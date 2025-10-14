కమ్మని "స్టఫ్డ్ బెండకాయ ఫ్రై" - స్నాక్ లాంటి ఈ కర్రీ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికీ నచ్చుతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 4:42 PM IST
Stuffed Lady Finger Fry : బెండకాయలను ఉపయోగించి వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు చేస్తుంటారు. వీటితో ఫ్రై, కర్రీ చేస్తారు. ఎప్పడూ రోటీన్గా కాకుండా కాస్తా భిన్నంగా ఇంట్లో స్టఫ్డ్ బెండకాయ ఫ్రైని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఈ రెసిపీని సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లోనే తయారు చేయోచ్చు. ఇలా ఓసారి చేశారంటే మరోసారి ఇదే చేయమని ఇంటిల్లిపాదీ అడుగుతారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బెండకాయలు - 400 గ్రాములు
- పల్లీలు - పావు కప్పు
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- వెల్లుల్లి - 2
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
- ఆమ్చూర్ పౌడర్ - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - కొంచెం
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 400 గ్రాముల బెండకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పొడి క్లాత్తో తుడిచి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం బెండకాయలను స్టఫింగ్ పట్టేలా నిలువుగా కట్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు ఇందులోకి స్టఫింగ్ చేయడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పావు కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఆ తర్వాత పల్లీలను ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు, నువ్వుల మిశ్రమం వేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టీ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, కాస్తా ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేసి ఓ గిన్నెలో వేయాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొడిలో ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా నిమ్మరసం, అర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి కలపారంటే స్టఫింగ్ తయారవుతుంది.
- ఇప్పుడు స్టఫింగ్ను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కల్లో కొద్దికొద్దిగా పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి.
- అదేవిధంగా ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం స్టఫింగ్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూతపెట్టాలి. ఇలా ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత చివరన కాస్త కొత్తిమీర వేసి పాన్ దించుకున్నారంటే స్టఫ్డ్ బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అవుతుంది!
