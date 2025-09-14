మైదా, గోధుమపిండి లేకుండా ఉప్మా రవ్వతో "పూరీలు" - నూనె పీల్చకుండా చక్కగా పొంగుతాయి!
ఎప్పడూ ఒకేరకమైన పూరీ ఏం బాగుంటుంది - ఓసారి ఇలా రవ్వతో ట్రై చేసి చూడండి!
Published : September 14, 2025 at 12:13 PM IST
Suji Rava Poori Recipe: పూరీలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. బాగా పొంగిన వేడివేడి పూరీలను నచ్చిన కర్రీతో తింటుంటే ఆ కిక్కు వేరే లెవల్. అందుకే చాలా మంది హోటల్స్కు వెళ్లిన, ఇంట్లో ఉన్నా పూరీలను ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే నార్మల్గా వీటిని చేయాలంటే మైదా లేదా గోధుమపిండి కావాలి. కానీ మీకు తెలుసా? మనం ఉప్మా కోసం ఉపయోగించే బొంబాయి రవ్వతో కూడా పూరీలు చేసుకోవచ్చు. ఇవి నూనె పీల్చుకోకుండా చక్కగా పొంగుతాయి. పైగా ఇవి గోధుమపిండితో చేసినట్లే ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మగా ఉండే రవ్వ పూరీలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బొంబాయి రవ్వ - 2 కప్పులు
- ఉప్పు - అర టీస్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి బొంబాయి రవ్వ, ఉప్పు, నూనె వేసి మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. వాటర్ సరిపోయాయి అనుకున్న తర్వాత సాఫ్ట్ ముద్దలాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పైన కొన్ని నీళ్లు చిలకరించుకుని తడి క్లాత్ లేదా మూత పెట్టి పక్కన పెట్టాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని గట్టిపడుతుంది. అప్పుడు చేతితో మృదువుగా, గట్టిగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ ఉండలుగా చేసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఈలోపు ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఉండను ఆయిల్లో డిప్ చేసి చపాతీ పీట మీద ఉంచి కర్రతో పూరీ మాదిరి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీని వేసి గరిటెతో లైట్గా ప్రెస్ చేస్తుంటే పొంగుతుంది. పూరీ ఓవైపు పర్ఫెక్ట్గా పొంగిన తర్వాత, మరోవైపు తిప్పి ఎర్రగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే ఒక్కొక్క ఉండను పూరీమాదిరి చేసుకుని ఆయిల్లో వేసి కాల్చుకోవాలి.
- ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పూరీలను నచ్చిన కర్రీతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రవ్వ పూరీలు రెడీ.
చిట్కాలు:
- రవ్వను మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం లేదు. కాబట్టి కొన్నికొన్ని నీటిని పోసుకుంటూ రవ్వ మొత్తం తడిసేలా కలుపుకోవాలి.
- పూరీలను కాల్చుకోవాలనుకుంటే నూనె కచ్చితంగా వేడిగా ఉండాలి. ఆయిల్ హీట్ లేకపోతే పూరీలను నూనె పీల్చుకుంటాయి. అలాగే పూరీలను ఒకే షేప్లో, ఒకే థిక్నెస్ వచ్చేలా చేసుకోవాలి.
- మీకు ఇలా ప్లెయిన్ రవ్వ పూరీలు ఇష్టం లేకపోతే, మసాలా పూరీలు కూడా చేసుకోవచ్చు.
