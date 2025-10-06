రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - ఇన్స్టంట్గా "బ్రెడ్ ఉప్మా" చేసేయండిలా!
బ్రెడ్తో సింపుల్గా చేసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 3:58 PM IST
Bread Upma Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బ్రెడ్ ఉప్మా. ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలకైతే ఫేవరెట్ ఫుడ్గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ బ్రెడ్ ఉప్మా ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 6
- ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటా - 1
- అల్లం - కొంచెం
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
- కారం - అర టీ స్పూన్
- సాంబార్ పొడి - అర టీ స్పూన్
- క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఆరు బ్రెడ్ స్లైస్లను వేసి రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లోకి తీసుకొని క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- జీడిపప్పు కాస్తా వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ సాంబార్ పొడి, పావు కప్పు క్యాప్సికం సన్నని తరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అనంతరం టోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరన పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ బ్రెడ్ ఉప్మా సిద్ధమైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
