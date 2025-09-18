గోధుమ, రాగిపిండితో "బెల్లం దోసెలు" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
ఓసారి కొత్తగా దోసెలను ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : September 18, 2025 at 2:19 PM IST
Instant Sweet Dosa Making in Telugu : దోసెలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్గా ఉండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇది ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు! ఇందులో ఆనియన్, మసాలా, ఎగ్తో పాటు వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను కలిపి వీటిని చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా స్వీట్ దోసెలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. కేవలం గోధుమపిండి, బెల్లం, రాగిపిండితో నిమిషాల్లోనే ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రోజూ తినే టిఫిన్స్కు భిన్నంగా దీనిని చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక దీనిలో స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ వేసి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్వీట్ దోసె కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెల్లం - పావు కప్పు
- ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
- గోధుమపిండి - 1 కప్పు
- రాగిపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో పావు కప్పు తురిమిన బెల్లం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం కరిగే విధంగా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఇందులోకి ఒక కప్పు గోధుమపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల రాగి పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసి దోసె పిండి మాదిరిగా కలపాలి. దీనిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పాన్పై దోసె మాదిరిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసి అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ కాలనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే స్వీట్ దోసెలు తయారైనట్లే!
స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సీజార్లో ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, చిటికెడు ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. (పంచదార లేదంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు).
- గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి చట్నీని గిన్నెలోకి తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేయాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేసీ కొబ్బరి చట్నీ తయారైనట్లే!
- మరోవైపు దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
