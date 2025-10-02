రేషన్ బియ్యంతో "స్పాంజ్ దోశలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్ టేస్ట్!
-ఇంట్లో స్పాంజ్ దోశలు ట్రై చేయండి - సూపర్గా ఉంటాయి! - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
Published : October 2, 2025 at 2:55 PM IST
Sponge Dosa with Ration Rice: దోశలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో స్పాంజ్ దోశలు ఒకటి. దూదిలాగ మెత్తగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు కూడా ఆర్డర్ ఇస్తుంటారు. అయితే చాలా మందికి వీటిని ఇంట్లో చేయడం పర్ఫెక్ట్గా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి, సూపర్గా ఉంటాయి. ఇక వీటిని ఒక్కసారి ఇంట్లో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనేంత బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా పిండిని ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే రెండు మూడు రోజుల పాటు ఫ్రిజ్లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇవి పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో కిర్రాక్ ఉంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని స్పాంజ్ దోశలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- రేషన్ బియ్యం - 2 కప్పులు
- మినప్పప్పు - పావు కప్పు
- సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
- అటుకులు - పావు కప్పు
- మెంతులు - 1 టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి రేషన్ బియ్యం తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి సగ్గుబియ్యం, మినప్పప్పు, అటుకులు, మెంతులు వేసుకోవాలి.
- అనంతరం వాటర్ పోసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు మరోసారి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఓ 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుతూ మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా వీలైతే రాత్రంతా రూమ్ టెంపరేచర్లో పులియబెట్టాలి.
- పిండి పులిసిన తర్వాత మూత తీసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్పాంజ్ దోశలు వేసుకునేందుకు సరిపడా పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే పాడవుకుండా ఉంటుంది.
- గిన్నెలోకి తీసుకున్న పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్ పోసి స్పాంజ్ దోశలకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి. అంటే ఊతప్పం కోసం పిండి ఎలా ఉంటుందో, ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో హీట్ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు చిలకరించి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండిని పెనం మీద వేసి లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- పెనం మీద పిండి వేసిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి.
- దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకుని మరో నిమిషం కాల్చి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే దోశల మాదిరి పోసుకుని కాల్చుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే కిర్రాక్ ఉండే స్పాంజ్ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
