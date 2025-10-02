ETV Bharat / offbeat

రేషన్​ బియ్యంతో "స్పాంజ్​ దోశలు" - పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో తింటే సూపర్​ టేస్ట్​!

-ఇంట్లో స్పాంజ్​ దోశలు ట్రై చేయండి - సూపర్​గా ఉంటాయి! - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

Sponge Dosa with Ration Rice
Sponge Dosa with Ration Rice (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025

Sponge Dosa with Ration Rice: దోశలు అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఇందులో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. వాటిలో స్పాంజ్​ దోశలు ఒకటి. దూదిలాగ మెత్తగా ఉండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే వీటిని చాలా మంది ఇష్టంగా తింటుంటారు. హోటల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు కూడా ఆర్డర్​ ఇస్తుంటారు. అయితే చాలా మందికి వీటిని ఇంట్లో చేయడం పర్ఫెక్ట్​గా రాదు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో చేయండి, సూపర్​గా ఉంటాయి. ఇక వీటిని ఒక్కసారి ఇంట్లో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవాలనేంత బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా పిండిని ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రిపేర్​ చేసి పెట్టుకుంటే రెండు మూడు రోజుల పాటు ఫ్రిజ్​లో పెట్టి స్టోర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇవి పల్లీ లేదా కొబ్బరి చట్నీతో కిర్రాక్​ ఉంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని స్పాంజ్​ దోశలు ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Sponge Dosa with Ration Rice
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • రేషన్​ బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • సగ్గుబియ్యం - పావు కప్పు
  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
Sponge Dosa with Ration Rice
మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి రేషన్​ బియ్యం తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి సగ్గుబియ్యం, మినప్పప్పు, అటుకులు, మెంతులు వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం వాటర్​ పోసి రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత అవి మునిగేంతవరకు మరోసారి నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి ఓ 5 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • బియ్యం నానిన తర్వాత నీటిని వంపేసి మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Sponge Dosa with Ration Rice
అటుకులు (Getty Images)
  • గ్రైండ్​ చేసుకున్న పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకుని ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఒకే డైరెక్షన్​లో కలుపుతూ మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని కలుపుకున్న తర్వాత గిన్నెపై మూత పెట్టి సుమారు 8 గంటలు లేదా వీలైతే రాత్రంతా రూమ్​ టెంపరేచర్​లో పులియబెట్టాలి.
  • పిండి పులిసిన తర్వాత మూత తీసి మరోసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్పాంజ్​ దోశలు వేసుకునేందుకు సరిపడా పిండిని ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన పిండిని ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేసుకుంటే పాడవుకుండా ఉంటుంది.
  • గిన్నెలోకి తీసుకున్న పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా వాటర్​ పోసి స్పాంజ్​ దోశలకు సరిపడేలా కలుపుకోవాలి. అంటే ఊతప్పం కోసం పిండి ఎలా ఉంటుందో, ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
Sponge Dosa with Ration Rice
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి దోశ పెనం పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో హీట్​ చేసుకోవాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు చిలకరించి టిష్యూ పేపర్​తో క్లీన్​ చేయాలి. ఆ తర్వాత గరిటెతో పిండిని పెనం మీద వేసి లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పెనం మీద పిండి వేసిన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి అంచుల వెంబడి నూనె అప్లై చేసి కాల్చుకోవాలి.
  • దోశ ఓవైపు కాలిన తర్వాత రెండో వైపు తిప్పుకుని మరో నిమిషం కాల్చి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని ఇలానే దోశల మాదిరి పోసుకుని కాల్చుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే కిర్రాక్​ ఉండే స్పాంజ్​ దోశలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sponge Dosa with Ration Rice
స్పాంజ్​ దోశలు (ETV Bharat)

