Tasty Coconut Chutney: కొబ్బరి పచ్చడి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. కారంకారంగా ఉండే ఈ పచ్చడిని వేడివేడి అన్నంలోకి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఇక ఈ పచ్చడిని కూడా చాలా మంది వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా చేయండి, అద్దిరిపోతుంది. ఎలాగూ వరలక్ష్మీ వ్రతం వేళ కొబ్బరి చిప్పలు మిగిలిపోతాయి కాబట్టి వాటిని పడేయకుండా ఇలా రుచికరమైన పచ్చడి చేసుకోండి. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. పైగా చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో దీనిని చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- పల్లీలు - 1 టేబుల్స్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - 2 టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 7
- పచ్చిమిర్చి - 7
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- ఉప్పు - సరిపడా
తాలింపు కోసం:
- నూనె- 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- కొబ్బరిపై ఉండే గోధుమరంగు భాగాన్ని తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కప్పు కొలత ప్రకారం తీసి పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత గిన్నెలోకి తీసి చల్లారనివ్వాలి.
- అదే పాన్లోకి నూనె వేసి ధనియాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసి కలిపి ఓ నిమిషం మగ్గించాలి. అనంతరం పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- కొబ్బరి సగం మేర మగ్గిన తర్వాత చింతపండు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు వేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత పచ్చడిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి ముందుగా పల్లీలు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించిన కొబ్బరి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అవసరమనుకుంటే కాస్త లైట్గా నీళ్లు పోసుకోవచ్చు.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడికి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీటెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి తుంపలు, దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి వేయించి గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి మిశ్రమం వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- కొబ్బరి ముక్కలపై ఉండే గోధుమరంగు పొట్టును తీయడం ఆప్షనల్ మాత్రమే. కావాలనుకుంటే పొట్టు ఉంచి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. దీని రుచీ బాగుంటుంది.
- పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని సమానంగా తీసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. అలాగే వీటిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా యాడ్ చేసుకోవాలి.
- కొబ్బరి ముక్కలు నూనెలో వేగిన దాని బట్టి పచ్చడి రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ముక్కలు కాస్త రంగు మారే వరకు వేయిస్తే సరి.
జొన్న పిండితో కమ్మని "పాన్ కేక్స్" - పావుగంటలో రెడీ - సూపర్ టేస్టీ!
పెరుగు వేసి ఇలా "టమాటా కర్రీ" చేయండి - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి భలే రుచిగా ఉంటుంది!