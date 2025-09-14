ETV Bharat / offbeat

మైదా, గోధుమపిండి లేకుండా ఉప్మా రవ్వతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి!

-ఎప్పడూ ఒకేరకమైన పూరీ ఏం బాగుంటుంది - ఓసారి ఇలా రవ్వతో ట్రై చేసి చూడండి!

Suji Rava Poori Recipe
Suji Rava Poori Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Suji Rava Poori Recipe: పూరీలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. బాగా పొంగిన వేడివేడి పూరీలను నచ్చిన కర్రీతో తింటుంటే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్​. అందుకే చాలా మంది హోటల్స్​కు వెళ్లిన, ఇంట్లో ఉన్నా పూరీలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా వీటిని చేయాలంటే మైదా లేదా గోధుమపిండి కావాలి. కానీ మీకు తెలుసా? మనం ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో కూడా పూరీలు చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనె పీల్చుకోకుండా చక్కగా పొంగుతాయి. పైగా ఇవి గోధుమపిండితో చేసినట్లే ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే రవ్వ పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Suji Rava
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - అర టీస్పూన్​
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Suji Rava Poori
రవ్వ పూరీలు (ETV Bharat)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, నూనె వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. వాటర్​ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్​ ముద్దలాగా మిక్స్​ చేసుకున్న తర్వాత పైన కొన్ని నీళ్లు చిలకరించుకుని తడి క్లాత్​ లేదా మూత పెట్టి పక్కన పెట్టాలి.
  • 20 నిమిషాల తర్వాత రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని గట్టిపడుతుంది. అప్పుడు చేతితో మృదువుగా, గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
Suji Rava Poori
రవ్వ పూరీలు (ETV Bharat)
  • పిండిని పర్ఫెక్ట్​గా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఈలోపు ప్రిపేర్​ చేసుకున్న ఉండను ఆయిల్​లో డిప్​ చేసి చపాతీ పీట మీద ఉంచి కర్రతో పూరీ మాదిరి ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.
Suji Rava Poori
రవ్వ పూరీలు (ETV Bharat)
  • నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్​గా ప్రెస్​ చేస్తుంటే పొంగుతుంది. పూరీ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్​గా పొంగిన తర్వాత, మరోవైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే ఒక్కొక్క ఉండను పూరీమాదిరి చేసుకుని ఆయిల్​లో వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • ఈ విధంగా ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పూరీలను నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ పూరీలు రెడీ.
Suji Rava Poori
రవ్వ పూరీలు (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • రవ్వను మిక్స్​ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం లేదు. కాబట్టి కొన్నికొన్ని నీటిని పోసుకుంటూ రవ్వ మొత్తం తడిసేలా కలుపుకోవాలి.
  • పూరీలను కాల్చుకోవాలనుకుంటే నూనె కచ్చితంగా వేడిగా ఉండాలి. ఆయిల్​ హీట్​ లేకపోతే పూరీలను నూనె పీల్చుకుంటాయి. అలాగే పూరీలను ఒకే షేప్​లో, ఒకే థిక్​నెస్​ వచ్చేలా చేసుకోవాలి.
  • మీకు ఇలా ప్లెయిన్​ రవ్వ పూరీలు ఇష్టం లేకపోతే, మసాలా పూరీలు కూడా చేసుకోవచ్చు.

