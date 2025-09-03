Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe : వేడి వేడి అన్నంలో కారంకారంగా, ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం లేదా చారు వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. ఇలా తినడం చిన్నా, పెద్దా అందరికీ నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు నోటికి తినడానికి ఏం రుచించదు. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ రసం రెసిపీలను తయారు చేసుకుంటుంటారు. అందులో ఎక్కువ మంది చేసుకునే వాటిల్లో టమాటా రసం ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. కానీ, దీన్ని ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, తమిళనాడు స్టైల్ నోరూరించే "మెలగు రసం". దీన్ని రెగ్యులర్గా చేసుకునే టమాటా రసం మాదిరిగానే చాలా తక్కువ టైమ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ రసం తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఈ రెసిపీ వేడి వేడి అన్నంలోకి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా నచ్చితే ఎంచక్కా నేరుగానూ తాగేయొచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రసం రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నాలుగు - టమాటాలు
- ఒక కప్పు - చింతపండు రసం
- రెండు చెంచాలు - రసం లేదా సాంబారు పొడి
- రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర
- రెండు చెంచాలు - మిరియాలు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు గ్లాసులు - వాటర్
- రెండు పెద్ద చెంచాలు - నెయ్యి/నూనె
- అర చెంచా - ఆవాలు
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
మ్యాగీతో కరకరలాడే "పకోడీ" - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినంత చింతపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో రసాన్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం మెలగు రసం తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే ఒక వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి టమాటా ముక్కలు, ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి.
పిల్లలు ఇష్టపడే టేస్టీ "బఠాణీ చాట్" - స్ట్రీట్ స్టైల్లో ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేయండి!
- అలాగే, కొద్దిగా వాటర్ పోసి, రసం లేదా సాంబారు పొడి వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా మరిగించాలి.
- ఆ మిశ్రమం మరిగేలోపు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో మిరియాలు, జీలకర్ర వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడిని మరుగుతున్న చారులో వేసుకొని బాగా కలపాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి రసం మిశ్రమాన్ని మరో పది నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు రసంలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటమనే వరకు వేయించాలి. అవి వేగాక కరివేపాకు వేసుకొని కాస్త వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి.
- అనంతరం ఈ తాలింపుని పది నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్న రసం మిశ్రమంలో వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తమిళనాడు స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "మెలగు రసం" మీ ముందు ఉంటుంది!
ఉడకబెట్టే, ఎండబెట్టే పనిలేకుండా - నోరూరించే "టమాటా పచ్చడి"! - ప్రిపరేషన్ వెరీ ఈజీ!