తియ్య తియ్యని "అరటిపండు బోండాలు" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

అరటిపండు, గోధుమపిండితో కమ్మని స్నాక్ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Sweet Bonda Recipe
Sweet Bonda Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 3:51 PM IST

Snack Recipe with Banana : పిల్లలకు దసరా హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. దాంతో చిన్నారులు ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడపనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో చాలా మంది ఎక్కువగా మిర్చీ బజ్జీలు, పునుగులు, పకోడీలు, బోండాలు ప్రిపేర్ చేసి పెడుతుంటారు. అయితే, పిల్లలు మాత్రం ఎప్పుడూ తినేవి కాకుండా కొత్తరకం రుచులను టేస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, సూపర్ టేస్టీ "బనానా బోండాలు". ఇలా చేసి పెట్టారంటే అరటిపండు అంటే ఇష్టపడని పిల్లలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

లోపల స్టఫింగ్​తో తియ్య తియ్యగా, కమ్మగా ఉండే ఇవి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. పైగా, ప్రస్తుతం వాతావరణం చల్లగా ఉండడంతో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలనుకున్నప్పుడు ఈ బోండాలను అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ఇవి నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! అలాగే, ఈ రెసిపీని నార్మల్​ డేస్​లో స్నాక్​గానే కాకుండా పండగల టైమ్​లో తీపి వంటకంగానూ తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, అరటిపండుతో నోరూరించే బోండాలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Sweet Bonda Recipe
అరటిపండ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు - అరటి పండ్లు
  • ఒక కప్పు - గోధుమపిండి
  • ఒకటిన్నర కప్పులు - బొంబాయి రవ్వ
  • ఒక కప్పు - బెల్లం తురుము
  • ఒక టీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • ఒకటిన్నర టీస్పూన్లు - బేకింగ్ సోడా
  • వేయించడానికి తగినంత - నూనె

Sweet Bonda Recipe
గోధుమపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక కప్పు పరిమాణంలో బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకుని పెట్టుకోవాలి. అలాగే, గోధుమపిండిని జల్లించుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్​లో అరటిపండ్లను తొక్క తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆపై అందులో యాలకుల పొడి వేసుకుని రెండింటిని మెత్తని గుజ్జులా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
Sweet Bonda Recipe
రవ్వ (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము, అర కప్పు వాటర్ తీసుకుని బెల్లం పూర్తిగా కరిగే వరకూ గరిటెతో కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి లో ఫ్లేమ్​లో పది నిమిషాల పాటు లేత పాకం వచ్చే వరకు మరిగించుకోవాలి. లేత పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది చల్లారిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. అనంతరం వడకట్టుకున్న బెల్లం పాకం గిన్నెలో జల్లించి పెట్టుకున్న గోధుమపిండి, వంట సోడా, బొంబాయి రవ్వ, ముందుగా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచిన అరటి పండు గుజ్జు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి గంటపాటు నాననివ్వాలి.
Sweet Bonda Recipe
బెల్లం (Getty Images)
  • గంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న అరటి పండు పిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Sweet Bonda Recipe
యాలకులు (Getty Images)
  • కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, తియ్య తియ్యగా నోరూరించే "బనానా బోండాలు" రెడీ అవుతాయి!

