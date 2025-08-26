ETV Bharat / offbeat

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు! - SWEET POTATO PIZZA RECIPE

పిల్లలకు ఇష్టమైన సూపర్ టేస్టీ 'పిజ్జా' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!

Sweet Potato Pizza Recipe
Sweet Potato Pizza Recipe (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 11:50 AM IST

2 Min Read

Sweet Potato Pizza Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్లవరకూ ఇష్టపడే ఆహార పదార్థాల్లో ఒకటి పిజ్జా. ముఖ్యంగా నేటి తరం పిల్లలైతే అస్తమానూ పిజ్జా, బర్గర్ వంటి జంక్​ఫుడ్​ కావాలంటూ అల్లరి చేస్తుంటారు. దాంతో పేరెంట్స్ కూడా చిన్నారులు ఏడుస్తున్నారని వాటిని ఆర్డర్ చేయడమో, నేరుగా తీసుకెళ్లి తినిపించడమో చేస్తుంటారు. మీ పిల్లలు కూడా ఇలానే చేస్తున్నారా? అయితే, ఇకపై వారు అడిగినప్పుడల్లా బయట నుంచి ఆర్డర్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈ హెల్దీ "పిజ్జా" చేసి పెట్టండి. అలాగే, బయట దొరికేవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివికాకపోవచ్చు.

అందుకే, మీరే చిలగడదుంపలతో సింపుల్​గా ఈ పిజ్జాని ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి. చిలగడదుంపలనే మొరంగడ్డ, స్వీట్ పొటాటో, గెనుసుగడ్డలు, రత్నపురి గడ్డలు ఇలా ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోవిధంగా పిలుస్తారు. చాలా రుచికరంగా ఉండే స్వీట్ పొటాటో పిజ్జాను పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! పైగా దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఉండి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది! మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పిజ్జాను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Potato Pizza Recipe
Sweet Potato (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • రెండు - చిలగడదుంపలు
  • పావుకప్పు - మొక్కజొన్న గింజలు
  • పావు కప్పు - జొన్నపిండి
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • నాలుగు చెంచాలు - చీజ్
  • తగినంత - నూనె
  • కొద్దిగా - చిల్లి ఫ్లేక్స్

రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని "ఉండ్రాళ్లు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Sweet Potato Pizza Recipe
Sweet Corn (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పిజ్జా తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన చిలగడ దుంపలను పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురమాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్నగిన్నెలో మొక్కజొన్న గింజలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో సన్నగా తురిమిన స్వీట్ పొటాటో, జొన్నపిండి, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కాస్త గట్టి మిశ్రమంలా కలపాలి. అంటే, కనిస్టెన్సీ అనేది మరీ జారుగా ఉండకుండా కొద్దిగా గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Sweet Potato Pizza Recipe
Jowar Flour (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని పిజ్జా ఆకారంలో లేదా మీకు నచ్చిన ఆకారంలో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకోవాలి.
Sweet Potato Pizza Recipe
Pepper (Getty Images)
  • తర్వాత తిప్పుకున్న దాని పైన ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు, చీజ్, చిల్లి ఫ్లేక్స్, కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మూతపెట్టి, చీజ్‌ కరిగే వరకు లో ఫ్లేమ్​ మీద ఉడికించాలి.
  • అది చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుటే చాలు. అంతే, చిలగడదుంపలతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా నోరూరించే "పిజ్జా" రెడీ అయిపోతుంది!
Sweet Potato Pizza Recipe
Kothimeera (Getty Images)

మొక్కజొన్నలతో "ఊతప్పం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది!

కరకరలాడే "పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి!

Sweet Potato Pizza Recipe : పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్లవరకూ ఇష్టపడే ఆహార పదార్థాల్లో ఒకటి పిజ్జా. ముఖ్యంగా నేటి తరం పిల్లలైతే అస్తమానూ పిజ్జా, బర్గర్ వంటి జంక్​ఫుడ్​ కావాలంటూ అల్లరి చేస్తుంటారు. దాంతో పేరెంట్స్ కూడా చిన్నారులు ఏడుస్తున్నారని వాటిని ఆర్డర్ చేయడమో, నేరుగా తీసుకెళ్లి తినిపించడమో చేస్తుంటారు. మీ పిల్లలు కూడా ఇలానే చేస్తున్నారా? అయితే, ఇకపై వారు అడిగినప్పుడల్లా బయట నుంచి ఆర్డర్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈ హెల్దీ "పిజ్జా" చేసి పెట్టండి. అలాగే, బయట దొరికేవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివికాకపోవచ్చు.

అందుకే, మీరే చిలగడదుంపలతో సింపుల్​గా ఈ పిజ్జాని ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి. చిలగడదుంపలనే మొరంగడ్డ, స్వీట్ పొటాటో, గెనుసుగడ్డలు, రత్నపురి గడ్డలు ఇలా ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోవిధంగా పిలుస్తారు. చాలా రుచికరంగా ఉండే స్వీట్ పొటాటో పిజ్జాను పిల్లలతో పాటు పెద్దలూ మస్త్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతారు! పైగా దీనిలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఉండి ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తుంది! మరి, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పిజ్జాను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Potato Pizza Recipe
Sweet Potato (Getty Images)

కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ :

  • రెండు - చిలగడదుంపలు
  • పావుకప్పు - మొక్కజొన్న గింజలు
  • పావు కప్పు - జొన్నపిండి
  • ఒక చెంచా - మిరియాల పొడి
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
  • నాలుగు చెంచాలు - చీజ్
  • తగినంత - నూనె
  • కొద్దిగా - చిల్లి ఫ్లేక్స్

రవ్వ, బెల్లంతో కమ్మని "ఉండ్రాళ్లు" - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Sweet Potato Pizza Recipe
Sweet Corn (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ పిజ్జా తయారీ కోసం ముందుగా రెసిపీలోకి అవసరమైన చిలగడ దుంపలను పీలర్ లేదా చాకుతో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి. ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తురమాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్నగిన్నెలో మొక్కజొన్న గింజలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో సన్నగా తురిమిన స్వీట్ పొటాటో, జొన్నపిండి, మిరియాల పొడి, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుని కాస్త గట్టి మిశ్రమంలా కలపాలి. అంటే, కనిస్టెన్సీ అనేది మరీ జారుగా ఉండకుండా కొద్దిగా గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Sweet Potato Pizza Recipe
Jowar Flour (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా కలిపిపెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని పిజ్జా ఆకారంలో లేదా మీకు నచ్చిన ఆకారంలో వేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. అది వన్ సైడ్ చక్కగా కాలిన తర్వాత మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకోవాలి.
Sweet Potato Pizza Recipe
Pepper (Getty Images)
  • తర్వాత తిప్పుకున్న దాని పైన ముందుగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న మొక్కజొన్న గింజలు, చీజ్, చిల్లి ఫ్లేక్స్, కొత్తిమీర తరుగు ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మూతపెట్టి, చీజ్‌ కరిగే వరకు లో ఫ్లేమ్​ మీద ఉడికించాలి.
  • అది చక్కగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకొని మీకు కావాల్సిన పరిమాణంలో ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుటే చాలు. అంతే, చిలగడదుంపలతో సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీగా నోరూరించే "పిజ్జా" రెడీ అయిపోతుంది!
Sweet Potato Pizza Recipe
Kothimeera (Getty Images)

మొక్కజొన్నలతో "ఊతప్పం" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ చాలా బాగుంటుంది!

కరకరలాడే "పాలకూర సగ్గుబియ్యం వడలు" - తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ రుచి!

For All Latest Updates

TAGGED:

PIZZA RECIPEEASY AND HEALTHY SNACK RECIPEHOW TO MAKE SWEET POTATO PIZZAచిలగడదుంపలతో రుచికరమైన పిజ్జా తయారీSWEET POTATO PIZZA RECIPE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.