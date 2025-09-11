ETV Bharat / offbeat

కేరళ స్పెషల్ "స్వీట్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా భలే కమ్మగా!

- గోధుమపిండి, అరటిపండ్లతో టేస్టీ 'స్నాక్' - అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లోనే రెడీ!

Sweet Vada Snack Recipe
Sweet Vada Snack Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sweet Vada Snack Recipe : పిల్లలు ఏదైనా స్నాక్ అడిగినప్పుడు అప్పటికప్పుడు నిమిషాల్లో చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. ఇది తియ్య తియ్యగా, కమ్మగా ఉండి ఇంట్లో వారందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అదే, కేరళ స్పెషల్ "స్వీట్ వడలు". వీటిని గోధుమపిండి, బెల్లం, అరటిపండ్లతో మంచి రుచికరంగా, హెల్దీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా, లోపల సాఫ్ట్​గా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ వడల ప్రిపరేషన్​కు టైమ్ కూడా ఎక్కువగా పట్టదు. ఇవి ఆయిల్​ను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! వీటిని ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. మరి, నోరూరించే ఈ తియ్యని స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Vada Snack Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పండిన అరటిపండ్లు - నాలుగు
  • బెల్లం తురుము - అర కప్పు
  • సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము - ఒక కప్పు
  • గోధుమపిండి - రెండు కప్పులు
  • బేకింగ్ సోడా - అరటీస్పూన్
  • యాలకుల పొడి - ఒక టీస్పూన్
  • నెయ్యి - కొద్దిగా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

నూనె పీల్చకుండా కరకరలాడే "రాగి చిప్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో పావుగంటలో రెడీ!

Sweet Vada Snack Recipe
అరటిపండ్లు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం బెల్లం తురుము తీసుకున్న కప్పునే గోధుమపిండి, కొబ్బరి తురుము, మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర పచ్చికొబ్బరి అందుబాటులో లేకపోతే ఎండుకొబ్బరిని తురిమి వేసుకోవచ్చు.
  • గోధుమపిండిని యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా ముందుగా కొద్దిగా వేసి కలుపుకోవాలి. అప్పుడు సరిపోలేదనిపిస్తే చూసి వేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వడలను వేసి వేయించాలి. లేదంటే ఆయిల్​ను ఎక్కువగా పీల్చేస్తాయి.
Sweet Vada Snack Recipe
బెల్లం తురుము (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బాగా పండిన అరటిపండ్లు, బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఫోర్క్ చెంచాతో అరటిపండ్లు బెల్లం తురుములో కలిసిపోయేలా బాగా మాష్ చేసుకోవాలి. అంటే, అరటిపండు గుజ్జుతోనే బెల్లం తురుము మొత్తం కరిగిపోయేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో సన్నని పచ్చికొబ్బరి తురుము వేసుకొని అది కూడా ఆ మిశ్రమంలో బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Sweet Vada Snack Recipe
పచ్చికొబ్బరి తురుము (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత గోధుమపిండిని ముందుగా ఒక కప్పున్నర వేసుకోవాలి. అలాగే, చిటికెడు ఉప్పు, వంటసోడా, యాలకుల పొడి వేసుకొని మిశ్రమం మొత్తం చక్కగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా కలిపిన తర్వాత మరీ లూజుగా ఉండి సరిపోలేదనిపిస్తే మిగిలిన అరకప్పు గోధుమపిండిని వేసుకుని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మిశ్రమం మొత్తాన్ని కలిపిన తర్వాత చేతికి అంటుకోకుండా అందులో కాస్త నెయ్యి వేసి మరోసారి మిక్స్ చేస్తూ మెత్తని ముద్దలా కలపాలి.
  • అనంతరం చేతికి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుని కలిపిన మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై వడలా వత్తి మధ్యలో హోల్​ను కాస్త పెద్దిగా చేసుకుని ప్లేట్​లో పెట్టుకోవాలి.
  • ఇదేవిధంగా మిశ్రమం మొత్తాన్ని వడల్లా చేసుకుని ప్లేట్​లో తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Sweet Vada Snack Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న స్వీట్ వడలను పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేసిన వెంటనే తప్పకుండా ఒకట్రెండు నిమిషాలు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ రెండు వైపులా ఎర్రగా, మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇలానే అన్నింటినీ వేయించుకుని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కేరళ స్టైల్​లో తియ్య తియ్యగా నోరూరించే కమ్మని "వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "బిస్కెట్లు" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు!

బ్రెడ్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్వీట్" - హోటల్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా!

For All Latest Updates

TAGGED:

EVENING SNACK RECIPESEASY SWEET SNACK RECIPEKERALA SPECIAL SNACK RECIPEగోధుమపిండితో స్వీట్ వడలు తయారీSWEET VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.