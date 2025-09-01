ETV Bharat / offbeat

రుచికరమైన "చక్కెర పొంగలి" - పక్కా కొలతలతో ఇలా చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతోంది! - CHAKKARA PONGALI

రుచికరమైన చక్కెర పొంగలి - కుక్కర్​లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Sweet Pongal Recipe
Sweet PongalRecipe (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read

Sweet Pongal Recipe : చాలా మందికి చక్కెర పొంగలి అంటే ఎంతో ఇష్టం. దేవాలయాల్లో వీటిని ప్రసాదంగా అందిస్తారు. కొందరూ పండుగలు, ప్రత్యేక పూజల్లోనూ చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అయితే కొందరికి దీనిని సరిగా చేయడం రాదు. పంచదార, బెల్లం అన్నీ వేసినా కూడా రుచి​ కొంత తక్కువైపోతుంది. అలాంటి వారు ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్​ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిని చేయడం కూడా చాలా సులభం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ పద్ధతిలో చక్కెర పొంగలిని చేశారంటే ఇంటిల్లీపాది ఇష్టం తింటారు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

Sweet Pongal Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరప్పు- పావుకప్పు
  • బియ్యం - ముప్పావు కప్పు
  • తురిమిన బెల్లం - అర కప్పు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి తురుము - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు , కిస్​మిస్ - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
Sweet Pongal Recipe
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పావు కప్పు పెసరప్పును తీసుకోని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. పెసరప్పు గోల్డెన్ రంగులోకి వచ్చాక ముప్పావు కప్పు బియ్యాని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడగాలి. (ముప్పావు కప్పు బియ్యం, పావు కప్పు పెసరపప్పు కలిసి ఒక కప్పుగా వచ్చాయి). ఇందులోకి రెండు కప్పుల నీటిని యాడ్ చేయాలి. రైస్ పొడిపొడిగా ఉండాడానికి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
Sweet Pongal Recipe
బెల్లం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్​లో అర కప్పు తురిమిన బెల్లం, ముప్పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. చక్కెరబెల్లం కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్​ను ఉడికించిన రైస్​లోకి జాలీతో వడగట్టి పోయాలి. ఆ తర్వాత దానిని స్టవ్​పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాకం కలిసేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
Sweet Pongal Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​పై ఓ గిన్నె పెట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేయాలి. నెయ్యి వేడయ్యాక సన్నగా తరిగిన ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. లేదంటే పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వాడొచ్చు. ఇందులోనే జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​లను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వాటిని పక్కన పెట్టాలి.
Sweet Pongal Recipe
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్​లోకి తయారు చేసుకున్న డ్రైఫూట్స్​ని వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, చిటికెడంతా పచ్చకర్పూరం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి.
Sweet Pongal Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే చక్కెర పొంగలి రెడీ అయినట్లే.
  • ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో "పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ" - ఈ టిప్స్​తో చేస్తే పంటికి అంటుకోకుండా క్రిస్పీగా ఉంటుంది!

రొటీన్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి భిన్నంగా - "జొన్న దిబ్బరొట్టెలు" ట్రై చేయండి - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

Sweet Pongal Recipe : చాలా మందికి చక్కెర పొంగలి అంటే ఎంతో ఇష్టం. దేవాలయాల్లో వీటిని ప్రసాదంగా అందిస్తారు. కొందరూ పండుగలు, ప్రత్యేక పూజల్లోనూ చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అయితే కొందరికి దీనిని సరిగా చేయడం రాదు. పంచదార, బెల్లం అన్నీ వేసినా కూడా రుచి​ కొంత తక్కువైపోతుంది. అలాంటి వారు ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్​ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిని చేయడం కూడా చాలా సులభం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ పద్ధతిలో చక్కెర పొంగలిని చేశారంటే ఇంటిల్లీపాది ఇష్టం తింటారు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!

ఈ ఒక్క ట్రిక్​తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!

Sweet Pongal Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరప్పు- పావుకప్పు
  • బియ్యం - ముప్పావు కప్పు
  • తురిమిన బెల్లం - అర కప్పు
  • పంచదార - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండు కొబ్బరి తురుము - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు , కిస్​మిస్ - కొద్దిగా
  • యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
Sweet Pongal Recipe
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పావు కప్పు పెసరప్పును తీసుకోని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేయాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. పెసరప్పు గోల్డెన్ రంగులోకి వచ్చాక ముప్పావు కప్పు బియ్యాని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడగాలి. (ముప్పావు కప్పు బియ్యం, పావు కప్పు పెసరపప్పు కలిసి ఒక కప్పుగా వచ్చాయి). ఇందులోకి రెండు కప్పుల నీటిని యాడ్ చేయాలి. రైస్ పొడిపొడిగా ఉండాడానికి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
Sweet Pongal Recipe
బెల్లం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్​లో అర కప్పు తురిమిన బెల్లం, ముప్పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. చక్కెరబెల్లం కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్​ను ఉడికించిన రైస్​లోకి జాలీతో వడగట్టి పోయాలి. ఆ తర్వాత దానిని స్టవ్​పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పాకం కలిసేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
Sweet Pongal Recipe
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్​పై ఓ గిన్నె పెట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేయాలి. నెయ్యి వేడయ్యాక సన్నగా తరిగిన ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. లేదంటే పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వాడొచ్చు. ఇందులోనే జీడిపప్పు, కిస్​మిస్​లను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వాటిని పక్కన పెట్టాలి.
Sweet Pongal Recipe
పంచదార (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్​లోకి తయారు చేసుకున్న డ్రైఫూట్స్​ని వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, చిటికెడంతా పచ్చకర్పూరం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి.
Sweet Pongal Recipe
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • ఇక అంతే నోరూరించే చక్కెర పొంగలి రెడీ అయినట్లే.
  • ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.

నాలుగే నాలుగు పదార్థాలతో "పల్లీ నువ్వుల చిక్కీ" - ఈ టిప్స్​తో చేస్తే పంటికి అంటుకోకుండా క్రిస్పీగా ఉంటుంది!

రొటీన్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్​కి భిన్నంగా - "జొన్న దిబ్బరొట్టెలు" ట్రై చేయండి - క్రిస్పీగా, టేస్టీగా ఉంటాయి!

For All Latest Updates

TAGGED:

PONGALI PRASADAM RECIPE IN TELUGUCHAKKARA PONGALI RECIPE IN TELUGUచక్కెర పొంగలి తయారీ విధానంSWEET PONGAL RECIPE MAKINGCHAKKARA PONGALI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.