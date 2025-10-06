ETV Bharat / offbeat

రోజూ ఒకే టిఫిన్ బోర్ కొడుతోందా? - ఇన్​స్టంట్​గా "బ్రెడ్ ఉప్మా​" చేసేయండిలా!

బ్రెడ్​తో సింపుల్​గా చేసుకునే బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - ఇలా చేశారంటే ఎవరైనా సూపర్ అనాల్సిందే!

Bread Upma
Bread Upma (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bread Upma Making : ఇండ్లలో వివిధ రకాల టిఫిన్స్ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని రోజూ తిన్నా బోర్ కొడుతుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే బ్రెడ్ ఉప్మా. ఈ రెసిపీని ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. పిల్లలకైతే ఫేవరెట్​ ఫుడ్​గా మారడం ఖాయం. మరి టేస్టీటేస్టీ బ్రెడ్ ఉప్మా ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు చూద్దాం.

రుచికరమైన "సొరకాయ చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి​ తృప్తిగా తింటారు!

Bread Upma Recipe
బ్రెడ్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బ్రెడ్ స్లైస్​లు - 6
  • ఆయిల్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమోటా - 1
  • అల్లం - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పసుపు - 2 చిటికెడ్లు
  • కారం - అర టీ స్పూన్
  • సాంబార్ పొడి - అర టీ స్పూన్
  • క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • మిరియాల పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Bread Upma Recipe
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని అర టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఆరు బ్రెడ్ స్లైస్​లను వేసి రెండు వైపులా టర్న్​ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లోకి తీసుకొని క్యూబ్స్​గా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Bread Upma Recipe
క్యాప్సికం (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • జీడిపప్పు కాస్తా వేగిన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, టమోటా ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే రెండు చిటికెడ్ల పసుపు, అర టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ సాంబార్ పొడి, పావు కప్పు క్యాప్సికం సన్నని తరుగు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Bread Upma Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • నాలుగు నిమిషాల తర్వాత పావు కప్పు నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అనంతరం టోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్​ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర తరుగు, అర చెక్క నిమ్మరసం వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Bread Upma Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ బ్రెడ్ ఉప్మా సిద్ధమైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

ఘుమఘుమలాడే "బోటి కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే తృప్తిగా తింటారు - నీచు వాసన ఉండదు!

మైదా లేకుండా "ఆనియన్ సమోసా" - సాయంత్రం వేళ గరంగరంగా అద్దిరిపోతాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

BREAD UPMA MAKING IN TELUGUబ్రెడ్ ఉప్మా తయారీ విధానంINSTANT BREAKFAST BREAD UPMABREAD UPMA PREPAREBREAD UPMA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.