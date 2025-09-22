వేడి వేడి "రవ్వ పునుగులు" - ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ పక్కా!
స్నాక్స్ తినాలనిపిస్తే ఇలా ట్రై చేయండి - ఈ పునుగులు ఎంతో బాగుంటాయి
RAVA PUNUGULU : వర్షాలు దంచికొడుతున్న సమయంలో వేడి వేడిగా ఏదైనా తినాలని ఎవరికి ఉండదు! చిరు జల్లుల్లో వీధిలోకి వెళ్లి వేడి వేడిగా చేసే బజ్జీలు, బొండాలు, పునుగులు తినాలనిపిస్తుంది. కానీ, ప్రతిసారీ బయట తినడం ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. స్ట్రీట్ ఫుడ్ తయారీలో ఉపయోగించే నూనెలు, పాత్రలు, పరిశుభ్రత గురించి ఆలోచిస్తే అస్సలు తినాలనిపించదు. అందుకే ఇంట్లోనే ఈజీగా స్ట్రీట్ ఫుడ్ టేస్ట్ వచ్చేలా రవ్వ పునుగులు అప్పటికప్పుడు ఇలా ట్రై చేయండి.
రవ్వ బోండాలకు కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఉప్మా రవ్వ - 1 కప్పు
- అర కప్పు - బియ్యం పిండి
- పావు కప్పు - మైదా
- అర టేబుల్ స్పూన్ - ఉప్పు
- అర టీ స్పూన్ - వంట సోడా
- ముప్పావు కప్పు - పెరుగు
- ఉల్లిపాయ - 2
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- 1 టీ స్పూన్ - జీలకర్ర
చట్నీ కోసం :
- 2 టేబుల్ స్పూన్లు - నూనె
- పచ్చి మిర్చి - 10
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమోటాలు - 3 మీడియం సైజు
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 1 కప్పు ఉప్మా రవ్వ తీసుకోవాలి. అదే కొలత ప్రకారం అర కప్పు బియ్యం పిండి కలపాలి.
- మీరు గ్లాసు రవ్వ తీసుకుంటే అర గ్లాసు బియ్యం పిండి కలుపుకోవాలి. అదే కప్పుతో పావు కప్పు మైదా, అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ వంట సోడాతో పాటు ముప్పావు కప్పు పెరుగు వేసుకుని బాగా బీట్ చేస్తూ కలపాలి. పులిసిన పెరుగు రుచి ఇంకా బాగుంటుంది.
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చి మిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకుని కలిపి కరివేపాకు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతా పునుగుల పిండి టెక్చర్లో కలుపుకోవాలి. ఇలా కలపడానికి దాదాపు అర కప్పు పైగా నీళ్లు కొద్ది కొద్దిగా పోసుకుంటే సరిపోతుంది.
- పునుగులు వేయడానికి ముందు నూనె బాగా వేడి చేసి వేసే ముందు మంట తగ్గించాలి. ఆ తర్వాత పునుగులు వేసుకుని 2 నిమిషాలు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇలా చేయడం వల్ల సమయం కలిసొస్తుంది.
- ఇపుడు మిగిలిన పిండి కూడా పునుగుల్లా వేసుకుని 2 నిమిషాలు వేయించాక ముందుగా వేయించి పక్కకు తీసుకున్న పునుగులు కూడా వేసుకుని మంచి రంగు వచ్చే వరకు వేయించి తీసుకోవాలి.
చట్నీ కోసం :
- కడాయిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే పది పచ్చి మిర్చి, ఉల్లిపాయ వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో 1 నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత 3 మీడియం సైజు టమోటాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, చింతపండు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఇపుడు 5 నిమిషాల పాటు మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ టమోటాలు, ఉల్లిపాయలు మెత్తబడే వరకు ఉడికించుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుంటే చట్నీ రెడీ.
