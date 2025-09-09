ETV Bharat / offbeat

బ్రెడ్​తో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "స్వీట్" - హోటల్ స్టైల్​లో భలే కమ్మగా!

తక్కువ పదార్థాలతో రుచికరమైన తీపి వంటకం - ఇంటిల్లిపాదీకి నచ్చుతుంది!

Sweet Recipe with Bread Slices
Sweet Recipe with Bread Slices (Getty Images)
Published : September 9, 2025 at 1:21 PM IST

Sweet Recipe with Bread Slices : కొంతమంది స్వీట్స్​ ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అలాగే, పిల్లలకు తియ్యతియ్యగా ఉండే రెసిపీలు చాలా బాగా నచ్చుతాయి. అందులోను సాఫ్ట్​గా, కమ్మగా ఉండే బర్ఫీలనైతే మరింత ఇష్టంగా తింటారు. అలాంటి వారికోసం అప్పటికప్పుడు ఇన్​స్టంట్​గా రెడీ చేసుకునే ఒక సూపర్ స్వీట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే​ "బ్రెడ్ బర్ఫీ". ఇలా చేశారంటే హోటల్ స్టైల్​లో పర్ఫెక్ట్​గానూ వస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు.

ఇంట్లో అందుబాటులో ఉండే చాలా తక్కువ పదార్థాలతోనే సింపుల్​గా, మంచి రుచికరంగా ఈ స్వీట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. మిగతా స్వీట్ రెసిపీల్లా దీని ప్రిపరేషన్​కు ప్రత్యేకమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా అవసరం లేదు. తియ్యగా, సాఫ్ట్​గా ఉండే ఈ బర్ఫీని పిల్లలైతే వద్దనకుండా కమ్మగా తినేస్తారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో సులభం​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, తియ్యతియ్యగా నోరూరించే ఈ బ్రెడ్ బర్ఫీకి అవసరమైన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Sweet Recipe with Bread Slices
బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - బ్రెడ్ స్లైసులు
  • అర లీటర్ - చిక్కటి పాలు
  • 150 గ్రాములు - చక్కెర
  • నాలుగు చెంచాలు - నెయ్యి
  • అర చెంచా - యాలకులపొడి
  • డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులు - గార్నిష్ చేసేందుకు సరిపడా

Sweet Recipe with Bread Slices
పాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్వీట్ తయారీకి ముందుగా మిక్సీ జార్​లో బ్రెడ్ స్లైసుల్ని చిన్న ముక్కలుగా తుంచి వేసుకొని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మందపాటి పాత్రలో చిక్కటి పాలు పోసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. అవి బాగా మరిగి, సగం అయ్యాక ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న బ్రెడ్ పొడి, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Sweet Recipe with Bread Slices
చక్కెర (Getty Images)
  • తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​ ఉంచి కాసేపు కలుపుతూ కుక్ చేయాలి. బర్ఫీ కొద్దిగా దగ్గరపడి మంచి స్మెల్ వస్తుండగా చక్కెర జత చేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • పంచదార పూర్తిగా కరిగిపోయి, మిశ్రమం హల్వాలా కనిపిస్తుండగా నెయ్యి యాడ్ చేసి కలపాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండలు కట్టకుండా, అడుగంటకుండా కంటిన్యూస్​గా కలియబెడుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేయాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను దింపి పక్కనుంచాలి.
Sweet Recipe with Bread Slices
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్ తీసుకొని కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలి. అనంతరం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పాల మిశ్రమాన్ని ఆ ప్లేట్​లో వేసి అంతా సమానంగా సర్దాలి.
  • తర్వాత దానిపై సన్నగా కట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ పలుకులను చక్కగా గార్నిష్ చేయాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మీకు నచ్చిన ఆకారం​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్‌ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, బ్రెడ్ స్లైసులతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే కమ్మని "స్వీట్" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
Sweet Recipe with Bread Slices
యాలకులు (Getty Images)

