ఉల్లిపాయ వేసి "కారప్పూస" చేయండి - సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రంచీ - పిల్లలు ఇష్టపడతారు!
- పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేయండి - నూనె కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటుంది!
Published : September 14, 2025 at 1:23 PM IST
Tasty and Crispy Karapusa: కారప్పూస అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని పండగల సమయంలో, తినాలనిపించినప్పుడు ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అంతేకాకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో చేసి పిల్లలకు స్నాక్స్గా కూడా పెడుతుంటారు. ఇక దీనిని చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరంగా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా ఉల్లిపాయ వేసి కారప్పూస చేయండి. అద్భుతంగా ఉంటుంది. అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు. ఇంటిల్లిపాదికీ నచ్చుతుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కరకరలాడే కారప్పూస ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- శనగపిండి - 1 కప్పు
- బియ్యప్పిండి - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- వాము - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - సరిపడా
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- బటర్ లేదా నూనె - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఉల్లిపాయపై పొట్టు తీసేసి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మిక్సీజార్లోకి వాము, జీలకర్ర వేసి పొడి అయ్యేలా ఓసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అందులోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- పెద్ద వెడల్పాటి బేషన్ లేదా ప్లేట్లోకి శనగపిండి, బియ్యప్పిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులోకి కారం, ఉప్పు, పసుపు వేసి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి పిండికి పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చివరగా కరిగించిన బటర్ లేదా వేడి నూనె పోసి పిండి మొత్తానికి పట్టేలా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని కొద్దిగా తీసుకుని ముద్దలాగా చేసినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వస్తే సరి. లేదంటే మరికొంచెం నూనె పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- పిండిలోకి కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ సాఫ్ట్ ముద్ద వచ్చేవరకు కలుపుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత ఆరిపోకుండా మూత పెట్టడం లేదా తడిక్లాత్ కప్పడం చేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీటెక్కేలోపు కారప్పూసకు సంబంధించిన గొట్టం తీసుకుని సన్న బిళ్లను సెట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత లోపలి భాగానా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి.
- కలుపుకున్న పిండిలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని జంతికల గొట్టంలో పెట్టి క్లోజ్ చేసుకుని కాగిన నూనెలో రౌండ్ షేప్లో వత్తుకోవాలి.
- మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వెంటనే కదపకుండా ఓ రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత సన్నని పుల్ల సాయంతో చుట్టూ తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి.
- కారప్పూస రోల్ ఓవైపు కాలిన వెంటనే రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకోవాలి. ఇలా రెండు వైపులా ఎర్రగా, క్రిస్పీగా వేగిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్ లేదా జల్లి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- కలుపుకున్న పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే కారప్పూసగా నూనెలో వత్తుకుని రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి.
- ఇలా కాల్చుకున్న వాటిని చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కారప్పూస రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- శనగపిండి ఎంత తీసుకుంటే దానికి రెండింతలు బియ్యప్పిండి తీసుకోవాలి. అంటే పైన చెప్పినట్టు ఒక కప్పు శనగపిండికి, రెండు కప్పుల బియ్యం పిండి. అదే శనగపిండి రెండు కప్పులు అయితే బియ్యప్పిండి నాలుగు. అయితే రెండింటిని కొలవడానికి ఒకటే కప్పు ఉపయోగించాలి.
- వాము, జీలకర్రను పొడిగా కాకుండా నేరుగా కూడా నలిపి తీసుకోవచ్చు. అయితే మీరు సన్న కారప్పూస చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం పొడిగా కలుపుకోవచ్చు. ఎందుకంటే నేరుగా వేసినప్పుడు గొట్టంలో నుంచి అవి కిందకు దిగవు.
- ఈ కారప్పూస మరింత రుచిగా ఉండాలంచే మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు.
- మీకు పిండి కలిపిన తర్వాత ఉప్పు సరిపోలేదనుకుంటే ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి. అదేంటంటే కలుపుకున్న పిండిని జంతికల గొట్టంలో పెట్టుకునేటప్పుడు చేతులు తడి చేసుకుని పిండిని కూడా కొద్దిగా తడుపుతుంటారు. కాబట్టి ఆ వాటర్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కరిగించుకుంటే పిండిని తడుపుకునేటప్పుడు ఉప్పు సరిపోతుంది.
నోరూరించే "పల్లీ కారం పొడి" - పర్ఫెక్ట్ రుచితో వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - 3 నెలలు నిల్వ!
మైదా, గోధుమపిండి లేకుండా ఉప్మా రవ్వతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి!