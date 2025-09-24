దేవి నవరాత్రుల స్పెషల్ "చక్కెర పొంగలి" - అమ్మవారికి ప్రసాదంగా ఇలా చేసి పెట్టండి!
బెల్లం, పంచదారతో చక్కెర పొంగలి - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:46 AM IST
Chakkara Pongal Recipe : దేవీ శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారు ఒక్కోరోజు ఒక్కో అలంకారంలో భక్తులు దర్శనమిస్తారు. అదేవిధంగా వివిధ రకాల నైవేద్యాలు అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. ఇందులో చక్కెర పొంగలి కూడా ఒకటి. దీనిని మీరు ఇంట్లోనే సులభంగా చేసి అమ్మవారికి ప్రసాదంగా పెట్టొచ్చు. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే నోట్లో వెన్నలా కరిగిపోతుంది. అంతేకాక పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. చక్కెర పొంగలి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థేలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ముప్పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- నెయ్యి - అర కప్పు
- బెల్లం - ముప్పావు కప్పు
- పంచదార - పావు కప్పు
- ఎండు కొబ్బరి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బాదం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలోకి ముప్పావు కప్పు బియ్యం వేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేయించాలి. ఇప్పుడు వేయించిన పప్పును బియ్యంలో వేసి మూడు సార్లు కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యంపప్పుల మిశ్రమాన్ని వేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ముప్పావు కప్పు బెల్లం, పావు కప్పు పంచదార వేయాలి. అలాగే ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. బెల్లంచక్కెర కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అన్నంపప్పు ఉన్న గిన్నెలో బెల్లంచక్కెర వాటర్ను జాలితో వడగట్టి పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇందులోనే పావు కప్పు నెయ్యిని తీసుకొని మధ్యమధ్యలో వేస్తూ మిక్స్ చేయాలి.
- మరో పక్కన కడాయి పెట్టుకొని పావు కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల బాదం, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వేయించిన బాదం, జీడిపప్పు పలుకులను రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యంపప్పుల మిశ్రమంలో వేసి రెండు నిమిషాల పాటు కలపాలి. అదేవిధంగా చిటికెడు పచ్చ కర్పూరం, అర టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే కమ్మనైనా చక్కెర పొంగలి రెడీ అయినట్లే.
