రాగులతో కమ్మని "స్వీట్" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - పంచదార అవసరమే లేదు!

రాగులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాదు - ఇలా నోరూరించే స్వీట్ చేసుకోండి!

Instant Ragi Sweet
Instant Ragi Sweet (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 7:13 PM IST

Ragi Sweet Making in Telugu : చాలా ఇండ్లలో స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. లడ్డూ, అరిసెలు, జిలేబీలు లాంటివి చేస్తారు. వీటికోసం శనగపిండి, మైదాపిండి, బియ్యప్పిండి వాడుతారు. అయితే అలా కాకుండా ఓసారి రాగులతో ఇలా స్వీట్​ని ట్రై చేసి చూడండి. ఇది పిల్లలు ఏదైనా స్నాక్ అడిగినప్పుడు అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో చేసి పెట్టే సూపర్ రెసిపీ. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది. చాలా అంటే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.

ఈ రెసిపీ కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. వీటిని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మొదటిసారి దీనిని చేసినా పర్ఫెక్ట్​గా వస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్లు ఎవరికి పెట్టినా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి, నోరూరించే ఈ తియ్యని స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Instant Ragi Sweet
రాగులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగులు - 1 కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • జీడిపప్పు- 10
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • నెయ్యి- 1 టేబుల్ స్పూన్
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
Instant Ragi Sweet
బెల్లం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు రాగులను తీసుకొని మూడు సార్లు కడిగి నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం నానబెట్టిన రాగులను మరో రెండు సార్లు కడిగి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పది జీడిపప్పు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పేస్టును జాలితో వడగట్టి గిన్నెలో పోసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రాగి పాలు, పిండి వేర్వేరవుతాయి.
Instant Ragi Sweet
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం రాగి పాలలో ఒక కప్పు బెల్లం వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రాగి పాలను పోయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని కలపాలి.
  • మిశ్రమం బాగా దగ్గరికి అయ్యేంతవరకు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్​లో మిశ్రమాన్ని వేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్ చేసుకోవచ్చు.
Instant Ragi Sweet
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • అంతే రాగులతో రుచికరమైన స్వీట్స్​ రెడీ అయిపోతాయి!
  • ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను పెంచి​ తీసుకోవాలి.
Instant Ragi Sweet
యాలకుల పొడి (Getty Images)
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

