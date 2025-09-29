దుర్గాష్టమి స్పెషల్ "బియ్యప్పిండి పాయసం" - అమ్మవారికి చక్కటి నైవేద్యం!
బియ్యప్పిండి, బెల్లం కాంబినేషన్లో అద్భుతమైన పాయసం - ఒక్కసారి చేసుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
Published : September 29, 2025 at 5:06 PM IST
Biyyampindi Payasam Making : దేవీశరన్నవరాత్రులు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. రోజుకో రూపంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇక నవరాత్రుల ఉత్సవాలంటే దుర్గమ్మకు పూజలు చేయడమే కాకుండా పాయసం, పులిహోర, దద్దోజనం, అంటూ రకరకాల ప్రసాదాలను సమర్పిస్తుంటారు. అలాగే ఎక్కువ శాతం మంది పాయసం చేసి పెడుతుంటారు. స్వీట్గా, క్రిమీగా ఉండే దీనిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు.
ఇక పాయసం అనగానే చాలా మందికి సేమియా, సగ్గుబియ్యం, పెసరపప్పుతో చేసినవి మాత్రమే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ బియ్యప్పిండితో కూడా కమ్మని నోరూరించే పాయసం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి? సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాక ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలందరికీ ఎంతో నచ్చుతుంది. అదేవిధంగా అమ్మవారికి నైవేద్యంగా కూడా పెట్టొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా స్వీట్ బియ్యప్పిండి పాయసం ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పాలు - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - చిటికెడు
- పంచదార - 3 టీ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 5 టీ స్పూన్లు
- డ్రైఫ్రూట్స్ - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక కప్పు పాలు పోసుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యప్పిండి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు మరుగుతున్న పాలలో బియ్యప్పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక కప్పు బెల్లం, కొద్దిగా నీళ్లు, చిటికెడు యాలకుల పొడి వేసి బెల్లాన్ని బాగా కరిగించి పాకం పెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత బెల్లం పాకాన్ని బియ్యప్పిండిలో వేసి కలిపి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. అలాగే మూడు టీ స్పూన్ల పంచదార, రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్లో వేసి వేగనివ్వాలి.
- అనంతరం వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్ను బియ్యప్పిండిబెల్లం పాకం మిశ్రమంలో కలిపి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో వేసుకున్నారంటే టేస్టీటేస్టీ బియ్యప్పిండి పాయసం రెడీ అయినట్టే!
- ఇలా సింపుల్గా బియ్యప్పిండి పాయసాన్ని చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టొచ్చు!
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి!
