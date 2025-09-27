రాగులతో కమ్మని "స్వీట్" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - పంచదార అవసరమే లేదు!
రాగులతో ఎప్పుడూ చేసే వంటలు కాదు - ఇలా నోరూరించే స్వీట్ చేసుకోండి!
Ragi Sweet Making in Telugu : చాలా ఇండ్లలో స్వీట్స్ చేస్తుంటారు. లడ్డూ, అరిసెలు, జిలేబీలు లాంటివి చేస్తారు. వీటికోసం శనగపిండి, మైదాపిండి, బియ్యప్పిండి వాడుతారు. అయితే అలా కాకుండా ఓసారి రాగులతో ఇలా స్వీట్ని ట్రై చేసి చూడండి. ఇది పిల్లలు ఏదైనా స్నాక్ అడిగినప్పుడు అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో చేసి పెట్టే సూపర్ రెసిపీ. ఇది నోట్లో వేసుకోగానే వెన్నలా కరిగిపోతుంది. చాలా అంటే చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు.
ఈ రెసిపీ కోసం పాకం పట్టాల్సిన పనిలేదు. వీటిని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మొదటిసారి దీనిని చేసినా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్లు ఎవరికి పెట్టినా ఇష్టంగా తింటారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి, నోరూరించే ఈ తియ్యని స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగులు - 1 కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- జీడిపప్పు- 10
- బెల్లం - 1 కప్పు
- నెయ్యి- 1 టేబుల్ స్పూన్
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు రాగులను తీసుకొని మూడు సార్లు కడిగి నీళ్లు పోసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం నానబెట్టిన రాగులను మరో రెండు సార్లు కడిగి మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే అర కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, పది జీడిపప్పు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పేస్టును జాలితో వడగట్టి గిన్నెలో పోసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రాగి పాలు, పిండి వేర్వేరవుతాయి.
- అనంతరం రాగి పాలలో ఒక కప్పు బెల్లం వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రాగి పాలను పోయాలి. మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని కలపాలి.
- మిశ్రమం బాగా దగ్గరికి అయ్యేంతవరకు మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యి రాసుకున్న ప్లేట్లో మిశ్రమాన్ని వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు.
- అంతే రాగులతో రుచికరమైన స్వీట్స్ రెడీ అయిపోతాయి!
- ఒకవేళ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుకోవాలనుకుంటే పైన చెప్పిన పదార్థాలను పెంచి తీసుకోవాలి.
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
- ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
