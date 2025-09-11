ETV Bharat / offbeat

"మిర్చీ బజ్జీలు" బండి మీద అమ్మే టేస్ట్ రావట్లేదా? - "పిండి" ఇలా కలిపితే సూపర్ వస్తాయి!

- స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "బజ్జీలు" - పిండి కలపడంలోనే సీక్రెట్ అంతా!

Street Style Mirchi Bajji Recipe
Street Style Mirchi Bajji Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Street Style Mirchi Bajji Recipe : వాతావరణం చల్ల చల్లగా ఉండడంతో ఆహార ప్రియుల మనసులు గరంగరంగా మిర్చీ బజ్జీలు, పకోడీ, పునుగులు, గారెలు వంటి స్నాక్స్ తినాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటుంది. అందులోనూ ముఖ్యంగా మిర్చీ బజ్జీలంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అప్పుడే చేసిన వేడి వేడి బజ్జీలను ఆనియన్స్​తో కలిపి తింటుంటే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ నెక్ట్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇంట్లో మిర్చీ బజ్జీలను ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, రోడ్ సైడ్ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు.

కొంతమందికి మెత్తగా రావడమో, లోపల పిండి పిండి ఉండడమో జరుగుతుంటుంది. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ సీక్రెట్ టిప్​ని ఫాలో అవుతూ పిండిని కలిపి దానితో "మిర్చీ బజ్జీలు" వేసుకోండి. బండి మీద అమ్మే వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి. పైగా నూనెను కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మొదటిసారు చేసే వారైనా ఇలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్​గా కుదురుతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా స్ట్రీట్​ స్టైల్​లో నోరూరించే బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Street Style Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీ మిరపకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బజ్జీ మిరపకాయలు - 15
  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వాము - ఒకటీస్పూన్
  • వంటసోడా - రెండు చిటికెళ్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్(ఆప్షనల్)
  • వేడి నూనె - నాలుగు టీస్పూన్లు(పిండిలోకి)
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి తగినంత

Street Style Mirchi Bajji Recipe
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే మిర్చీ బజ్జీ కోసం ముందుగా తాజా బజ్జీ మిరపకాయలను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన క్లాత్​తో తడి లేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • ఆపై ఒక్కో మిరపకాయను చాకుతో వన్ సైడ్​ మధ్యలోకి పొడవుగా చీల్చుకొని అందులో ఉండే గింజలు తొలగించుకోవాలి.
  • తర్వాత గింజలు తొలగించిన మిరపకాయ లోపలి భాగంలో చేతితో కొద్దిగా ఉప్పు అప్లై చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే అన్ని మిర్చీలను గాట్లు పెట్టుకుని గింజలను తీసేసి ఉప్పు రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మిర్చీలకు లోపల ఉప్పు రాయడం వల్ల బజ్జీలు చాలా టేస్టీగా వస్తాయి.
Street Style Mirchi Bajji Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్​ వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వాము, వంటసోడా వేసుకుని ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి పిండిని చిక్కగా కలపాలి. ఆపై మరికొద్దిగా నీళ్లను యాడ్ చేసుకుని పిండిని ఉండలు లేకుండా గరిటెతో కలియతిప్పుతూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆపై పసుపు వేసి మరోసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి. అలా కలిపిన తర్వాత చివర్లో అందులో నాలుగు టీస్పూన్ల వేడి నూనె వేసి మరోసారి పిండి మొత్తం కలిసేలా గరిటెతో బాగా కలిపితే "బజ్జీ పిండి" రెడీ అవుతుంది.

Street Style Mirchi Bajji Recipe
వాము (Getty Images)
  • అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ చిక్కగా, పలుచగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • పిండిలో "వేడి నూనె" యాడ్ చేసుకునే ఈ సీక్రెట్ టిప్ బజ్జీలు స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా రావడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ఉప్పు రాసి పెట్టుకున్న మిరపకాయలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిండిలో చక్కగా డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే టర్న్ చేయకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
Street Style Mirchi Bajji Recipe
Street Style Mirchi Bajji Recipe (Getty Images)
  • బజ్జీలు మంచిగా వేగి గోల్డెన్ కలర్​లోకి వచ్చాయనుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ పరచిన ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా టిష్యూ పేపర్ అదనపు నూనెను పీల్చేస్తుంది.
  • ఇలానే మిగిలిన పిండిని బజ్జీలుగా వేసి తీసుకోవాలి. ఆపై సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలతో వేడివేడిగా తినండి. అంతే, స్ట్రీట్ స్టైల్​లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
Street Style Mirchi Bajji Recipe
బజ్జీలు తయారీ (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఒకవేళ మీరు బజ్జీలను స్పైసీగా కావాలనుకుంటే గింజలను అలాగే ఉంచి ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇందులో కొద్దిగా బియ్యప్పిండిని యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా బజ్జీలు క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా వస్తాయి.
  • రెసిపీలో కాస్త పసుపు వేసుకోవడం ద్వారా బజ్జీలకు మంచి కలర్ వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు వద్దనుకుంటే దాన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు.

