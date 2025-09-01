Sweet Pongal Recipe : చాలా మందికి చక్కెర పొంగలి అంటే ఎంతో ఇష్టం. దేవాలయాల్లో వీటిని ప్రసాదంగా అందిస్తారు. కొందరూ పండుగలు, ప్రత్యేక పూజల్లోనూ చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అయితే కొందరికి దీనిని సరిగా చేయడం రాదు. పంచదార, బెల్లం అన్నీ వేసినా కూడా రుచి కొంత తక్కువైపోతుంది. అలాంటి వారు ఒక్కసారి ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా ట్రై చేయండి. టేస్ట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీనిని చేయడం కూడా చాలా సులభం. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ పద్ధతిలో చక్కెర పొంగలిని చేశారంటే ఇంటిల్లీపాది ఇష్టం తింటారు. మరి దీనిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా!
ఈ ఒక్క ట్రిక్తో "కట్టె పొంగలి" చేయండి - ఎన్ని సార్లు తిన్నా తినాలనిపిస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరప్పు- పావుకప్పు
- బియ్యం - ముప్పావు కప్పు
- తురిమిన బెల్లం - అర కప్పు
- పంచదార - ముప్పావు కప్పు
- నెయ్యి - ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండు కొబ్బరి తురుము - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు , కిస్మిస్ - కొద్దిగా
- యాలకుల పొడి - ఆఫ్ టీ స్పూన్
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పావు కప్పు పెసరప్పును తీసుకోని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయాలి. ఇలా మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. పెసరప్పు గోల్డెన్ రంగులోకి వచ్చాక ముప్పావు కప్పు బియ్యాని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోని రెండుమూడు సార్లు బాగా కడగాలి. (ముప్పావు కప్పు బియ్యం, పావు కప్పు పెసరపప్పు కలిసి ఒక కప్పుగా వచ్చాయి). ఇందులోకి రెండు కప్పుల నీటిని యాడ్ చేయాలి. రైస్ పొడిపొడిగా ఉండాడానికి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేయాలి. ఆ తర్వాత మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఓ పాన్లో అర కప్పు తురిమిన బెల్లం, ముప్పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. ఇందులోనే ముప్పావు కప్పు నీళ్లు పోసి కరిగించాలి. చక్కెరబెల్లం కరిగిన తర్వాత ఆ వాటర్ను ఉడికించిన రైస్లోకి జాలీతో వడగట్టి పోయాలి. ఆ తర్వాత దానిని స్టవ్పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి పాకం కలిసేవరకూ అలాగే ఉంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్పై ఓ గిన్నె పెట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేయాలి. నెయ్యి వేడయ్యాక సన్నగా తరిగిన ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. లేదంటే పచ్చి కొబ్బరి తురుమును వాడొచ్చు. ఇందులోనే జీడిపప్పు, కిస్మిస్లను వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వాటిని పక్కన పెట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఉడికించిన రైస్లోకి తయారు చేసుకున్న డ్రైఫూట్స్ని వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ యాలకులపొడి, చిటికెడంతా పచ్చకర్పూరం వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే చక్కెర పొంగలి రెడీ అయినట్లే.
- ఇంకెందుకూ ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
