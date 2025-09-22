"నవరాత్రుల స్పెషల్" అమ్మవారికి రేపటి ప్రసాదం "కొబ్బరి పాయసం" - ఈజీగా ఇలా చేసి పెట్టండి!
టేస్టీ టేస్టీ కొబ్బరి పాయసం - ఇలా చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది!
Published : September 22, 2025 at 1:22 PM IST
Coconut Payasam Recipe Making in Telugu : కొబ్బరితో వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా వీటితో ఓసారి పాయసం చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. రుచికరమైన ఈ రెసిపీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
- పాలు - ఆఫ్ లీటర్ (500 ఎంఎల్)
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 15
- పచ్చకర్పూరం - 2 చిటికెడ్లు
తయారీ విధానం :
- కొబ్బరి పాయసం చేయడానికి ముందుగా గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
- గంటసేపు నానిన తర్వాత బియ్యాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో నీళ్లు పోస్తూ మిక్సీ పట్టి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీజార్లో ముప్పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు తురిమిన బెల్లం, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మరిగించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బెల్లం వాటర్ను చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర లీటర్ పాలు పోయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలపాలి. పాలు మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం పేస్టును మిశ్రమాన్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
- ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్టు వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదేవిధంగా ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం, కొబ్బరిపేస్టు మిశ్రమంలో బెల్లం వాటర్ను జాలితో వడగట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- చివరగా రెండు చిటికెడ్ల పచ్చకర్పూరం, వేయించిన జీడిపప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే టేస్టీటేస్టీ కొబ్బరి పాయసం సిద్ధమైనట్లే!
- ఈ పద్ధతిలో చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
