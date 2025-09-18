ETV Bharat / offbeat

గోధుమ, రాగిపిండితో "బెల్లం దోసెలు" - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

ఓసారి కొత్తగా దోసెలను ఇలా ట్రై చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Instant Sweet Dosa
Instant Sweet Dosa (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Instant Sweet Dosa Making in Telugu : దోసెలను చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి క్రిస్పీగా, సాఫ్ట్​గా ఉండటంతో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇది ఫేవరెట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​ అని చెప్పొచ్చు! ఇందులో ఆనియన్, మసాలా, ఎగ్​తో పాటు వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను కలిపి వీటిని చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా స్వీట్ దోసెలు తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. కేవలం గోధుమపిండి, బెల్లం, రాగిపిండితో నిమిషాల్లోనే ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రోజూ తినే టిఫిన్స్​కు భిన్నంగా దీనిని చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాక దీనిలో స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ వేసి తిన్నారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. మరి ఇన్​స్టంట్​గా​ చేసుకునే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చల్లారినా గట్టిపడని "రవ్వ కేసరి" - ఈ చిన్న టిప్ పాటిస్తే నోట్లే వేయగానే కరిగిపోతుంది!

Sweet Dosa Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

స్వీట్ దోసె కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బెల్లం - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - పావు టీ స్పూన్
  • గోధుమపిండి - 1 కప్పు
  • రాగిపిండి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
Sweet Dosa Recipe
రాగిపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో పావు కప్పు తురిమిన బెల్లం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత బెల్లం కరిగే విధంగా బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం ఇందులోకి ఒక కప్పు గోధుమపిండి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల రాగి పిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అవసరమైతే కొన్ని నీళ్లు పోసి దోసె పిండి మాదిరిగా కలపాలి. దీనిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత పిండిని మరోసారి కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Sweet Dosa Recipe
బెల్లం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పాన్​పై దోసె మాదిరిగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఆయిల్​ని వేసి అటూఇటూ టర్న్ చేస్తూ కాలనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకున్నారంటే స్వీట్ దోసెలు తయారైనట్లే!
Sweet Dosa Recipe
పంచదార (Getty Images)

స్వీట్ కొబ్బరి చట్నీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • పంచదార - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
Sweet Dosa Recipe
కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సీజార్​లో ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార, చిటికెడు ఉప్పు వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. (పంచదార లేదంటే బెల్లం వేసుకోవచ్చు).
  • గ్రైండ్ చేసిన కొబ్బరి చట్నీని గిన్నెలోకి తీసుకొని తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేయాలి.
  • ఇక అంతే టేస్టీటేసీ కొబ్బరి చట్నీ తయారైనట్లే!
  • మరోవైపు దీనికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.

ఇన్​స్టంట్​ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ - పిండి రుబ్బే పనిలేకుండానే "దోసెలు"

హైదరాబాద్​లో పెళ్లిళ్లలో "స్పెషల్ స్వీట్" - టేస్ట్​కు ఫిదా అవుతారు!

