"మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ" - ఇలా ఎందుకు జారీ చేస్తారు? ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

cyclone_alert_warning_stages
Cyclone Alert warning stages : గోదావరి వరద ఉధృతి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం భద్రాచలం, ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. దిగువన నదికి సమీపంలో జనావాసాలు ఉండడం, వరద ప్రవాహాన్ని తెలియజేయడానికి ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంటారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం 43 అడుగులకు చేరితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, 48 అడుగులకు పెరిగితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక, 53 అడుగుల వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసి రెడ్ అలెర్ట్ ప్రకటిస్తారు.

cyclone_alert_warning_stages
cyclone_alert_warning_stages

భద్రాచలం దిగువన ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజ్ వద్ద 11.75 అడుగుల వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక, 13.75 అడుగులు మించితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు. నీటి ప్రవాహం 17.75 అడుగులకు చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉంటుంది.

మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక సమయంలో 11.75 అడుగుల వద్ద బ్యారేజ్ నుంచి 10లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తుంటారు. రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక 13.75అడుగుల వద్ద 13 లక్షల క్యూసెక్కులు, మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక 17.75 అడుగుల వద్ద 17లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం ఉంటుంది. కాగా, గత రెండు దశాబ్దాల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను మించి 8 సార్లు వరద తాకిడి నమోదు కావడం గమనార్హం.

cyclone_alert_warning_stages
cyclone_alert_warning_stages

మొదటి హెచ్చరిక : సర్వ సాధారణంగా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిలో బోటు ప్రయాణాలతో పాటు పలు ఆంక్షలు అమలులోకి వస్తాయి. చేపల వేట, రాకపోకలు నిషేధిస్తారు.

రెండో హెచ్చరిక : ఇక రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక సమయంలో అధికార యంత్రాంగం రెవెన్యూ, నీటిపారుదల శాఖల సిబ్బంది ఏటిగట్లపై నిరంతర నిఘా ఉంచుతారు. గట్లు బలహీనంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ముందస్తు రక్షణ చర్యలు చేపడతారు.

మూడో హెచ్చరిక : మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి చేరితే బ్యారేజ్ నిర్వహణను నేరుగా ఎస్ఈ పర్యవేక్షిస్తుంటారు. వరద ప్రవాహంపై జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తూ సహకరిస్తారు. ఈ సమయంలో అత్యవసర శాఖల్లో ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేస్తారు. ఏదైనా విపత్తు వస్తే యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టేలా రంగంలో దిగేందుకు యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

cyclone_alert_warning_stages
cyclone_alert_warning_stages

సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారిన సమయంలోనూ వాతావరణ శాఖ దశల వారీగా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది.

మొదటి దశ : తీర ప్రాంతంలో వాతావరణం ప్రతికూలంగా మారడానికి 72 గంటల ముందు మొదటి దశ హెచ్చరిక(ప్రిసైక్లోన్ వాచ్) జారీ చేస్తారు. భారత వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీచేస్తారు.

రెండో దశ : తీర ప్రాంతాల్లో ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడటానికి కనీసం 48 గంటల ముందు రెండో దశ హెచ్చరిక(సైక్లోన్ అలర్ట్) జారీ చేస్తారు. మత్స్యకారులు, సాధారణ ప్రజలు, మీడియా, విపత్తు సహాయ చర్యల అధికారులకు సూచనలు ఈ హెచ్చరికలో ఉంటాయి. దీనిని ప్రాంతీయ తుపాను హెచ్చరిక కేంద్రం, వాతావరణశాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలోని హెచ్చరిక విభాగం జారీ చేస్తాయి.

మూడో దశ : సముద్ర తీరంలో ప్రతికూల వాతావరణం ఏర్పడటానికి కనీసం 24 గంటల ముందు మూడో దశ హెచ్చరిక(సైక్లోన్ వార్నింగ్) జారీచేస్తారు. ఏసీడబ్ల్యూసీ/సీడబ్ల్యూసీ, సీడబ్ల్యూడీ ప్రతి మూడు గంటలకోసారి మూడో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీచేస్తాయి.

నాలుగవ దశ : తుపాను తీరం దాటడానికి కనీసం 12 గంటల ముందు నాలుగో దశ హెచ్చరిక(పోస్ట్ ల్యాండ్‌ఫాల్ ఔట్‌లుక్)ను ఏసీడబ్ల్యూసీ/సీడబ్ల్యూసీ, సీడబ్ల్యూడీ జారీచేస్తాయి. తుపాను గమనం, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వాతావరణం అంచనాలను ఈ హెచ్చరిక స్పష్టం చేస్తుంది.

చివరగా తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రంలో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైనపుడు ఆ సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి పదకొండో నంబరు హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు.

