాలను తీసుకోవాలి. ఆపై ఆ ప్లేట్​లోకి ఖర్జూరం మిశ్రమం వేసి స్ప్రెడ్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో ఉంచిన తర్వాత నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇదంతా చేసుకోవడం కష్టమనుకుంటే ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు లడ్డూలుగా చుట్టుకుంటే సరి. ఫ్రిజ్​లో పెట్టాల్సిన పనిలేదు.

