నోరూరించే "బచ్చలికూర పచ్చడి" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తింటారు!
బచ్చలికూరతో పచ్చడి ఇలా చేసి చూడండి - వేడివేడి అన్నం, చపాతీల్లోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 3:15 PM IST
Bachali Aaku Pachadi Recipe : ఆకుకూరలతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో పప్పు, ఫ్రై, పచ్చడి లేదా ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కర్రీ చేస్తారు. ఇందులో బచ్చలికూర కూడా ఒకటి. దీనిని ఉపయోగించి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో పచ్చడి చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ చట్నీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
ఘుమఘుమలాడే "బోటి కర్రీ" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే తృప్తిగా తింటారు - నీచు వాసన ఉండదు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బచ్చలికూర - 2 కట్టలు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పన్
- ఎండుమిర్చి - 10
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- చింతపండు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు కట్టల బచ్చలికూర శుభ్రంగా కడిగి కట్ చేసి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు, నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే 10 ఎండుమిర్చి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బచ్చలికూర ఆకులను వేయాలి. ఆ తర్వాత పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాలు ఉడికించాలి. అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్ తీసుకొని ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ధనియాలు,జీలకర్ర,నువ్వుల మిశ్రమాన్ని వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, నానబెట్టి పెట్టుకున్న చింతపండు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇందులోనే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బచ్చలికూరను వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దీనిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం కడాయి పెట్టుకొని రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, పసుపు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తాలింపును రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి కలపాలి. అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి బచ్చలికూర పచ్చడి సిద్ధమైనటే!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి కాస్తా నెయ్యి వేసి తినారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగించేస్తారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి!
ఉల్లిపాయలతో కిర్రాక్ "కర్రీ" చేసుకోండిలా - చపాతీ,రోటీ, రైస్లోకి కమ్మగా ఉంటుంది!
సగ్గుబియ్యంతో కమ్మని "రసమలై" - ఈ స్వీట్తో ప్రతీ వేడుక సంతోషంగా జరుపుకోండి!