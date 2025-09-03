ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే తమిళనాడు "మెలగు రసం" - తక్కువ పదార్థాలతోనే ఎక్కువ రుచి! - TAMILNADU STYLE TOMATO RASAM

- రెగ్యులర్ రసం రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - అన్నంలో తినడమే కాదు నేరుగా తాగేస్తారు!

Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read

Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe : వేడి వేడి అన్నంలో కారంకారంగా, ఘాటుఘాటుగా ఏదైనా రసం లేదా చారు వేసుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ అద్దిరిపోతుంది. ఇలా తినడం చిన్నా, పెద్దా అందరికీ నచ్చుతుంది. ముఖ్యంగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు నోటికి తినడానికి ఏం రుచించదు. అలాంటి సందర్భాల్లో మెజార్టీ పీపుల్ రసం రెసిపీలను తయారు చేసుకుంటుంటారు. అందులో ఎక్కువ మంది చేసుకునే వాటిల్లో టమాటా రసం ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. కానీ, దీన్ని ఎప్పుడూ చేసుకునే విధంగా కాకుండా ఈసారి సరికొత్తగా ట్రై చేయండి. అదే, తమిళనాడు స్టైల్ నోరూరించే "మెలగు రసం". దీన్ని రెగ్యులర్​గా చేసుకునే టమాటా రసం మాదిరిగానే చాలా తక్కువ టైమ్​లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఈ రసం తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. ఈ రెసిపీ వేడి వేడి అన్నంలోకి మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా నచ్చితే ఎంచక్కా నేరుగానూ తాగేయొచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రసం రెసిపీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Tomatoes (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నాలుగు - టమాటాలు
  • ఒక కప్పు - చింతపండు రసం
  • రెండు చెంచాలు - రసం లేదా సాంబారు పొడి
  • రెండు చెంచాలు - జీలకర్ర
  • రెండు చెంచాలు - మిరియాలు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు గ్లాసులు - వాటర్
  • రెండు పెద్ద చెంచాలు - నెయ్యి/నూనె
  • అర చెంచా - ఆవాలు
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు

Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Pepper (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినంత చింతపండు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • చింతపండు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండు నుంచి ఒక కప్పు పరిమాణంలో రసాన్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మెలగు రసం తయారీకి స్టవ్ మీద అందుకు అనుగుణంగా ఉండే ఒక వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టి టమాటా ముక్కలు, ఉప్పు వేసి ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి.

Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Jeera (ETV Abhiruchi)
  • అలాగే, కొద్దిగా వాటర్ పోసి, రసం లేదా సాంబారు పొడి వేసుకొని ఒకసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా మరిగించాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మరిగేలోపు చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో మిరియాలు, జీలకర్ర వేసుకొని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాల పొడిని మరుగుతున్న చారులో వేసుకొని బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రసం మిశ్రమాన్ని మరో పది నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు రసంలోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Chinthapandu (ETV Abhiruchi)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టుకొని నెయ్యి లేదా నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగి వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటమనే వరకు వేయించాలి. అవి వేగాక కరివేపాకు వేసుకొని కాస్త వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దింపుకోవాలి.
  • అనంతరం ఈ తాలింపుని పది నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్న రసం మిశ్రమంలో వేసుకొని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తమిళనాడు స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "మెలగు రసం" మీ ముందు ఉంటుంది!
Tamilnadu Style Tomato Rasam Recipe
Karivepaku (Getty Images)

