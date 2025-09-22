ETV Bharat / offbeat

"నవరాత్రుల స్పెషల్" అమ్మవారికి రేపటి ప్రసాదం "కొబ్బరి పాయసం" - ఈజీగా ఇలా చేసి పెట్టండి!

టేస్టీ టేస్టీ కొబ్బరి పాయసం - ఇలా చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది!

Coconut Payasam Recipe
Coconut Payasam Recipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Coconut Payasam Recipe Making in Telugu : కొబ్బరితో వివిధ రకాల తినుబండరాలు చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా వీటితో ఓసారి పాయసం చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. రుచికరమైన ఈ రెసిపీని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kobbari Payasam
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
  • పాలు - ఆఫ్ లీటర్ (500 ఎంఎల్)
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 15
  • పచ్చకర్పూరం - 2 చిటికెడ్లు
Kobbari Payasam
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కొబ్బరి పాయసం చేయడానికి ముందుగా గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు పోసి గంటసేపు నానబెట్టాలి.
  • గంటసేపు నానిన తర్వాత బియ్యాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో నీళ్లు పోస్తూ మిక్సీ పట్టి ఓ గిన్నెలో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీజార్​లో ముప్పావు కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Kobbari Payasam
కొబ్బరి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు తురిమిన బెల్లం, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. రెండు నిమిషాల పాటు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి బాగా మరిగించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బెల్లం వాటర్​ను చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర లీటర్ పాలు పోయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలపాలి. పాలు మరిగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం పేస్టును మిశ్రమాన్ని వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్టు వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Kobbari Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 15 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇప్పుడు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం, కొబ్బరిపేస్టు మిశ్రమంలో బెల్లం వాటర్​ను​ జాలితో వడగట్టి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటన్నింటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
Kobbari Payasam
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • చివరగా రెండు చిటికెడ్ల పచ్చకర్పూరం, వేయించిన జీడిపప్పు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే టేస్టీటేస్టీ కొబ్బరి పాయసం సిద్ధమైనట్లే!
  • ఈ పద్ధతిలో చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించండి.

