Essay Contest 2025

ETV Bharat / offbeat

వరలక్ష్మీ వ్రతం కొబ్బరి చిప్పలతో - అద్దిరిపోయే "పచ్చడి" చేసుకోండి! - TASTY AND SPICY COCONUT CHUTNEY

- అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి సూపర్ చట్నీ - ప్రిపరేషన్ ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ!

Tasty Coconut Chutney
Tasty Coconut Chutney (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read

Tasty Coconut Chutney: కొబ్బరి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక ఈ పచ్చడిని కూడా చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చేయండి, అద్దిరిపోతుంది. ఎలాగూ వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వాటిని పడేయకుండా ఇలా రుచికరమైన పచ్చడి చేసుకోండి. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • పచ్చిమిర్చి - 7
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఉప్పు - సరిపడా

తాలింపు కోసం:

  • నూనె- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Coconut
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె వేసి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే రోస్ట్​ చేసుకోవాలి.
mirchi
మిరపకాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి. అనంతరం పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • కొబ్బరి సగం మేర మగ్గిన తర్వాత చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత పచ్చడిని గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా పల్లీలు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కొబ్బరి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే కాస్త లైట్​గా నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut Chutney
కొబ్బరి పచ్చడి (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరి ముక్కలపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టును తీయడం ఆప్షనల్​ మాత్రమే. కావాలనుకుంటే పొట్టు ఉంచి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. దీని రుచీ బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని సమానంగా తీసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. అలాగే వీటిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు నూనెలో వేగిన దాని బట్టి పచ్చడి రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ముక్కలు కాస్త రంగు మారే వరకు వేయిస్తే సరి.

జొన్న పిండితో కమ్మని "పాన్​ కేక్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - సూపర్​ టేస్టీ!

పెరుగు వేసి ఇలా "టమాటా కర్రీ" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

Tasty Coconut Chutney: కొబ్బరి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక ఈ పచ్చడిని కూడా చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చేయండి, అద్దిరిపోతుంది. ఎలాగూ వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వాటిని పడేయకుండా ఇలా రుచికరమైన పచ్చడి చేసుకోండి. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా చాలా సింపుల్​గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా ఈ సూపర్​ టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • పల్లీలు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 7
  • పచ్చిమిర్చి - 7
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • ఉప్పు - సరిపడా

తాలింపు కోసం:

  • నూనె- 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • శనగపప్పు - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Coconut
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసి కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అదే పాన్​లోకి నూనె వేసి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే రోస్ట్​ చేసుకోవాలి.
mirchi
మిరపకాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి. అనంతరం పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
  • కొబ్బరి సగం మేర మగ్గిన తర్వాత చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత పచ్చడిని గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి ముందుగా పల్లీలు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కొబ్బరి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే కాస్త లైట్​గా నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇలా గ్రైండ్​ చేసుకున్న పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
  • ఆయిల్​ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut Chutney
కొబ్బరి పచ్చడి (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • కొబ్బరి ముక్కలపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టును తీయడం ఆప్షనల్​ మాత్రమే. కావాలనుకుంటే పొట్టు ఉంచి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. దీని రుచీ బాగుంటుంది.
  • పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని సమానంగా తీసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. అలాగే వీటిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • కొబ్బరి ముక్కలు నూనెలో వేగిన దాని బట్టి పచ్చడి రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ముక్కలు కాస్త రంగు మారే వరకు వేయిస్తే సరి.

జొన్న పిండితో కమ్మని "పాన్​ కేక్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - సూపర్​ టేస్టీ!

పెరుగు వేసి ఇలా "టమాటా కర్రీ" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!

For All Latest Updates

TAGGED:

TASTY COCONUT CHUTNEYTASTY AND SPICY COCONUT CHUTNEYKOBBARI PACHADI RECIPEకొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలిTASTY AND SPICY COCONUT CHUTNEY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.