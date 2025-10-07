స్ట్రీట్ స్టైల్ "మసాలా కార్న్ చాట్" - పది నిమిషాల్లో రెడీ - టేస్ట్ అంతకుమించి!
- మీకు కార్న్ చాట్ అంటే ఇష్టమా? - ఓసారి ఇలా స్ట్రీట్ స్టైల్లో చేసుకోండి, మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపిస్తుంది!
Published : October 7, 2025 at 2:46 PM IST
Street Style Masala Corn Chaat: చల్లని సాయంత్రం వేళ మొక్కజొన్న పొత్తులను కాల్చుకుని తింటుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. అయితే కార్న్ను ఎప్పుడూ తినేలా కాకుండా ఇలా చాట్లాగా అది కూడా మసాలా ఫ్లేవర్తో చేసుకోండి. అద్దిరిపోతుంది. ప్రస్తుతం చాలా వరకు రోడ్ల మీద, షాపింగ్మాల్స్ దగ్గర ఇలా చాట్ను ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నారు. అయితే ఇకపై అలా బయట కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే చాలా టేస్టీ అండ్ సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని మసాలా కార్న్ చాట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- స్వీట్ కార్న్ గింజలు - 2 కప్పులు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బటర్ - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - పావు టీస్పూన్
- కారం - పావు టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - పావు టీస్పూన్
- బ్లాక్ సాల్ట్ - పావు టీస్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- కీరాదోస - చిన్న ముక్క
- క్యాప్సికం - పావు భాగం
- ఉల్లిపాయ - 1(చిన్నది)
- టమాటా - 1(చిన్నది)
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- పచ్చిమిర్చి - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అందులో నాలుగు కప్పుల వాటర్ పోసి మరిగించుకోవాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు కార్న్ గింజలు వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి.
- కార్న్ సాఫ్ట్గా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓ గిన్నెలోకి నీటిని వడకట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత కార్న్ను ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చాట్లోకి అవసరమయ్యే ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికం, కీరా, టమాటా, పచ్చిమిర్చిని వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే క్యారెట్, అల్లంపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుమి పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఉడికించిన చాట్ వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి బటర్, కొద్దిగా ఉప్పు, జీలకర్ర పొడి, కారం, చాట్ మసాలా, బ్లాక్ సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, క్యాప్సికం, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కీరా, అల్లం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా కార్న్ చాట్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- లేత మొక్కజొన్న గింజలు ఉపయోగిస్తే తొందరగా ఉడకటంతోపాటు రుచిగా ఉంటాయి.
- మొక్కజొన్న గింజలను ఉడికించేముందు ఉప్పు వేశాం కాబట్టి, మసాలాలతో కలుపుకునేటప్పుడు చూసి వేసుకోవాలి.
