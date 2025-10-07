స్ట్రీట్​ స్టైల్​ "మసాలా కార్న్​ చాట్​" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్​ అంతకుమించి!

ETV Bharat / offbeat

Street Style Masala Corn Chaat
Street Style Masala Corn Chaat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 2:46 PM IST

Street Style Masala Corn Chaat: చల్లని సాయంత్రం వేళ మొక్కజొన్న పొత్తులను కాల్చుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. అయితే కార్న్​ను ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఇలా చాట్​లాగా అది కూడా మసాలా ఫ్లేవర్​తో చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. ప్రస్తుతం చాలా వరకు రోడ్ల మీద, షాపింగ్​మాల్స్​ దగ్గర ఇలా చాట్​ను ప్రిపేర్​ చేసి ఇస్తున్నారు. అయితే ఇకపై అలా బయట కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీ అండ్​ సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని మసాలా కార్న్​ చాట్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Street Style Masala Corn Chaat
మొక్కజొన్న (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • స్వీట్​ కార్న్ గింజలు​ - 2 కప్పులు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ​బటర్​ - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - పావు టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • బ్లాక్​ సాల్ట్​ - పావు టీస్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 1
  • కీరాదోస - చిన్న ముక్క
  • క్యాప్సికం - పావు భాగం
  • ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
  • టమాటా - 1(చిన్నది)
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • పచ్చిమిర్చి - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
Street Style Masala Corn Chaat
ఉల్లి మిక్స్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో నాలుగు కప్పుల వాటర్​ పోసి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవడం స్టార్ట్​ అయినప్పుడు కార్న్​ గింజలు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • కార్న్​ సాఫ్ట్​గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ గిన్నెలోకి నీటిని వడకట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కార్న్​ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చాట్​లోకి అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కీరా, టమాటా, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్​, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుమి పక్కన ఉంచాలి.
Street Style Masala Corn Chaat
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి ఉడికించిన చాట్​ వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి బటర్​, కొద్దిగా ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, కారం, చాట్​ మసాలా, బ్లాక్​ సాల్ట్​ వేసి మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​, క్యాప్సికం, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కీరా, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా కార్న్​ చాట్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Street Style Masala Corn Chaat
మసాలా కార్న్​ చాట్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • లేత మొక్కజొన్న గింజలు ఉపయోగిస్తే తొందరగా ఉడకటంతోపాటు రుచిగా ఉంటాయి.
  • మొక్కజొన్న గింజలను ఉడికించేముందు ఉప్పు వేశాం కాబట్టి, మసాలాలతో కలుపుకునేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.

